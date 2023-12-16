Нектар или резина: пробуем вслепую десять видов игристого от 260 до 1000 рублей — победитель всех удивил

Игристое вино в такой степени стало уже частью праздничного ритуала, что его делают и безалкогольным, и «детским», а в последнее время разливают даже в алюминиевые баночки. Чтобы читателям было проще сориентироваться в многообразии этикеток, которые встречают его в любом крупном магазине, НГС каждый год проводит слепые дегустации, где участники пробуют разное вино, не зная о том, что именно налито в их бокалы. В этом году у нас самый большой выбор — мы попробовали десять образцов ценой от 259 до 999,9 рублей.
Что мы пробовали
Мы решили ограничиться винами, которые в декабре можно было купить в Новосибирске дешевле 1000 рублей. Все образцы были приобретены в гипермаркете «Ашан» в ТЦ «МЕГА», часть позиций продавалась по акции. Это не значит, что указанная в материале цена минимальна — вполне возможно, что какая-то другая сеть предложит такое же вино дешевле. Просто тогда имейте в виду наши оценки и указанную цену.
Как всегда, мы постарались максимально охватить все типы игристого, присутствующего на рынке (того, что можно купить за указанную цену), включая в свою выборку как известных производителей, так и новинки, если их удаётся обнаружить.
В этом году мы решили ограничиться только сухим белым вином, поскольку именно потребителей брюта больше интересуют вкусовые качества вина и они готовы пробовать новое. Те, кому по душе больше полусладкое, зачастую привязаны к определённому бренду (если могут себе это позволить) или просто берут бутылку с понравившейся этикеткой или ценником.
Таким образом у нас в выборке оказались вина от 259 до 999,9 рублей. Сюда попали и массовое игристое, изготовленное методом Шарма (насыщение газом в стальной емкости, а не в бутылке), и вино, сделанное классическим методом, обычное и резервное. Причём для всех видов нашлись образцы российского производства. Импортных вин всего три: Просекко, Кава и просто игристое из Италии. После подсчёта голосов разделить образцы по каким-то очевидно отличающимся группам оказалось непросто.
Не стоит
«Советское шампанское» (259 рублей): 3,3 балла из 10
У продукта два возможных места производства: Симферополь (Республика Крым) и Московская область, город Ногинск. На этикетке гордо указан ГОСТ, вино сделано из винограда сортов Шардоне, Алиготе, Рислинг, Совиньон и Ркацители. Такой внушительный список при столь невысокой цене говорит обычно о том, что производитель просто указывает все возможные виды сырья, которые ему в принципе доступны.
Несмотря на заявленный статус «брют», большинству он показался сладковатым, кому-то даже приторным. Дело причём даже не во вкусе, а слишком парфюмерном букете, который заслужил даже эпитет «химический». Качество, вроде бы, соответствует цене, но это вариант для тех, кому нужна на стол недорогая шипучка, которая не сильно расстроит любителей сухого и не оттолкнёт поклонников полусладкого.
Почему бы нет
Fanagoria Metode Charmat (349 рублей): 4,6 баллов из 10
Один из крупнейших российских производителей с заводом, расположенным в сердце винодельческого региона Тамань. Для игристого используют тоже длинный список сортов: Пино Нуар, Алиготе, Шардоне, Совиньон Блан, Рисус, Мерло, Рислинг. Фруктовый букет, который заслужил оценку выше, чем вкус. Во рту же оно ощущается довольно свежим, хотя чуть более кислотным, чем надо бы. В целом, нормальное недорогое игристое, низкий средний балл которого объясняется отчасти тем, что пробовали его предпоследним, что могло несколько «сбить прицел».
Для своей цены это вполне приемлемый вариант, если вам нужно наполнить бокалы перед началом вечеринки. После каждый перейдёт к тем напиткам, которые ему милей.
«Абрау-Дюрсо» резерв (480 рублей): 5,30 балла из 10
«Абрау-Дюрсо» давно стало просто брендом, под которым может разливаться вино, изготовленное в любой стране мира. Но в нашем случае речь идёт о винограде, выращенном именно в Краснодарском крае. В купаже Шардоне, Рислинг и Пино-блан.
Вино выдерживалось на осадке, что делает его во рту более объемным, интересным. Но не все этот объем смогли разглядеть, такое бывает. В целом, вино заслуживает более высокой оценки, и для указанной цены это хороший выбор.
Chateau Tamagne брют (349 рублей): 5,80 баллов из 10
Ещё один винодельческий гигант с массовым продуктом, традиционно входящим в число лидеров продаж. В купаже только Шардоне и Рислинг. В бокале приятный баланс, хотя некоторым почудились какие-то неприятные нотки. Но вкус выведен к такому состоянию, которое вряд ли кого-то оттолкнёт. Разве что покажется слишком простым, неинтересным. Но сложное и интересное за эту цену искать бесперспективно.
