(Не)новогоднее настроение: почему в Новый год мы впадаем в депрессию, расстаемся и испытываем стресс

Как новый год встретишь...

В отношении праздника присутствует негласное социальное соглашение с соответствующими мифами и идеями. Это и приводит к разочарованиям в канун праздников и саму новогоднюю ночь. Пресловутые «как Новый год встретишь, так его и проведешь» или «с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь».



Психотерапевт Игорь Лях объясняет, что это древние, исторически сложившиеся идеи. Обе эти идеи заставляют молодых людей, находящихся в парном сожительстве или в отношениях, задумываться о том, что они хотят для себя в году будущем.

