От горшка до потолка: какие новогодние елочки продают в интернете — мы нашли даже вариант за 5 миллионов

Фокус торговли новогодними деревьями в Новосибирске медленно, но неуклонно смещается в интернет: это видно по количеству елочных базаров, об этом говорят и сами продавцы. Частные профильные сайты, маркетплейсы и порталы объявлений пестрят разнообразными предложениями: мини-елочку можно купить за скромные 179 рублей, есть варианты и за 800 с лишним тысяч. Журналист НГС изучил ассортименты площадок, торгующих искусственными и натуральными новогодними деревьями и пообщался с владельцами этого бизнеса о последних трендах.
Маркетплейсы
При подготовке этого материала НГС попросил читателей рассказать о своем опыте покупки новогодних деревья в интернете. Историй редакция получила немного, но все они с хорошим концом: о разочаровании не заявил ни один из откликнувшихся читателей.
— Уже три раза покупала ёлку на маркетплейсах. В разные города, где проживала: Новосибирск, Норильск, Якутск. Нормального качества все деревья, иголки особо не осыпаются, всё, как на картинках и в описании товара указано, — рассказала Елена из Новосибирска, прислав фотографии своих покупок.
У новосибирских клиентов «Яндекс.Маркет» в 2023 году набольшей популярностью пользуются высокие искусственные елки.
— Чаще новосибирцы выбирают высокие елки — от 180 см. Самая большая елка на маркетплейсе, купленная в Новосибирске, достигает 300 см в длину. Всего на «Маркете» доступно более 2,5 тысячи предложений елок, — сообщили НГС в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Искусственные ели на «Яндекс.Маркете» предлагают по цене от 248 до 216,8 тысячи рублей. Самый дорогой вариант — ель коттеджная Black Box высотой 3,65 м — она литая из ПВХ. За 248 рублей можно заказать настольную елку из того же материала высотой в 10 см. Натуральные новогодние деревья здесь найти трудно: если вводить ключевые слова в поисковый запрос, большинство предложений все равно относятся к искуственным.
— Примерно половина от всех покупок праздничных товаров в Новосибирске приходится на электрогирлянды, остальная часть — на елки, елочные игрушки и новогодний декор для дома. Из декора в топе продаж традиционно корзины для подарков, световые фигуры и фигурки Деда Мороза со Снегурочкой, — добавили в «Яндекс.Маркете».
Пресс-служба Ozon проигнорировала запрос НГС о ценах на новогодние деревья и актуальных трендах. По запросу «елка искусственная» маркетплейс предлагает 40 тысяч позиций: от настольной елки высотой 10 см за 179 рублей до безумных 832 тысяч за ель из ПВХ высотой 180 см. Правда, последнее предложение вероятно нужно не для реальной продажи, а для привлечения внимания к профилю торговца с китайским именем: он помимо этого торгует разными товарами производства Поднебесной по более адекватным ценам.
Живые ели на Ozon, считай, не представлены: по такому запросу маркетплейс предлагает всего 26 вариантов, среди них затесались и просто еловые лапки. Ель высотой 50–70 см продают за 1482 рубля, самый дорогой вариант — самостоятельно выращенная ель 100–125 см за 9 тысяч рублей. По запросу «новогодняя пихта» не нашлось ничего интересного.
«Авито»
Опрошенные НГС владельцы елочных базаров признаются: помимо уличных продаж они приторговывают на Avito (речь о не очень крупных игроках, еще не имеющих собственных сайтов). Они отметили, что с каждым годом их продажи в интернете растут быстрее очных. При этом общая доля живых деревьев на том же Avito не составляет и четверти от общего объема.
— По доле продаж, как и в прошлом году, все еще лидируют искусственные елки — на них пришлось 72% от всех сделок в этой категории. Спрос на искусственные деревья вырос на 35%. Причем в этом сегменте лидируют именно новые товары — большая часть пользователей покупала новые елки. В среднем новое искусственное дерево стоит 3 090 рублей, а уже украшавшее чей-то праздник — 3 130 рублей, — сообщили НГС в пресс-службе Avito.