Оптимальный базовый вариант, когда вам нужно недорогое игристое для всех. При этом два года подряд это игристое выбивалось в топ-3: в 2021 году дегустаторы отдали ему второе место, а в 2020 — первое.
Mucho Mas (799 рублей): 6,00 балла из 10
Новичок на российском рынке. Тихое испанское вино под этим названием (по-испански это значит «гораздо больше») продаётся у нас давно, а вот теперь подоспело и игристое. Конкретное место производства в Испании на бутылке не указано, но делают вино из винограда сортов Виура и Шардоне.
Пожалуй, самое необычное вино в выборке, которое вызвало довольно полярные оценки. Во-первых, оно гораздо интенсивней окрашено, и эта интенсивность ощущается и в букете, и во вкусе. Насыщенное, чуть горьковатое. Оно слишком самобытно, чтобы быть простым аперитивом. Но если вы намерены пить именно игристое, то это интересный выбор, потому что если уж оно вас не оттолкнёт сразу, то наскучит нескоро.
Tete de Cheval (999 рублей): 6,3 баллов из 10
Сравнительно недавно появившийся бренд, который создали специально для производства игристых вин классическим методом в винодельческом хозяйстве «Голубицкое». Бутылка, кажется, всеми силами пытается быть непохожей на российский продукт, а название переводится как «голова лошади». Вино Blanc de Blanc (белое из белого) делают из сортов Рислинг, Шардоне и Пино Гри. Есть, кстати, и просто брют, он немного дешевле.
Достойное вино во французском стиле, которое может понравиться тем, кто такой стиль ценит. Остальным лучше остановиться на чём-то более понятном.
Tosti Prosecco (999 рублей): 6,4 баллов из 10
Просекко, которое любители этого вина угадали сразу же. Это действительно типичный и при этом достойный образец игристого вина, которое, как правило, устраивает более или менее всех. Оно крайне редко бывает слишком кислотным, не требует какого-то пристального внимания для того, чтобы разобраться в сложном клубке вкусов. Вы просто открываете его и пьете, после чего у вас может быть только две проблемы: кончится или вино, или запас вашего здоровья.
Nobilomo Spumante (599 рублей): 6,50 баллов их 10
Недорогое итальянское игристое региона Эмилия-Романья, производится из винограда сорта Шардоне. Мнения по поводу этого образца максимально разделились. Возможно, потому, что оно было последним в очереди, и оттого одним казалось горьковатым, другим — сладковатым, приятным и непонятным. Но несмотря на всё это, смогло набрать достаточно высокий средний балл за счёт того, что изначально было создано для массового покупателя. Просто массовый покупатель редко пробует по десять разных бутылок за раз.
Универсальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое и не боится того, что на бутылке не будет всем знакомых названий типа просекко, кава, креман и т.д.
Пара лидеров
Freixenet Cordon Negro (999 рублей): 6,7 балла из 10
Вино из Каталонии с именем (название читается «Фешенет»). Его производят не просто из типично испанских, а свойственных именно этому региону сортов Парельяда, Макабео и Чарелло. Вино делают классическим методом, то есть с вторичной выдержкой в бутылке — так же, как и шампанское в Шампани.
Кава оказалась с норовом: некоторые дегустаторы жаловались на то, что она резковата и «на вкус, как резина». Но, видимо, подозревая, что у них в руках что-то не очень дешевое, поставили оценки повыше. Самое главное: именно эта бутылка закончилась раньше других, что уже само по себе говорит о многом.
Благородная кава, которая точно порадует ценителей испанского игристого и вообще вин, требующих к себе хоть немного внимания.«Лев Голицын» (359 рублей): 7,10 баллов из 10
Вино разлито вдалеке от винодельческих регионов, в городе Санкт-Петербург. Произведено из винограда сорта Шардоне.
Неожиданный победитель, который понравился большинству. Несколько человек смогли распознать его не особо благородную натуру, но поставили все равно не меньше 5 баллов. Основными его достоинствами называли лёгкость, отсутствие неприятных оттенков в букете и вкусе. Что-то такое, в общем, что можно пить, не особенно прислушиваясь к ощущениям. Ценителей вряд ли заинтересует, но со стола будет уходить влёт.
Выбирая вино опирайтесь не только на коллективную оценку, но и на собственные предпочтения и вообще потребительский опыт. Для того, что бы у вас был больше выбор мнений, можете посмотреть результаты нашей прошлогодней дегустации.