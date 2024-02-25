Эти условия надо соблюдать обязательно, если вы позволяете коту или собаке спать в вашей кровати

Запрыгнуть в хозяйскую кровать и поспать — так стараются сделать большинство кошек и собак. Питомцам действительно очень нравится проводить время на постели. Во-первых, там максимальная концентрация запаха человека, что особенно привлекательно для собак. Во-вторых, там тепло и уютно — это уже в большей степени манит кошек. В-третьих, животным нравится лежать и спать, уткнувшись в сородичей, поэтому они совсем не против такого времяпровождения и с хозяином. Однако такое соседство может навредить человеку, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Да, сначала вас будет всё устраивать: любимый питомец рядом, его можно гладить и обнимать. Но важно помнить и о скрытых угрозах для здоровья.
Их перечислила зоотехник, ученый, преподаватель в Университете Ноттингем Трент Жаклин Бойд.
Первая опасность, которая подстерегает хозяина, — животные во сне часто издают звуки, более того, они могут активно двигать лапами, царапаться и кусаться — так бывает, если питомцу снится сон. Всё это может заставить вас постоянно просыпаться. Итог — усталость с утра, головные боли, апатия, а через какое-то время даже бессонница. И бороться с этим будет тяжело, потому что выгнать животное с кровати очень сложно.
Вторая опасность — это паразиты и различные болезни кожи. Кошки и собаки считаются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза. Они передаются хозяину при контакте с питомцем, особенно когда они спят вместе, говорит зоотехник.
Чтобы избежать этого риска, соблюдайте эти правила:
- меняйте постельное белье раз в 3–4 дня;
- показывайте питомца ветеринарному врачу для профилактики;
- регулярно давайте собаке и кошке препараты от паразитов — это обезопасит и животное, и его хозяина.
Другое мнение
Психолог Барбара Сантини уверена: спать вместе с домашними животными можно и даже нужно.
Во-первых, собаки и кошки способствуют разнообразию микроорганизмов в доме. Это укрепляет иммунную систему.
Во-вторых, ученые давно заметили, что питомцы могут понижать давление, а у детей, которые росли вместе с собаками и кошками, реже возникает аллергия.
В-третьих, животные создают ощущение комфорта. Вы ощущаете тепло, сердцебиение, чувствуете себя защищенными. А если вам приснится кошмар, собака, скорее всего, разбудит вас — и кошмар прекратится.
В-четвертых, людям, страдающим депрессией или тревожным расстройством будет полезно засыпать рядом с домашним животным. Питомец поможет как можно быстрее справиться с этим состоянием.
В любом случае пускать питомца в кровать или нет — решать только вам. Главное, помните про правила гигиены, свой личный комфорт и про то, насколько в целом животному целесообразно находиться с вами в одной постели.
Зоопсихолог: «По мнению кошек, люди — глупые существа»
Ранее зоопсихолог, автор книги «На одном языке с кошкой» Елена Клюсовец ответила на самые распространенные вопросы о кошках. Вот некоторые из них.
— Кто умнее — кошки или собаки?
— Было исследование, с помощью которого ученые хотели это понять. Оно показало, что в каких-то вещах умнее собаки, а в каких-то — кошки. Нет универсального ответа. Это вполне оправдано, потому что органы чувств у них развиваются по-разному.
— Как понять, что у кота стресс, который сказывается на здоровье?
— Кошки в этом плане очень необычные существа. Люди обычно начинают трястись при стрессе, боятся, рассказывают о том, как им плохо. Если у кошек происходит что-то плохое, они начинают очень сильно уходить в себя. Они начинают еще больше спать — 20–22 часов, хотя обычно делают это 16–18 часов. Могут прятаться. Например, людей должно насторожить, если кот долгое время сидит в шкафу. Ухудшается аппетит. Это говорит о том, что стресс так сильно превалирует, что отключается базовая потребность в еде.
— Если человек замечает, то что делать?
— Я советую сначала обратиться к ветеринару. Есть шкала определения здоровья питомца по его поведению. Даже если у кошки что-то болит, она не будет вам это демонстрировать. Они замыкаются в себе. Чаще всего такое животное, если оно живет в прайде, остальные начинают буквально выгонять. У больной кошки меняется запах, другие это чувствуют и проявляют агрессию. Тогда хозяину нужно отнести животное к ветеринару. Если врач говорит, что со здоровьем всё в порядке, то стоит обратиться к зоопсихологу.
Ответы на другие вопросы читайте в материале.