Что скрывается за терминами «подлесок», «макушка» и почему ели в Новосибирске называют пихтой, мы разбирали ранее. Тренд 2023 года — ели в горшках как более экологичная альтернатива срубленным деревьям и синтетическим вариантам. Такое деревце по прошествии праздников можно посадить на своем участке или во дворе.
Цена на искусственные небольшие елки на Avito начинаются с 200–300 рублей, средняя цена искуственной пихты высотой до 1,5 метров на Avito составляет 1420 рублей. А самое дорогое предложение — у чудака из Новосибирска, который выставил невзрачную елочку из мишуры за пять миллионов. Главное преимущество этой площадки перед остальными — можно существенно сэкономить, выбрав бывшее в употребление деревце.
Оптовики
По словам опрошенных игроков рынка, уклон в сторону интернет-торговли елкой и пихтой в Новосибирске начался в 2015-ом году и усугубился в период пандемии коронавируса. Часть сегодняшних крупных оптовиков — это вчерашние владельцы елочных базаров, ушедшие в интернет, у других точки очной продажи тоже присутствуют. Крупнейшими оптовиками среди торгующих в розницу в Новосибирске считаются три сайта: Елки Доничева, НСК-Елки и Братья Елкины. Всего на три сайта выходит не менее 50 000 проданных деревьев ежегодно.
Ассортимент оптовиков отличается от представленного на елочных базарах тем, что здесь почти не представлены позиции самой низкой ценовой категории. Кроме того, на новосибирском базаре ты не купишь ни ель, ни сосну, только пихту. В этом отношении оптовики, безусловно выигрывают.
— Ель и сосну мы привозим из Пермского края, эти деревья пользуются спросом, они дешевле пихты выходят. Но та же ель осыпается быстрей: ее лучше попозже ставить в дом. Пихту мы отпускаем по цене от 2500 тысяч, за 4–7 тысяч можно выбрать настоящую красотку. Сосны — от 1800 рублей. Элитные шикарные макушки, по красоте, не уступающие датским пихтам, мы продаем за 10–30 тысяч. Их мы везем из Кемерово и Алтая: за сезон продаем более 20 тысяч деревьев, — рассказал НГС совладелец портала НСК-Елки Александр Кельманов.
Большая часть ассортимента оптовиков — деревья средней и высокой ценовой категории. Крупные игроки предлагают бесплатную доставку. С учетом того, что на многих елочных базарах торгуют этими же пихтами, покупатель не переплачивает посредникам при покупке у оптовика.
— Толчок к интернет-торговле пихтой мы получили в период пандемии коронавируса, хотя вообще на рынке 12 лет. Сначала получалось далеко не все, но сарафанное радио постепенно делает свое дело. Если человек купил себе красивую пихту, он обязательно расскажет друзьям и близким, где ее взял, — рассказал НГС представитель «Братьев Елкиных». — Для многих сибиряков празднование Нового года начинается именно с приобретения елки. Для интернет-клиента важна возможность замены пихты на другую, если привезенная по каким-то причинам не понравилась. Мы эту возможность железобетонно предоставляем, правда, пользуются ей нечасто. Деревья мы заготавливаем на собственной делянке в кемеровской тайге.
«Елки Доничева» в этом сезоне торгуют только пихтой — сайт компании информирует покупателей о наличии всего 120 деревьев высотой от 1,5 до 4 метров, цена стартует от 4,5 тысячи рублей и доходит до 35 тысяч.
— Действительно, на наших складах пихты осталось немного, потому что наша постоянная база клиентов раскупает большую часть еще в ноябре. Мы не оставляем залежи деревьев, каждый сезон продаем все в ноль. Пихту мы заготавливаем в Алтайском крае, — рассказал НГС представитель «Елок Доничева».
Отметим, что все опрошенные участники рынка заявили НГС о росте закупочных цен на деревья в 2023 году на 20–30%. Цены на уличных базарах, маркетплейсах и оптовых сайтах выросли примерно на 20%. 14 декабря журналист НГС объехал открывшиеся торговые точки, чтобы составить представление об актуальных ценах на живые новогодние деревья.