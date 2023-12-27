Дефицит у каждого второго: как понять, что вам не хватает витамина D, и чем это опасно

— Также доказано, что витамин D важен для профилактики и лечения онкологических заболеваний, — говорит врач-эндокринолог «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева.



В период пандемии врачи также отмечали, что недостаток витамина D может приводить к тому, что коронавирусная инфекция будет протекать тяжелее, а период восстановления после нее удлинится.

Почему нам не хватает витамина D

Витамин D у многих ассоциируется с солнцем — есть распространенное мнение, что именно солнечные ванны способствуют его выработке. И это правда так — для синтеза витамина организму нужны ультрафиолетовые лучи.

