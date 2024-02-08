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«Не выполняют свои обязанности»: родители в Новосибирской области отказываются пускать детей на профосмотр врачей

Профилактический осмотр раз в год проводит Минздрав

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Профилактический осмотр в 2024 году Минздрав должен провести у 85% детей в регионе

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В Новосибирской области родители начали отказываться от детских профилактических осмотров. Об этом сегодня, 8 февраля, на комитете Заксобрания Новосибирской области сообщила Татьяна Анохина, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.

Профилактические осмотры у детей предусматривают, что ребенок должен как минимум раз в год осматриваться врачем-педиатром. Основная проблема для профосмотров детского населения — доступность. В этом году, чтобы решить проблему, были созданы мобильные бригады узких специалистов из Центра «Ювентус», который является структурным подразделением клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции.

— Также мы столкнулись с такой проблемой, что ряд родителей стали отказываться от проведения профосмотров либо целиком, либо только отдельных исследований или осмотров узких специалистов. Мы активно взаимодействуем с органами опеки и попечительства, потому что такие отказы говорят о том, что родители не выполняют в должной мере свои обязанности, — отметила заместитель министра.

Жители Новосибирской области начинают половую жизнь в среднем в 15,8 года. Такую статистику ведет центр репродуктивного здоровья «Ювентус» уже больше 30 лет.

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РодителиМинздравВрачиНовосибирская область
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