Дефицит у каждого второго: как понять, что вам не хватает витамина D, и чем это опасно

О том, как всем нам не хватает каких-нибудь витаминов и микроэлементов, врачи говорят регулярно. Особенно много внимания эксперты уделяют витамину D, и неудивительно — именно его не хватает очень многим людям. Врачи говорят, что дефицит витамина D наблюдается по результатам различных исследований у 43–63% россиян. То есть буквально у каждого второго.
Это подтверждает недавнее исследование лаборатории «Гемотест» — изучив обезличенные данные пациентов, которые сдавали анализы в лаборатории, эксперты обнаружили, что чаще всего россияне сталкиваются с дефицитом именно витамина D: его нехватку выявили у 56,6% человек, сдавших базовые чекапы. Очевидно, проблема распространенная, так что мы спросили врачей, чем опасен дефицит витамина D и кому нужно особенно тщательно следить за его уровнем.
Зачем нужен витамин D
В первую очередь витамин D отвечает за усвоение кальция и фосфора: он обеспечивает их всасывание из пищи. Это важно для поддержания здоровья всего организма: костей и зубов, иммунной системы, работу мозга и нервной системы, регулировать уровень инсулина, поддерживать функции легких и сердечно-сосудистой системы.
— Также доказано, что витамин D важен для профилактики и лечения онкологических заболеваний, — говорит врач-эндокринолог «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева.
В период пандемии врачи также отмечали, что недостаток витамина D может приводить к тому, что коронавирусная инфекция будет протекать тяжелее, а период восстановления после нее удлинится.
Почему нам не хватает витамина D
Витамин D у многих ассоциируется с солнцем — есть распространенное мнение, что именно солнечные ванны способствуют его выработке. И это правда так — для синтеза витамина организму нужны ультрафиолетовые лучи.
— Теоретически, при полноценной работе всех органов и систем всю необходимую потребность в витамине D можно получить при регулярных прогулках в светлое время суток при попадании на кожу солнечных лучей, — говорит Вероника Зайцева. — Но это достаточно вредно, так как УФ-лучи повышают риск возникновения болезней кожи. В зимние месяцы в наших широтах часто не хватает дневного света для производства витамина в коже. В этот период необходимо особенно тщательно позаботиться о профилактике недостатка витамина D.
Пока погулять на солнце не получается, добывать витамин D можно из продуктов. Особенно богаты им рыбы (сельдь, лосось, тунец), молоко, неочищенные пшеничные зерна, яйца и печень. Однако эти продукты помогают поддерживать уровень витамина D, но не спасут от недостатка этого витамина при нарушении его всасывания.
Как понять, что у меня дефицит витамина D
Поскольку витамин D влияет на усвоение микроэлементов, важных для всего организма, его дефицит может сказываться на работе самых разнообразных органов и тканей. Он может проявляться выпадением волос и зубов, слабостью, ухудшением зрения, болями по всему телу, частыми простудами, бессонницей и рядом других неприятных симптомов. Однако очень часто эти состояния списывают на обычную усталость или другие проблемы с организмом.
Если вы подозреваете, что вам не хватает витамина D, то сначала в этом нужно убедиться, сдав анализы. Если лабораторные исследования ваши опасения подтвердят, то следует обратиться к врачу и получить четкие рекомендации по дозировке и форме препарата. Чрезмерное потребление витамина D (гипервитаминоз D) может привести к избыточной кальцификации костей и кровеносных сосудов почек, легких и сердца. Чаще всего гипервитаминоз D проявляется головной болью и тошнотой, но также могут быть потеря аппетита, сухость во рту, металлический привкус, рвота, запор или диарея.
Что еще нужно проверить
Если говорить о дефицитах витаминов и минералов, то на втором месте по распространенности будет дефицит железа — его обнаружили у 20,8% пациентов, сдавших анализы.
— Недостаток железа вызывает анемию — заболевание, которое характеризуется повышенной утомляемостью, головокружением, слабостью в мышцах, снижением работоспособности, — говорит эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Еще один важный показатель, который часто был занижен у пациентов, — уровень липопротеина высокой плотности, он же ЛПВП, он же «хороший холестерин». Он к витаминам не относится, но тоже важен — это особый комплекс, состоящий из холестерина и транспортных белков, который помогает выводить излишки жиров, получаемых с пищей, из организма. При его недостатке жир остается в организме и оседает на стенках сосудов.