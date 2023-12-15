Полгода кашлял и ходил по врачам: как узнать, что у вас микоплазменная пневмония

Скороходов говорит, что микоплазменная инфекция может присоединяться после вирусной. Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости вирусными инфекциями — для холодного времени года это обычное явление, и этот сезон не стал исключением. По последним данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю выросло число заражений ОРВИ, гриппом и ковидом. А вот микоплазменная инфекция, по информации ведомства, уже практически сошла на нет.

— Первый случай мы увидели в конце сентября, — цитирует РИА Новости главу Роспотребнадзора Анну Попову. — К середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции.