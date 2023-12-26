(Не)новогоднее настроение: почему в Новый год мы впадаем в депрессию, расстаемся и испытываем стресс

Елочка, гирлянды, шампанское, куранты и душевные посиделки с близкими — та часть Нового года, которую принято показывать, потому что она красивая, праздничная и уютная. Но есть и другая: когда ноль новогоднего настроения, от пробок и суеты хочется спрятаться, а от обилия всякой мишуры — удавиться. У людей либо есть праздничное настроение, либо его нет. А еще для многих Новый год — совсем не праздник, а рубеж, который заставляет задумываться о том, что в жизни удалось, а что провалилось. Мы попросили экспертов рассказать, почему люди массово расстаются именно в Новый год, впадают в депрессию и долго выходят из зимнего загула.
Ночь с 31 декабря на 1 января пролетает слишком быстро. Звон бокалов, поздравления, обмен подарками — это все здорово и приятно. А что происходит дальше? Мы не успеваем толком осознать факт наступления следующего жизненного цикла и остаемся один на один со своими мыслями. Наконец-то мы получили запас заветных часов на отдых и возможность проанализировать старательно собранные к концу декабря итоги года: на правильном ли мы пути, с тем ли человеком, та ли работа. Не будем лукавить, если скажем, что именно в это время люди чаще расстаются со своими половинками или впадают в депрессию.
Как новый год встретишь...
В отношении праздника присутствует негласное социальное соглашение с соответствующими мифами и идеями. Это и приводит к разочарованиям в канун праздников и саму новогоднюю ночь. Пресловутые «как Новый год встретишь, так его и проведешь» или «с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь».
Психотерапевт Игорь Лях объясняет, что это древние, исторически сложившиеся идеи. Обе эти идеи заставляют молодых людей, находящихся в парном сожительстве или в отношениях, задумываться о том, что они хотят для себя в году будущем.
— Можно сказать, что идеи, находящиеся в коллективном бессознательном, влияют на индивидуальное сознание, — считает Игорь Лях.
Расставаться в период праздников, по мнению эксперта, нормально. Люди подводят итоги, задумываются о качестве жизни, которое у них было в году прошлом, а иногда приходят к совсем неутешительным выводам. Особенно часто это происходит у людей, склонных к инфантилизму в отношениях и в вопросах взросления, то есть восприятию себя маленьким ребенком, о котором необходимо заботиться. Как правило, такие пары заканчивают отношения, потому что приходят к выводу о том, что о них заботились недостаточно хорошо, следовательно, нужно найти того, кто стал бы заботиться лучше.
Разочарование под ёлкой
Даже если в личной жизни полный порядок или ее просто нет, перед праздником люди впадают в депрессию и начинают задумываться о том, что им нужно что-то изменить в своей жизни. Традиционно на каникулах увеличивается количество суицидов. Игорь Лях предполагает, что Новый год как социальный акт заставляет людей о многом задуматься: как вы провели это время, как относились к себе, что сделали хорошего, что выполнили из задуманного. К сожалению, для части людей это действительно становится поводом для ухода в депрессию.
— Принято говорить, что это особенно характерно для людей с заниженной самооценкой, но с другой стороны, точно так же можно сказать, что это характерно для людей с завышенными требованиями к себе и окружающим. У них бывают тяжелые эмоциональные переживания, в том числе сопровождающиеся какими-то формами антисоциального или самоповреждающего поведения. Иногда в тревожное и нервное состояние мы загоняем себя сами стремлениями соблюсти все ритуалы и успеть всё в уходящем году, — объясняет психотерапевт.
Желание всё плохое оставить в прошлом году заставляет думать об этом плохом. Часто эти мысли оказываются поводом для изменения настроения, из-за них некоторые даже отменяют у себя празднование или нервничают настолько сильно, что празднование состоялось, но праздновал кто-то другой, а не они сами.
Праздничный синдром
На праздниках человек потребляет большое количество пищи и алкоголя, а это сильная нагрузка на организм, которая вызывает стресс. Сбивается режим — люди поздно ложатся и поздно встают.
— Психологически человек расслабляется, сильно выпадает из привычного рабочего ритма. На физическом уровне он ощущает тяжесть в животе, слабость во всём теле. В случае сильного нарушения режима дня может возникать бессонница или, наоборот, повышенная сонливость. На психологическом уровне человек может ощущать лень и апатию, — объясняет психолог Ирина Мамаева. — Есть еще одна психологическая причина синдрома: на праздниках мы можем забыть о делах, работе и проблемах. Можем позволить себе расслабиться и наполнить этот период приятными событиями. После праздников мы снова сталкиваемся со старыми проблемами и попадаем в череду серых будней.
Этот синдром может ощущаться как раздражение и злость, для которых нет особых внешних причин. Депрессия, бессонница, апатия. Чувство разочарования и обиды. Ощущение бессмысленности жизни и бесконечного дня сурка. Если для кого-то праздники прошли неудачно и вместо радости чувствуются лишь разочарование и пустота внутри, то он будет стремиться эту пустоту чем-то заполнить. В лучшем случае устраивая себе маленькие приятные радости, в худшем — алкоголем и едой.
Алло, Дед Мороз, нужна помощь
Отличный способ победить хандру — не только написать свои желания Деду Морозу (а значит, переложить на него ответственность за их исполнение), но и взять инициативу в свои руки.
— Станьте сами творцом своей жизни: наметьте для себя цели хотя бы на ближайшие 3 месяца. Так мы избавляем мозг от неопределенности. Это поможет не свалиться в яму депрессии и бессмысленности. Не обязательно сразу писать миллион целей на пять лет вперед, а потом мучиться чувством вины, потому что ничего не сделано. Достаточно наметить 2–3 реальные цели на ближайший квартал, — советует психолог Ирина Мамаева. — Чтобы не страдать после праздников, важно не иметь слишком больших ожиданий от него: загадали принца, дом и новую машину, а в подарок получили комплект посуды. Мечтать — это хорошо, но надо соотносить мечты со своей текущей реальностью.
Еще один верный способ не грустить после каникул — не ждать праздников как манны небесной и не воспринимать их как единственную возможность отдохнуть, а полноценно отдыхать на каждых выходных. Также маленькие радости и сюрпризы можно устраивать себе и другим не только раз в году, а гораздо чаще.
Что еще почитать про Новый год
Самый ценный бутерброд: как выбрать красную икру и не прогадать — обзор вариантов и цен (готовьтесь раскошелиться).
От горшка до потолка: какие новогодние елочки продают в интернете — мы нашли даже вариант за 5 миллионов.
Нектар или резина: пробуем вслепую десять видов игристого от 260 до 1000 рублей — победитель всех удивил.