«Не выполняют свои обязанности»: родители в Новосибирской области отказываются пускать детей на профосмотр врачей

В Новосибирской области родители начали отказываться от детских профилактических осмотров. Об этом сегодня,
Профилактические осмотры у детей предусматривают, что ребенок должен как минимум раз в год осматриваться врачем-педиатром. Основная проблема для профосмотров детского населения — доступность. В этом году, чтобы решить проблему, были созданы мобильные бригады узких специалистов из Центра «Ювентус», который является структурным подразделением клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции.
— Также мы столкнулись с такой проблемой, что ряд родителей стали отказываться от проведения профосмотров либо целиком, либо только отдельных исследований или осмотров узких специалистов. Мы активно взаимодействуем с органами опеки и попечительства, потому что такие отказы говорят о том, что родители не выполняют в должной мере свои обязанности, — отметила заместитель министра.
Жители Новосибирской области начинают половую жизнь в среднем в 15,8 года. Такую статистику ведет центр репродуктивного здоровья «Ювентус» уже больше 30 лет.