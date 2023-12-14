«Словно хрустальные»: в Новосибирске с задержкой открыли первые елочные базары — смотрим на макушки за 20 тысяч рублей

«А где ваши елки?» — вопросами такого характера буквально заваливают владельцев елочных базаров в Новосибирске всю последнюю неделю. К 13 декабря не заработала и треть от общего количества точек в Новосибирске. В аномальные морозы пихта теряет веточки от легкого прикосновения, поэтому часть торговцев отложила открытие своих базаров до потепления, а те, кто уже выставились, держат самые ценные экземпляры нераспакованными. Журналист НГС побывал на нескольких елочных базарах и на оптовом складе, чтобы составить представление об актуальных ценах на живые новогодние деревья.
Для начала давайте определимся с формулировками. Ели в Новосибирске в розницу не отпускают вообще, но пихты и продавцы, и покупатели всё равно называют елками, поэтому для удобства и мы будем называть их так.
Новосибирцы могут приобрести для праздника два вида пихты: молодняк или макушку. Первые — это мелкие деревья, которые срубают лишь в определенных местах: например, под опорами ЛЭП, где ничего не должно расти. Разрешение на сруб молодняка можно получить только через аукцион, период заготовки — с ноября по декабрь.
Макушка — это верхняя часть большого дерева, которое пошло под сруб, заготавливается в октябре-ноябре. Средняя макушка выглядит пушистей и солидней молодняка, да и добывается сложней, поэтому стоит в разы дороже.
— Пихты — словно хрустальные, хорошо, что мы до морозов разложились! — с нескрываемым удовольствием говорит блондинка, торгующая на елочном базаре у Троллейной, 19/1, корпус 11. — Мы везем пихту с границы с Кемеровской областью, неподалеку от Болотного. Оптовые цены выросли в этом году процентов на 20%, на наших точках тоже отмечается рост, но не такой значительный.
Большинство макушек на базаре стоят нераспакованными: в такие морозы продавцы стараются не рисковать без необходимости и беречь деревья.
При поездке с левого на правый берег к следующей точке мы замечаем несколько пустующих базаров: владельцы выставили ограждения, но деревья еще не завезли.
— Холодно нынче, — вместе с паром выдыхает коренастый торговец базара у ТЦ «Атриум» на Ипподромской. — Мы выставились сегодня: цены в розницу у нас процентов на 10–15% выше прошлогодних из-за роста закупочных.
Молодняк и макушки на этот базар привозят из Кемеровского района.
— Мы тоже до морозов выставились, и это дало плоды, — говорит торговка пихтами с базара у Октябрьского рынка. — А самые дешевые елки уже кончились: мигом разобрали. Пойдемте, покажу макушку.
Небольшие макушки на Октябрьском рынке продают по цене в 2000–3500 рублей. Когда просим показать нам экземпляры премиум-сегмента, женщина охотно ведет нас к самым большим деревьям.
Последней точкой нашего маршрута стал оптово-розничный склад на Гоголя, 204в неподалеку от метро «Березовая роща». Огороженный деревянным забором участок от обычного базара отличается большим размером: на нем сотни пихт уложены ровными штабелями.
— Елка в этом году действительно подорожала, но за счет собственной заготовки пихты нам удалось сдержать рост до 10–20%. Здесь, на складе, можно выбрать макушки от 2,5 до 15 тысяч, а подлесок — от тысячи рублей. Дерево добываем в Кемеровской области, мы торгуем оптом и в розницу — рассказал НГС сотрудник торговой точки.
Сотрудник склада говорит, что с каждым годом им сложней конкурировать с интернет-торговлей: всё больше сибиряков выбирает и заказывает новогоднее дерево, не выходя из дома.
— Тем не менее для многих новосибирцев прийти всей семьей и выбрать елку остается доброй неизменной традицией. Но количество базаров уменьшается с каждым годом — думаю, вы сами заметили, — добавил мужчина.
Ранее НГС изучил ассортимент искусственных елок в магазинах — нашлись те, что стоят больше 50 тысяч.