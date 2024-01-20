Нас ждут краснуха, дифтерия, менингит и коклюш. Эксперты — о рекордных вспышках инфекционных заболеваний в России

Роспотребнадзор, комментируя ситуацию, сообщил, что ковидные ограничения «служили сдерживающим фактором» в профилактике по целому ряду инфекций, в числе и по коклюшу.



Пандемия действительно сыграла свою роль в этой ситуации, подтвердила в беседе с MSK1.RU директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Среди причин вспышки она также назвала приток невакцинированных мигрантов и несоответствие календаря прививок реальным потребностям.

