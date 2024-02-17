Мужчина впал в кому, играя в компьютер. Это может случиться с каждым?

На днях СМИ облетела новость о мужчине, который впал в кому после долгой игры за компьютером — о пациенте рассказали медики скорой помощи из Сургута. Позже в одно из местных изданий обратилась его невестка, которая рассказала, что семья в шоке от того, что мужчину выставляют игроманом, в то время как он лишь иногда засиживался за компьютером, выйдя на пенсию. Она сообщила, что врачи диагностировали у ее свекра инсульт в результате разрыва аневризмы — просто совпало, что он произошел именно этой ночью.
Аневризма может быть врожденной или сформировавшейся в течение жизни, но с компьютерными играми она действительно никак не связана. А могут ли вообще быть связаны кома и компьютерные игры? Способны ли они довести человека до состояния, когда ему понадобится скорая? Мы спросили врачей.
Начнем с того, что просто так в кому не впадают. Коматозное состояние не является самостоятельным заболеванием. Оно может быть следствием какого-либо патологического процесса, сопровождающегося серьезными изменениями работы нервной системы, а может быть проявлением первичного повреждения структур головного мозга. Например, в результате инсульта.
— Обычно к нему приводит сочетание факторов — гипертонической болезни, атеросклероза, других проблем с сердечно-сосудистой системой, особенностей строения сосудистого русла головного мозга, врожденной склонности к тромбообразованию, сахарного диабета, а также переутомления и повышенной эмоциональной нагрузки, которые способствуют декомпенсации этих состояний, — говорит эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.
При этом она отмечает, что именно с этими проблемами могут столкнуться любители компьютерных игр и киберспортсмены. Впрочем, как и все, кто мало двигается, проводит много времени в одном положении, не соблюдает режим дня, нерегулярно питается, зато регулярно испытывает стресс. Узнали себя? Мы вот себя узнали.
— Сидячий образ жизни, недостаток физической активности и длительный контакт с монитором в сочетании друг с другом увеличивают риск развития многих заболеваний, — отмечает ведущий медицинский эксперт «Инвитро» Виолетта Бурдакова. — У игроков могут возникать те же проблемы со здоровьем, что и у представителей других «сидячих» профессий. В первую очередь негативному влиянию подвергается работа сердечно-сосудистой системы, могут нарушаться процессы обмена веществ.
Екатерина Демьяновская говорит, что из-за статичной позы увеличивается риск развития венозных тромбозов — как правило, нижних конечностей и малого таза. Западные врачи даже ввели специальный термин eThrombosis — венозный тромбоз, развивающийся из-за длительной неподвижности за компьютером. И игры тут ни при чем — многочасовое сидение за квартальным отчетом будет иметь тот же эффект.
— Дело в том, что стенки вен практически лишены мышечных элементов, кровь по ним перемещается благодаря сообщаемой извне механической энергии, в том числе во время работы окружающих мышц, — объясняет Демьяновская. — При недостаточной работе мышечной помпы в венах нижней части тела и нижних конечностях образуются тромбы, которые легко могут направиться в бассейн легочной артерии и нарушить нормальное кровообращение в легких в результате тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).
Виолетта Бурдакова отмечает, что серьезное влияние на организм оказывает неправильное питание в течение дня, например перекусы всухомятку или отсутствие еды вовсе. Это напрямую влияет на функционирование органов желудочно-кишечного тракта, а также может приводить к развитию ожирения, сахарного диабета второго типа и другим метаболическим нарушениям. Усугубить проблемы со здоровьем и течение хронических патологий могут недостаток сна, нервное перенапряжение и стресс, полученный в результате прохождения напряженных и порой пугающих квестов.
В 2020 году в журнале Current Sports Medicine Reports группа американских ученых опубликовала материал, посвященный здоровью киберспортсменов. В нем даются подробные рекомендации, как сохранить здоровье во время многочасовых игровых сессий. И строго говоря, они подойдут не только геймерам, а всем, кто проводит много времени за компьютером.
Единственной опасностью, которая связана напрямую с компьютерными играми, врачи называют приступы эпилепсии. Игра не может вызвать болезнь, но в некоторых случаях способна спровоцировать приступ.
— Большинство гейм-девелоперов сейчас даже вставляют уведомление о том, что игра может вызвать приступы эпилепсии — из-за ярких цветов, мельтешения картинки, быстрой смены картинки и так далее, — говорит терапевт Иван Скороходов.
Он отмечает, что в некоторых случаях это может быть дебют (первое проявление) эпилепсии, но это не значит, что сама болезнь вызвана играми.