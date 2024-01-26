«Хотим, чтобы наш труд оценивали достойно»: как медики борются за повышение зарплат и пишут президенту, а им говорят, что считать не умеют

В медучреждениях Архангельской области разгорелся скандал — фельдшеры и медсестры публично заявили, что им платят недостаточно, и написали обращение к Путину. Они утверждают, что вынуждены брать дополнительные смены и фактически жить на работе. Подобная тенденция наблюдается и в других регионах. Ситуацию с оплатой труда младшего и среднего медперсонала взял на контроль глава СК России. Тем временем сотрудники скорой помощи один за другим отказываются от переработок в знак протеста. Наши коллеги из 29.RU собрали позиции разных сторон этого непростого конфликта. Что больше всего волнует возмущенных медиков, как на их жалобы реагирует руководство и власть. Подробности — в этом материале.
Возмущения на станции скорой помощи
В конце 2023 года Архангельская область получила около 300 миллионов рублей из федерального бюджета на повышение оплаты труда медицинских работников. Эти деньги были распределены между учреждениями, где не были достигнуты целевые показатели по средней зарплате сотрудников, установленные майскими указами президента 12 лет назад.
Согласно указу президента РФ
Врачи получили премии под конец года, а младший и средний персонал — нет. Это возмутило коллективы Первой городской больницы и Архангельской ОКБ, а также работников областной станции скорой медицинской помощи. Медики начали собирать подписи под обращениями в различные инстанции, в том числе к президенту. Часть возмущенных сотрудников скорой при этом написала заявление на отказ от работы на дополнительную ставку с 1 февраля.
Журналисты лично встретились с несколькими фельдшерами СМП, недовольными своими зарплатами, и выслушали их позицию.
Владимир Мусников работает в Архангельской областной станции скорой помощи вот уже 12 лет, начинал карьеру еще санитаром. Фельдшер рассказал, какую зарплату получают он и его коллеги за одну ставку.
— Зарплата зависит от категории, от того, работаем в городской среде или в сельской местности. В сельской местности идут доплаты неплохие достаточно. Есть еще так называемые «колесные». В зависимости от стажа работы на скорой добавляются небольшие суммы. В среднем на ставку выходит до 40 тысяч рублей без вычета НДФЛ. В наших реалиях прожить на эти деньги достаточно сложно.
Наш собеседник также отметил, что за работу первым номером, то есть фактически за врача, фельдшеры получают надбавки. Правда, как он считает, эти деньги небольшие.
— Берется вся полностью ответственность как за врача. Я отвечаю за всё, что произойдет с пациентом, и за это доплата 100 рублей. За проведение реанимационных мероприятий доплата 300 рублей, то есть во столько оценивают человеческую жизнь.
Владимир говорит, что на скорой реально зарабатывать около 70 тысяч рублей. Но тогда приходится трудиться в два раза больше, как, собственно, и поступает большинство сотрудников СМП.
— Чтобы вы понимали, всего в месяце 720 часов. Две ставки — это 310–320 часов в среднем, от месяца к месяцу зависит по-разному. В среднем это сутки через сутки, бывает, сутки через полтора. Бывает, сутки отработал, один день выходной, потом выходишь на
В среднем за смену у одной бригады может быть 20–25 вызовов. Владимир Мусников признаётся, что больше не может работать в таком режиме. С февраля он вынужден будет перейти на более свободный график.
— Пока было здоровье, 25–30 лет, я работал на полторы, две ставки. Сейчас уже перехожу на одну, может, на 1,25 максимум, потому что частые больничные, спина не выдерживает — здоровье уже пошатнулось достаточно. Дома появляюсь, только чтобы покушать и поспать. Сил на какие-то другие движения уже просто не остается, чтобы куда-то сходить, отдохнуть.
Коллеги Владимира Мусникова, которые также обратились в редакцию, перестали работать на две ставки из-за высокой нагрузки еще с прошлого года. Кристина Углик выезжает на вызовы в составе кардиологической бригады, в профессии она четвертый год.
— В среднем на ставку я получаю где-то
Еще один наш собеседник, фельдшер новодвинской подстанции с семилетним стажем Павел Селиванов, может и вовсе потерять работу в скорой помощи — на фоне скандала из-за зарплат он получил уведомление о расторжении трудового договора.
