«Как солдатик — раз, и назад»: история 6-летнего Ромы с загадочным диагнозом — он цепенеет и не может удержаться на ногах

Светлана встретила нас с улыбкой, гостеприимно предложила чай и кофе. Ее сын Рома вежливо поздоровался с журналистами и с интересом наблюдал за происходящим. Кот тоже контролировал ситуацию, не спуская с гостей круглых, как блюдца, глаз.

— В первый раз Рома упал в обморок, когда ему было три годика. Проснулся утром, пошел на горшочек и резко побледнел, посинел, весь обмяк, поплыл, — начала рассказ Светлана, суетясь на кухне.

Обморок длился не долго, Рома пришел в себя меньше чем за минуту, даже не испугался. День потек своим чередом. Светлана же взяла случившееся на заметку и начала пристально наблюдать за сыном. Первый обморок женщина списала на утро, резкий подъем — такое с каждым может случиться.