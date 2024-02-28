Говорят, в России запретили популярный подсластитель. Чем теперь безопасно заменить сахар

Какие пищевые добавки запретили

Под конец зимы в силу вступили поправки к техническому регламенту, регулирующему требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. Причем обдумывали эти поправки в Евразийской экономической комиссии на протяжении восьми лет. В результате в документе на 730 страниц опубликовали в том числе список из 19 позиций, которые теперь запрещены.



В частности из списка разрешенных убрали много «ешек»:

танины пищевые (Е181);

дифенил (Е230);