— Согласно 288-й статье ТК РФ, со мной будет прекращен трудовой договор с 31 января 2024 года в связи с тем, что они взяли на работу основного сотрудника на мою ставку. Они имеют право по этой статье меня уволить. Но на скорой и раньше был кадровый дефицит, и сейчас наблюдается. Свободные-то ставки есть. Пишут мне люди, что работают в неукомплектованных бригадах, ездят по одному, постоянные задержки вызовов происходят, — утверждает фельдшер.
С лета 2023 года Павел был трудоустроен на условиях внешнего совместительства, на полставки, и совмещал работу в скорой с частной практикой на крупном предприятии.
— Я уже устал просто работать на две ставки, не бывать дома и получать за это копейки. Бывало, что работал 300 часов в месяц. Это ты приходишь домой и только ешь и спишь, делами не заняться, уборку не навести, родственников не повидать.
Павел напрямую связывает внезапное расторжение договора со своей позицией относительно низких зарплат медиков. Он также вошел в число подписавших обращение к Путину.
— Скорее всего, кто-то намекнул или из каких-то своих целей предположили, что якобы я инициатор этого всего, завел людей написать обращение Владимиру Владимировичу. И таким способом, возможно, решили избавиться от неугодного, так скажем, сотрудника, который задает много вопросов.
Поддержка от коллег сильная. Все звонят, пишут, — добавил Павел Селиванов. — Я все-таки надеюсь, что меня оставят здесь, отзовут уведомление, и я буду продолжать работать. Я свою работу люблю, люблю скорую медицинскую помощь. Я не хочу сидеть в кабинете, хочу помогать людям. Но, наверное, я не могу повлиять на эту ситуацию.
Обращение к Путину подписала и фельдшер скорой помощи Ксения Белашова. На центральной подстанции она работает пятый год, недавно вернулась из декрета.
— Раньше я работала на две ставки практически всегда. Потом у меня появился ребенок, сейчас я работаю не больше чем на 1,25. С февраля перехожу на ставку, потому что хочу уделять больше времени своей семье, от работы моей ребенок страдать не должен, потому что нагрузка, конечно, колоссальная. Мы ездим абсолютно на всё, вызовы не фильтруются. Задержки вызовов могут доходить до 6–8 часов. С февраля могут задержки быть и до 12 часов, я предполагаю. И если вызов, например, тяжелый, я могу задержаться и на час, и на два, и вернуться домой позже.
Ксения говорит, что работать фельдшером в амбулаторных условиях выгоднее, чем на скорой. Но менять место работы она не хочет.
— Есть возможность работать с нормальным графиком, зарабатывать, как и здесь, на две ставки. Вариантов много. Но я хочу работать на скорой помощи. Я очень люблю свою работу и вообще не вижу себя ни в стационаре, ни в кабинете. Ты никогда не знаешь, на какой вызов ты едешь, нет какого-то постоянства, рутины. Просто хочется, чтобы наш труд оценивали достойно, потому что ответственность большая, нагрузки большие.
Обращение к Владимиру Путину от коллектива Архангельской областной станции скорой медицинской помощи подписали больше 160 человек. Медики считают, что должны получать среднюю зарплату по региону за одну ставку. В своей коллективной петиции они ссылаются на данные Росстата, согласно которым среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Архангельской области на октябрь 2023 года составила
Полный текст обращения к Путину от станции скорой помощи
Президенту Российской Федерации В. В. Путину
от среднего медицинского персонала ГБУЗ АО «АОКССМП»
Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращается к вам средний медицинский персонал скорой медицинской помощи из городов Архангельска и Новодвинска Архангельской области.
Доводим до вашего сведения, что наша реальная заработная плата не соответствует указу Президента РФ от 07.05.2012 года
Доплата до средних показателей зарплаты по региону была произведена лишь врачам ГБУЗ АО «АОКССМП» в октябре и декабре 2023 года. Среднему медицинскому персоналу данная доплата не производилась.
