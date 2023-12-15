Полгода кашлял и ходил по врачам: как узнать, что у вас микоплазменная пневмония

В течение последнего месяца всё чаще появляются сообщения о случаях микоплазменной пневмонии. Особенно тревожной выглядит ситуация в Китае, ряд СМИ сообщил, что там даже ввели масочный режим — впервые после ковида. О противоэпидемических мерах заговорили и в Приморье — региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям использовать медицинские маски в общественных местах для защиты от микоплазменной пневмонии. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, что это за болезнь и кому она грозит.
Что такое микоплазма
Микоплазменная пневмония — болезнь неновая, она известна с 60-х годов прошлого века. Вызывает ее бактерия Mycoplasma pneumoniae, которая передается воздушно-капельным путем.
— Микоплазма — мелкая бактерия, которая может жить внутри клеток. Обычно бактерии не заходят внутрь клеток, а эти умеют, и поэтому иммунная система не всегда их может распознать, — объясняет терапевт Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Скороходов говорит, что микоплазменная инфекция может присоединяться после вирусной. Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости вирусными инфекциями — для холодного времени года это обычное явление, и этот сезон не стал исключением. По последним данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю выросло число заражений ОРВИ, гриппом и ковидом. А вот микоплазменная инфекция, по информации ведомства, уже практически сошла на нет.
— Первый случай мы увидели в конце сентября, — цитирует РИА Новости главу Роспотребнадзора Анну Попову. — К середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции.
Симптомы микоплазменной пневмонии
Микоплазменная инфекция в самом начале, как правило, походит на обычную ОРВИ. У пациента будет повышенная температура, слабость, боли в мышцах и суставах и другие симптомы, которые люди часто относят к простудным.
У здоровых в целом людей микоплазменная пневмония часто протекает легко и без осложнений. Однако вовремя диагностировать заболевание очень важно — микоплазменная инфекция лечится антибиотиками, причем подходят для лечения не любые антибактериальные препараты.
— Микоплазменные бронхиты характеризуются упорным длительным кашлем, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Зачастую этот кашель продолжается, люди ходят к врачу, им назначаются обычные эмпирические антибиотики первой линии, они не срабатывают, а дальше пациенты долгое время ходят с кашлем. При этом можно встретить такую закономерность — кашель и температура появляются волнами. То есть человек кашляет-кашляет, потом вроде полегче, а потом опять приступ кашля. И вот это продолжаться может очень долго. У меня был пациент, который кашлял полгода, ему ставили бронхиальную астму, назначали гормоны, которые не помогали. И в конце концов мы обнаружили микоплазменную инфекцию.
Проблема с диагностикой микоплазменной инфекции в том, что бактерия «прячется» в клетки. Это мешает выявить ее обычными способами вроде посева.
— Единственный способ — ПЦР-диагностика. Но есть нюансы. Да, в рутинной практике можно пойти сдать мазок из носа на микоплазму, но результаты могут быть неоднозначными или не отразят реального положения дел, — рассказала изданию «Доктор Питер» микробиолог Валерия Газина.
Валерия Газина — клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики, бактериолог.
Кто в группе риска
Иван Скороходов говорит, что микоплазменные пневмонии бывают реже, чем бронхиты. И в основном они возникают у людей с очень сильно ослабленным иммунитетом.
— Это люди с ВИЧ-инфекцией, люди, которые получают какую-то подавляющую иммунную систему терапию, пациенты с аутоиммунными заболеваниями и люди, недавно перенесшие другую какую-то тяжелую инфекцию, особенно вирусную, тяжелую какую-то инфекцию, — говорит терапевт. — Это кандидаты на пневмонию, можно сказать.
Специфической защиты от микоплазменной инфекции нет, профилактика будет та же, что и для других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем: носить маску, мыть руки и не контактировать с болеющими людьми.