От горшка до потолка: какие новогодние елочки продают в интернете — мы нашли даже вариант за 5 миллионов

Маркетплейсы

При подготовке этого материала НГС попросил читателей рассказать о своем опыте покупки новогодних деревья в интернете. Историй редакция получила немного, но все они с хорошим концом: о разочаровании не заявил ни один из откликнувшихся читателей.



— Уже три раза покупала ёлку на маркетплейсах. В разные города, где проживала: Новосибирск, Норильск, Якутск. Нормального качества все деревья, иголки особо не осыпаются, всё, как на картинках и в описании товара указано, — рассказала Елена из Новосибирска, прислав фотографии своих покупок.