По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по региону на октябрь 2023 года составляет
Однако зарплата сотрудников среднего медицинского звена, работающих в организации ровно на одну ставку по основному трудовому договору, составляет от
Из-за мизерности заработной платы на 1,0 ставки большинство работников учреждения со средним профессиональным медицинским образованием вынуждены работать на 1,25–2,0 ставки, что влечет за собой колоссальные нагрузки как на психоэмоциональное состояние, так и на физическое здоровье сотрудников из-за большого количества часов работы в месяц.
Минздрав Архангельской области и министр здравоохранения А. С. Герштанский нас не слышат, а в своих отчетах о средней заработной плате среднего медицинского звена не учитывают фельдшеров, медсестер (медбратьев) ГБУЗ АО «АОКССМП», которые работают на 1,0 ставки, чем ущемляют их права на достойную заработную плату и качественную жизнь.
Просим вас обратить внимание на указанную проблему и помочь нам отстоять право на достойную и качественную жизнь и зарплату согласно майским указам Президента РФ от 07.05.2012 года
С уважением, средний медицинский персонал ГБУЗ АО «АОКССМП» городов Архангельска и Новодвинска Архангельской области.
09.01.2024
Приложение: копии подписей медицинского персонала ГБУЗ АО «АОКССМП» на 6 (шести) страницах.
— Мы хотим, чтобы выполнялись майские указы президента, чтобы каждый получал не менее среднего по региону. В 2018 году в Крыму (на заседании Госсовета. — Прим. ред.) президент сказал, что нам не средняя нужна температура по больнице, а чтобы каждый конкретный человек почувствовал повышение своей зарплаты, чтобы в руках это подержал. Фельдшеры, которые работают ровно на ставку, они этих денег не видят, — говорит Владимир Мусников.
Фельдшерам также обидно, что они выполняют схожие функции с врачами, но получают за свою работу значительно меньше.
— Врачей у нас не так много работает на скорой, не больше 90 человек, а среднего медицинского персонала — почти 300 человек. То есть основную нагрузку на скорой ведет средний медицинский персонал. У нас есть специализированные бригады и линейные, универсальные. Мы работаем первыми номерами за врача, ездим на температуры, на давление, на переломы, но в отсутствие спецбригады мы едем на утопления, на ДТП, на ребенка. То есть мы обслуживаем все вызовы всех категорий, — добавил Владимир.
Валентина Низовцева, главный врач Архангельской областной клинической станции скорой медицинской помощи, ранее ответила 29.RU, что медпомощь оказывается жителям Архангельска и Новодвинска в штатном режиме:
— Сейчас бригады отрабатывают вызовы в полном составе. Называть открытое обращение сотрудников забастовкой нельзя — согласно законодательству, они на станции скорой помощи запрещены, так как мы занимаемся оказанием экстренной помощи. Есть несколько сотрудников, которые написали заявления на отказ с 1 февраля от работы на дополнительную ставку, это их законное право.
Жалобы работников других медучреждений
В редакцию 29.RU также обратились медсестры из Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич. Отсутствие премий в конце года тоже стало для них сюрпризом. Они считают, что деньги, предназначенные для повышения их зарплат, пустили на ликвидацию задолженностей больницы.
— Я работаю в больнице больше 10 лет, — рассказывает Анна (имя изменено. — Прим. ред.). — Впервые за долгие годы в расчетных листках медсестер появилась необычная строка. Якобы мы получили через кассу определенные суммы, а затем почему-то снова заплатили их в кассу. При этом нам не выплатили обещанную годовую премию, зато в декабре главврач заявил, что больница закрыла свои кредиты. Думаю, наше начальство переводит федеральные деньги в больницы для закрытия долгов через наши счета.
Медсестры попросили скрыть личные данные и точные цифры, так как опасаются санкций со стороны начальства. Расчетный лист со всеми данными и персональная информация имеются в распоряжении редакции.
Медсестры утверждают, что указанной в отчетах операции они не совершали, при этом сумма у всех разная. В документе операция значится как «погашение задолженности», однако сотрудники настаивают, что никаких задолженностей у них нет. В бухгалтерии медучреждения при этом пояснили, что «это просто перенос заработной платы работника с одного источника финансирования на другой».
