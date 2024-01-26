«Хотим, чтобы наш труд оценивали достойно»: как медики борются за повышение зарплат и пишут президенту, а им говорят, что считать не умеют

Президенту Российской Федерации В. В. Путину

от среднего медицинского персонала ГБУЗ АО «АОКССМП»

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращается к вам средний медицинский персонал скорой медицинской помощи из городов Архангельска и Новодвинска Архангельской области.

Доводим до вашего сведения, что наша реальная заработная плата не соответствует указу Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 .

Доплата до средних показателей зарплаты по региону была произведена лишь врачам ГБУЗ АО «АОКССМП» в октябре и декабре 2023 года. Среднему медицинскому персоналу данная доплата не производилась.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по региону на октябрь 2023 года составляет 70 808,6 (семьдесят тысяч восемьсот восемь и шесть десятых) рубля.

Однако зарплата сотрудников среднего медицинского звена, работающих в организации ровно на одну ставку по основному трудовому договору, составляет от 27 000 (двадцати семи тысяч) рублей до 39 000 (тридцати девяти тысяч) рублей в зависимости от квалификационных категорий и трудового стажа. Оклад фельдшера в организации всего лишь 11 685 (одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.

Из-за мизерности заработной платы на 1,0 ставки большинство работников учреждения со средним профессиональным медицинским образованием вынуждены работать на 1,25–2,0 ставки, что влечет за собой колоссальные нагрузки как на психоэмоциональное состояние, так и на физическое здоровье сотрудников из-за большого количества часов работы в месяц.

Минздрав Архангельской области и министр здравоохранения А. С. Герштанский нас не слышат, а в своих отчетах о средней заработной плате среднего медицинского звена не учитывают фельдшеров, медсестер (медбратьев) ГБУЗ АО «АОКССМП», которые работают на 1,0 ставки, чем ущемляют их права на достойную заработную плату и качественную жизнь.

Просим вас обратить внимание на указанную проблему и помочь нам отстоять право на достойную и качественную жизнь и зарплату согласно майским указам Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 .

С уважением, средний медицинский персонал ГБУЗ АО «АОКССМП» городов Архангельска и Новодвинска Архангельской области.

09.01.2024

Приложение: копии подписей медицинского персонала ГБУЗ АО «АОКССМП» на 6 (шести) страницах.