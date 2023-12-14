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Новый год — 2024 в НовосибирскеОбзор

«Словно хрустальные»: в Новосибирске с задержкой открыли первые елочные базары — смотрим на макушки за 20 тысяч рублей

Торговцам помешали аномальные морозы — они портят ценные новогодние деревья

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Аномальные морозы заставили владельцев большинства базаров отложить открытие на несколько дней

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«А где ваши елки?» — вопросами такого характера буквально заваливают владельцев елочных базаров в Новосибирске всю последнюю неделю. К 13 декабря не заработала и треть от общего количества точек в Новосибирске. В аномальные морозы пихта теряет веточки от легкого прикосновения, поэтому часть торговцев отложила открытие своих базаров до потепления, а те, кто уже выставились, держат самые ценные экземпляры нераспакованными. Журналист НГС побывал на нескольких елочных базарах и на оптовом складе, чтобы составить представление об актуальных ценах на живые новогодние деревья.

Для начала давайте определимся с формулировками. Ели в Новосибирске в розницу не отпускают вообще, но пихты и продавцы, и покупатели всё равно называют елками, поэтому для удобства и мы будем называть их так.

Новосибирцы могут приобрести для праздника два вида пихты: молодняк или макушку. Первые — это мелкие деревья, которые срубают лишь в определенных местах: например, под опорами ЛЭП, где ничего не должно расти. Разрешение на сруб молодняка можно получить только через аукцион, период заготовки — с ноября по декабрь.

Макушка — это верхняя часть большого дерева, которое пошло под сруб, заготавливается в октябре-ноябре. Средняя макушка выглядит пушистей и солидней молодняка, да и добывается сложней, поэтому стоит в разы дороже.

— Пихты — словно хрустальные, хорошо, что мы до морозов разложились! — с нескрываемым удовольствием говорит блондинка, торгующая на елочном базаре у Троллейной, 19/1, корпус 11. — Мы везем пихту с границы с Кемеровской областью, неподалеку от Болотного. Оптовые цены выросли в этом году процентов на 20%, на наших точках тоже отмечается рост, но не такой значительный.

Подлесок на базаре на Троллейной отпускают по цене от 1500 до 2500 рублей

Подлесок на базаре на Троллейной отпускают по цене от 1500 до 2500 рублей

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Большинство макушек на базаре стоят нераспакованными: в такие морозы продавцы стараются не рисковать без необходимости и беречь деревья.

Цены на макушки на этом елочном базаре — от 3 до 8 тысяч рублей

Цены на макушки на этом елочном базаре — от 3 до 8 тысяч рублей

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При поездке с левого на правый берег к следующей точке мы замечаем несколько пустующих базаров: владельцы выставили ограждения, но деревья еще не завезли.

Сотрудник базара на Ипподромской, 46 отказывается распаковывать макушку для демонстрации: деревья аккуратно сложены на поддон в ожидании хотя бы небольшого потепления

Сотрудник базара на Ипподромской, 46 отказывается распаковывать макушку для демонстрации: деревья аккуратно сложены на поддон в ожидании хотя бы небольшого потепления

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— Холодно нынче, — вместе с паром выдыхает коренастый торговец базара у ТЦ «Атриум» на Ипподромской. — Мы выставились сегодня: цены в розницу у нас процентов на 10–15% выше прошлогодних из-за роста закупочных.

Молодняк и макушки на этот базар привозят из Кемеровского района.

Подлесок на этом базаре продают по цене от 1500 до 3000 рублей, макушки — от 3000 до 7000 рублей

Подлесок на этом базаре продают по цене от 1500 до 3000 рублей, макушки — от 3000 до 7000 рублей

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— Мы тоже до морозов выставились, и это дало плоды, — говорит торговка пихтами с базара у Октябрьского рынка. — А самые дешевые елки уже кончились: мигом разобрали. Пойдемте, покажу макушку.

Небольшие макушки на Октябрьском рынке продают по цене в 2000–3500 рублей. Когда просим показать нам экземпляры премиум-сегмента, женщина охотно ведет нас к самым большим деревьям.

Большие макушки показывают трепетно: любое неосторожное движение может испортить товарный вид, снизив цену. Такие пихты продают за 10–20 тысяч рублей, их привозят с Алтая

Большие макушки показывают трепетно: любое неосторожное движение может испортить товарный вид, снизив цену. Такие пихты продают за 10–20 тысяч рублей, их привозят с Алтая

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Последней точкой нашего маршрута стал оптово-розничный склад на Гоголя, 204в неподалеку от метро «Березовая роща». Огороженный деревянным забором участок от обычного базара отличается большим размером: на нем сотни пихт уложены ровными штабелями.

На складе маленький подлесок продают по тысяче рублей — это самый дешевый вариант из предложенных нам сегодня

На складе маленький подлесок продают по тысяче рублей — это самый дешевый вариант из предложенных нам сегодня

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— Елка в этом году действительно подорожала, но за счет собственной заготовки пихты нам удалось сдержать рост до 10–20%. Здесь, на складе, можно выбрать макушки от 2,5 до 15 тысяч, а подлесок — от тысячи рублей. Дерево добываем в Кемеровской области, мы торгуем оптом и в розницу — рассказал НГС сотрудник торговой точки.

С каждым годом конкурировать с продавцами в интернете всё труднее

С каждым годом конкурировать с продавцами в интернете всё труднее

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Сотрудник склада говорит, что с каждым годом им сложней конкурировать с интернет-торговлей: всё больше сибиряков выбирает и заказывает новогоднее дерево, не выходя из дома.

— Тем не менее для многих новосибирцев прийти всей семьей и выбрать елку остается доброй неизменной традицией. Но количество базаров уменьшается с каждым годом — думаю, вы сами заметили, — добавил мужчина.

Ранее НГС изучил ассортимент искусственных елок в магазинах — нашлись те, что стоят больше 50 тысяч.

Цены на живую новогоднюю елку в Новосибирске составили от 1000 до 20 000

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