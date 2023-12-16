Нектар или резина: пробуем вслепую десять видов игристого от 260 до 1000 рублей — победитель всех удивил

Как всегда, мы постарались максимально охватить все типы игристого, присутствующего на рынке (того, что можно купить за указанную цену), включая в свою выборку как известных производителей, так и новинки, если их удаётся обнаружить.



В этом году мы решили ограничиться только сухим белым вином, поскольку именно потребителей брюта больше интересуют вкусовые качества вина и они готовы пробовать новое. Те, кому по душе больше полусладкое, зачастую привязаны к определённому бренду (если могут себе это позволить) или просто берут бутылку с понравившейся этикеткой или ценником.