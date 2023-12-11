Когда ни в коем случае нельзя есть творог и кефир тем, кто решил худеть. Эндокринолог — об особенностях полезных продуктов

Можно вечером и углеводы. Это допустимо, даже если ваша цель — сбросить лишний вес. Только обязательно надо учитывать то, что вы ели в течение дня, предупреждает врач.



— Если завтрак и обед были плотными, тогда ужин делаем легче. И наоборот, если недобрали что-то в течение дня, то можно сделать ужин посытнее, — говорит эксперт. — Не бойтесь есть вечером, но лучше делать это за 3–4 часа до сна. Так и сон будет крепче, и организму легче.



Что надо исключить вечером даже тем, кто просто следит за своим здоровьем, так это жирную, копченую, очень соленую пищу, быстрые углеводы и алкоголь.