— Никаких документов на сотрудника сформировано не было, никто ничего не возвращал. Это просто внутрибухгалтерские проводки. Никаких махинаций, — сообщила главный бухгалтер Первой городской больницы им. Е. Е. Волосевич.
К массовым возмущениям подключились и сотрудники Архангельской областной клинической больницы. Они составили свое обращение к Путину, которое подписали 225 человек.
Коллективное обращение медработников АОКБ к Путину
Президенту РФ В. В. Путину
от среднего медицинского персонала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир Владимирович! Обращается к вам средний медицинский персонал Архангельской областной клинической больницы. Доводим до вашего сведения, что наша реальная заработная плата не соответствует указу Президента РФ от 07.05.2012 года
Из-за мизерности заработной платы на одну ставку большинство медицинских сестер учреждения вынуждены работать на 1,5–2,0 ставки, что влечет за собой колоссальные нагрузки как на психоэмоциональное, так и на физическое здоровье сотрудников из-за большого количества часов работы в месяц (например, при работе на две ставки в сентябре 2023 года это составляет 10 часов ежедневного труда без выходных!!!). Мы считаем, что в отчетах местных чиновников не отображены реальные цифры заработной платы среднего медицинского персонала на 1,0 ставки, ведь они явно не советуют 100% от среднего по региону. Минздрав Архангельской области и министр здравоохранения А. С. Герштанский нас не слышат.
Никаких доплат для доведения заработной платы до 100% от среднего уровня по нашему региону среднему медицинскому персоналу (в соответствии с вашим указом от 07.05.2012 года) не проводится!!!
Просим вас обратить внимание на указанную проблему и помочь нам отстоять право на достойную и качественную жизнь и зарплату, согласно майским указам Президента РФ от 07.05.2012 года
Под коллективным обращением подписались 225 человек среднего медицинского персонала Государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница».
(Приложение на 21 странице.)
— Я думаю, что чиновники просто пользуются размытой формулировкой этого указа и трактуют его в удобную для себя сторону. По умолчанию понятно, что Владимир Владимирович, наверное, предполагал, что среднюю по региону зарплату медицинский персонал должен получать за одну ставку, но так как это не прописано, то чиновники этим пользуются, — считает медсестра АОКБ Нина, она работает в больнице больше 30 лет.
Слова Нины подтверждает и ее коллега Елена. Она тоже работает медсестрой больше 30 лет, 9 из них — в АОКБ.
— Все недовольны уже давно, но все молчат. Последней каплей стал беспредел, когда врачам в конце года выплатили по 100 тысяч из денег, выделенных Мишустиным, а нам — ничего. Только после скандала нам дали по 4 тысячи и сказали, что это за выполнение особо важных и срочных работ. Получается, что за год, работая на 1,5–2 ставки, мы важного и срочного сделали только на 4 тысячи.
Реакция главврача
После жалоб на зарплаты в учреждении провели «профилактическое» собрание. Главный врач АОКБ Александр Иевлев прочитал заведующим и старшим медсестрам лекцию о том, почему им не следует «раскачивать лодку», и потребовал перестать собирать подписи. Запись этого монолога есть в распоряжении редакции 29.RU.
По словам главврача, медсестрам декабрьские выплаты не полагались по той причине, что их заработок и так соответствует указам президента. Тем не менее, как отметил Иевлев, руководство АОКБ всё же пошло медсестрам на уступки и выделило им премии в размере 10 тысяч рублей. Он также предложил медицинским работникам экономить на «расходке» и напомнил им, что ковидные времена закончились.
— Вы в ковиде напокупали себе машин дорогих, кредитов набрали. Сейчас платить нечем. Чем думали, когда брали кредиты? Вот чем? Что, думали, что ковид будет вечно, что ли? Ну прожили же плохие
Вам хочется жить спокойно, стабильно? Чтоб наши дети учились, внуки учились. Одно за другое цепляется. На кого уповать? Обещал президент сто процентов, двести процентов. Он выполнил свои обещания. Дальше наша с вами задача. Сэкономили — заплатили зарплату, не сэкономили — зарплаты нет.
