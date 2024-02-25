Эти условия надо соблюдать обязательно, если вы позволяете коту или собаке спать в вашей кровати

Вторая опасность — это паразиты и различные болезни кожи. Кошки и собаки считаются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза. Они передаются хозяину при контакте с питомцем, особенно когда они спят вместе, говорит зоотехник.



Чтобы избежать этого риска, соблюдайте эти правила:



меняйте постельное белье раз в 3–4 дня;



показывайте питомца ветеринарному врачу для профилактики;

