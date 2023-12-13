Запрет абортов в частных клиниках вышел на страну: закон внесли в Госдуму

В Госдуму 13 декабря внесен законопроект, запрещающий частным клиникам делать аборты. Если документ будет принят, искусственное прерывание беременности смогут проводить только медицинские организации государственной и муниципальной системы здравоохранения. Проект закона подготовлен Законодательным собранием Нижегородской области, идею депутатам Заксобрания подал региональный Минздрав.
Как сообщается в пояснительной записке к документу, он разработан для «улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности».
— В медицинских организациях частной системы здравоохранения отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», не соблюдается «неделя тишины», не проводится консультирование женщины психологом, юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки, отсутствует возможность и навыки оказания медицинской помощи, в том числе реанимационной и оперативной, при возникновении осложнений, — утверждают авторы инициативы.
Дата слушания законопроекта еще не назначена. Предположить, когда он будет рассмотрен, сложно — некоторые законопроекты проходят несколько чтений в считаные дни, другие ждут своей очереди годами.
Депутаты нижегородского заксобрания — не единственные, кому пришла в голову идея ограничить аборты в частных клиниках. До Госдумы с этой инициативой еще никто не доходил, но некоторые регионы это уже сделали на местном уровне. С критикой таких мер в начале декабря выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что с тревогой наблюдает за дискуссией в обществе по вопросу абортов, которая подогревается провокационными заявлениями.
— Мы видим, что шараханья в разные стороны начались, наряду с тем, что в целом ряде регионов, я бы даже сказала, в большинстве регионов, уже выработана система мер по недопущению абортов, по борьбе с абортами, по улучшению демографии, повышению деторождения, — сказала Валентина Матвиенко. — Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщиной либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать. Так вот, говоря о шараханьях, — в некоторых регионах уже принято решение, скажем, о запрете в частных клиниках. Ну послушайте, форма собственности не имеет значения: и частные, и государственные, и муниципальные медицинские образования — они все работают по единым медицинским стандартам, по единым медицинским требованиям, они все получают лицензию.
Матвиенко говорит, что если какие-то клиники допускают нарушения — например, не соблюдают так называемое «время тишины» (период в 7 дней между обращением женщины и непосредственно процедурой) — значит, их надо просто лишать лицензии. Запрет и криминализация абортов, по словам Матвиенко, не решит проблемы — такой опыт уже приводил к печальным последствиям. Председатель Совфеда заявила, что государство таким путем не пойдет.
Есть в Госдуме и другие предложения по снижению числа абортов и повышению рождаемости. Например, минувшим летом звучало предложение сократить максимальный срок прерывания беременности до 8 недель (сейчас он составляет 12 недель) и разрешить проводить их только с согласия отца ребенка. Есть и другой подход — с финансовой мотивацией. Сюда можно отнести пособия, материнский капитал (недавно, кстати, звучала идея давать его только мамам моложе 30 лет) и другие меры поддержки.