Что говорят о ситуации местные власти
На жалобы среднего медперсонала отреагировали в правительстве Архангельской области. Там заявили, что уровень заработной платы медицинских работников в регионе соответствует майским указам Владимира Путина. Зампредседатель правительства Игорь Скубенко на совещании отметил, что работники не понимают, как формируется их зарплата.
— Я внимательно изучил вопрос, который поднимают сотрудники станции скорой помощи, получил обращения в личных сообщениях в социальных сетях, — сообщил Игорь Скубенко. — Могу сказать, что действительно имеют место ситуации, и их немало, когда люди, медицинские работники просто не имеют полного представления о том, как формируется система оплаты труда в учреждении. Они не знают, как рассчитывается заработная плата, какие выплаты в нее включаются и от чего они зависят. Не понимают, что размеры премий по итогам года зависят от многих факторов и распределяются между сотрудниками по согласованию с представителями коллективов — членами профсоюза. Именно профсоюз должен помогать вести эту разъяснительную работу с людьми, и я сегодня на этой встрече прошу коллег этот пробел восполнить: провести в ближайшее время встречи в коллективах бюджетных учреждений здравоохранения региона и ответить на все вопросы, которые возникают у медработников.
На то, что медицинские работники возмущаются именно из-за непонимания ситуации с начислением зарплат, во время совещания в правительстве намекнула и Валентина Низовцева, главный врач станции скорой помощи:
— За последний год коллектив станции скорой помощи значительно обновился. При этом многие молодые люди еще только делают первые шаги в профессии, нарабатывают стаж и опыт. Постоянно предлагаем молодым ребятам учиться, повышать квалификацию, создаем условия для этого. Ведь от уровня образования, возможности выполнять более сложную и ответственную работу зависит в том числе и уровень оплаты труда.
Разъяснения министра здравоохранения
Медработников стали приглашать на встречи с представителями Минздрава и регионального профсоюза здравоохранения. Запись с одного из таких собраний, на котором присутствовал министр здравоохранения Александр Герштанский, оказалась в распоряжении 29.RU. Герштанский дал разъяснения возмущенным фельдшерам скорой помощи и согласился повторить свои тезисы на широкую аудиторию.
В интервью редакции министр подробно рассказал, как в регионе проводится оценка достижения целевых показателей по оплате труда медработников. Так, для этого, опираясь на постановление правительства РФ
В 2024 году, согласно базовому прогнозу, средняя зарплата наемных работников в Архангельской области должна составить
При расчете среднего показателя по оплате труда правительство учитывает среднемесячную зарплату и численность работников во всех медицинских организациях региона. Важно отметить, что при расчете не учитываются деньги, которые получают руководители организаций и административные сотрудники.
— В каких-то учреждениях, в той же самой областной станции скорой помощи, многие работают на 1,5–2 ставки. По нашей оценке, в учреждении выполняются все показатели по заработной плате, соответственно, они эти деньги не увидели. Учреждения небольшие, возможно, которые по какой-то причине могли не выполнить плановые показатели, работая на ставку, получили какую-то часть премии. И дополнительно мы увидели, что для процентного достижения нужно отправить средства на выплаты врачам, что и было сделано. Ситуация подобная возникла во многих субъектах РФ, — прокомментировал Александр Герштанский.
Александр Герштанский также отметил, что в официальных документах нигде не определено, за сколько часов работы медики должны получать 100% от средних показателей.
— Ни в одном из действующих документов не написано, что каждый медицинский работник обязан получать, работая на четверть ставки, на ставку, на две ставки, 100% от суммы, которая обозначена в среднемесячных показателях. Средний показатель, он на то и средний, что не обязан быть у каждого медицинского работника. И это, опять-таки, определено в законодательстве. Есть условно 50% людей, которые получают больше, и 50% тех, кто получает меньше. И это, я считаю, уже неплохо, — объясняет Герштанский.
Да, к сожалению, приходится перерабатывать. Ставка — это примерно 6 суток в месяц работы на бригаде СМП, если мы говорим про полторы ставки, то это, условно, дежурство сутки через двое суток отдыха. У нас, к сожалению, в традициях медицинских это всегда достаточно длительное нахождение на работе. Я, когда работал врачом, мог начать в понедельник, уйти домой в субботу. Все всегда перерабатывали, всегда жили на работе. Это альтруизм, который характерен для медицинских работников.
Министр здравоохранения добавил, что в 2023 году Архангельская областная станция скорой помощи получила субвенцию из Фонда обязательного медицинского страхования в размере
— В 2024 году впервые за длительное время те деньги, которые мы получили из Федерального фонда обязательного страхования, которые пойдут в том числе на оплату труда медицинских работников, превышают обычные средние статистические значения по Российской Федерации. И, соответственно, более чем на 70 миллионов рублей возрастет фонд оплаты труда медработников скорой помощи. Они будут получать более высокую оплату труда за аналогичное отработанное время в 2023 году.
Хорошо только в столицах
О том, как обстоит ситуация в других регионах, мы спросили у оргсекретаря и сопредседателя профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, который отметил, что подобная тенденция наблюдается почти во всех субъектах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
— Это богатые регионы, которые за счет своих бюджетов имеют возможность увеличить объемы финансирования, тарифы на оказание медицинской помощи там тоже выше. Но и там есть вопросы по трудовой нагрузке. Во всех остальных регионах ситуация примерно одинаковая: это огромные нагрузки, низкая зарплата, не соответствующая современным текущим ценам и тяжести труда этой профессии, психоэмоциональной составляющей, нагрузкам, рискам, которые есть.
Коновал согласен с возмущениями среднего медперсонала, он считает, что федеральное законодательство не совсем корректно регулирует оплату труда медиков.
— Если мы говорим про выполнение майских указов, по логике должны средние показатели по зарплате вычисляться в соответствии с нормой рабочего времени. Но правительство при реализации этих указов в 2012 году приняло постановление, в котором прописало, что отчетность идет не на ставку, а на физическое лицо.
Фонд заработной платы делится на количество работников, а не на количество ставок. Вот и получаем среднюю зарплату со всеми переработками. Причем надо учитывать, что речь не только про совместительство, то есть дополнительную работу в дополнительное время. В здравоохранении также широко применяются переработки в основное рабочее время: расширение зоны обслуживания, например, когда один врач-участковый ведет прием не с одного участка, а с двух, с трех, или совмещение должностей.
Как говорит Андрей Коновал, на самом деле в майском указе президента говорится о том, что всё это принимается в целях сохранения кадрового потенциала отрасли. Но мы получаем, что работодатели, наоборот, заинтересованы в том, чтобы у них было как можно меньше работников, которые бы выполняли как можно больше объема работы. Люди работают с нагрузкой, превышающей в 2–2,5 раза где-то нормальную, а отчетность по средним зарплатам высокая. Ну и, конечно, люди не выдерживают и начинают протестовать.
Андрей Коновал добавил, что возмущения в стране по поводу низких зарплат медиков происходили и раньше. По его словам, в 2019 году прошла целая цепочка так называемых итальянских забастовок, когда работники скорой помощи отказывались работать на одну ставку, как это происходит сейчас в Архангельске.
Тогда Путин поручил правительству подготовить новую систему начисления зарплат медикам.
— Правительство начало заниматься этим вопросом, а потом стало его откладывать из года в год. Последний раз, 1 июля 2022 года, они перенесли его на 2025 год. И не факт, что всё начнется в январе
На днях Андрей Коновал присутствовал в качестве эксперта на заседании рабочей группы по заработной плате, доходам и уровню жизни населения Российской трехсторонней комиссии. Там рассматривался в том числе вопрос выполнения майских указов президента и повышения в 2023 году средних зарплат бюджетникам, включая медицинских работников. Он спросил у представителей Минтруда и Минздрава, есть ли какой-то средний коэффициент совместительства по стране по каждой категории медработников, а также попросил озвучить данные по другим видам переработок. На свои вопросы Андрей Коновал ответов не получил.
Наш собеседник также предположил, что если бы медработники в каждом учреждении ушли работать на одну ставку, то общий фонд оплаты труда распределялся бы иначе. Но сделать это, как уверен Андрей Коновал, сложно.
— К таким согласованным действиям редко могут все люди прийти в учреждениях. Учреждения очень разные по-своему: разные подразделения, направления, разные должности. И каждый всё равно стремится как-то подзаработать и берет дополнительные ставки.