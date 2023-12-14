«Словно хрустальные»: в Новосибирске с задержкой открыли первые елочные базары — смотрим на макушки за 20 тысяч рублей

Для начала давайте определимся с формулировками. Ели в Новосибирске в розницу не отпускают вообще, но пихты и продавцы, и покупатели всё равно называют елками, поэтому для удобства и мы будем называть их так.

Новосибирцы могут приобрести для праздника два вида пихты: молодняк или макушку. Первые — это мелкие деревья, которые срубают лишь в определенных местах: например, под опорами ЛЭП, где ничего не должно расти. Разрешение на сруб молодняка можно получить только через аукцион, период заготовки — с ноября по декабрь.