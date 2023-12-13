Запрет абортов в частных клиниках вышел на страну: закон внесли в Госдуму

— Мы видим, что шараханья в разные стороны начались, наряду с тем, что в целом ряде регионов, я бы даже сказала, в большинстве регионов, уже выработана система мер по недопущению абортов, по борьбе с абортами, по улучшению демографии, повышению деторождения, — сказала Валентина Матвиенко. — Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщиной либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать. Так вот, говоря о шараханьях, — в некоторых регионах уже принято решение, скажем, о запрете в частных клиниках. Ну послушайте, форма собственности не имеет значения: и частные, и государственные, и муниципальные медицинские образования — они все работают по единым медицинским стандартам, по единым медицинским требованиям, они все получают лицензию.

