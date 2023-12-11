Когда ни в коем случае нельзя есть творог и кефир тем, кто решил худеть. Эндокринолог — об особенностях полезных продуктов

Все, кто хоть немного знает о правилах здорового питания, в курсе, что от ужина отказываться ни в коем случае нельзя. Но и есть всё подряд вечером — не вариант.
Есть ошибки, которые по незнанию совершают многие. Так, например, один-единственный стакан кефира на ночь — точно неправильный вариант. Как и вроде бы мегаполезный творог. Почему — рассказывает врач-эндокринолог Елена Яровова.
Елена Яровова, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук, личный сайт
Правило тарелки
— Тем, кто хочет похудеть, на ужин нужно есть белок и клетчатку, — объясняет эндокринолог и диетолог Елена Яровова. — Например, нежирные сорта рыбы, морепродукты, курицу, индейку, блюда из яиц. Сочетать их можно с салатами, тушеными овощами. Лучше всего вечером есть стручковую фасоль, спаржу, все виды капусты, кабачки.
Можно вечером и углеводы. Это допустимо, даже если ваша цель — сбросить лишний вес. Только обязательно надо учитывать то, что вы ели в течение дня, предупреждает врач.
— Если завтрак и обед были плотными, тогда ужин делаем легче. И наоборот, если недобрали что-то в течение дня, то можно сделать ужин посытнее, — говорит эксперт. — Не бойтесь есть вечером, но лучше делать это за
Что надо исключить вечером даже тем, кто просто следит за своим здоровьем, так это жирную, копченую, очень соленую пищу, быстрые углеводы и алкоголь.
Почему творог и кефир нельзя вечером
Врач предупреждает, что из вечернего приема пищи стоит исключить хлеб, разваренные каши, макароны со сливками, сладкие фрукты.
— Лучше также убрать творог и кисломолочные продукты, если ваша цель именно похудеть, — объясняет Елена Яровова. — Именно после творога на ужин чаще всего бывает задержка жидкости наутро. Это связано с высоким инсулиновым индексом продукта.
Правильный ужин: три варианта от диетолога
— Выбирайте вечером продукты с низким гликемическим и инсулиновым индексом. Наша цель — не переесть калорий и не повышать уровень глюкозы и инсулина, — предупреждает Елена Яровова.
Она назвала три своих самых любимых варианта ужина.
- Морепродукты/рыба (на гриле) и зелень.
- Овощи гриль и печень индейки.
«Ее люблю готовить без масла под крышкой — буквально
5–7минут», — объясняет врач.
- Отварная говядина и салат из капусты.
«Зимой свежую капусту заменяю на квашеную», — рекомендует доктор.
Кстати, как бы удивительно ни звучало, но врачи не рекомендуют есть творог и людям, имеющим проблемы с сосудами. Особенно тем, кто перенес инсульт или инфаркт. Как выясняется, продукты, которые всегда нам казались полезными (а они и являются такими на самом деле), могут нанести вред людям с повышенным артериальным давлением.
К таким «опасным» продуктам, например, относится, не только творог, но и сыр. Он богат кальцием и витаминами группы В, но из-за высокого содержания соли и жиров может вредить сердечно-сосудистой системе и повышать давление. Так что будьте внимательнее к тому, что и в какое время вы едите.