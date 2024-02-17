Мужчина впал в кому, играя в компьютер. Это может случиться с каждым?

Аневризма может быть врожденной или сформировавшейся в течение жизни, но с компьютерными играми она действительно никак не связана. А могут ли вообще быть связаны кома и компьютерные игры? Способны ли они довести человека до состояния, когда ему понадобится скорая? Мы спросили врачей.

Начнем с того, что просто так в кому не впадают. Коматозное состояние не является самостоятельным заболеванием. Оно может быть следствием какого-либо патологического процесса, сопровождающегося серьезными изменениями работы нервной системы, а может быть проявлением первичного повреждения структур головного мозга. Например, в результате инсульта.

