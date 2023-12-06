Для новосибирских медиков ищут вертолет за 95 миллионов рублей

ГБУ «Станция скорой медицинской помощи» Новосибирской области ищет подрядчика с вертолетом для выполнения авиационных работ в 2024 году. Начальная цена контракта составляет 95,1 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 14 декабря. Объявление опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, победителю аукциона торгов нужно будет эвакуировать пациентов и доставлять медицинские грузы: лекарственные и дезинфекционные средства, кровь и кровезаменители. Победитель торгов должен будет выполнять авиационные работы по требованию заказчика с 1 января по 28 декабря 2024 года. Полеты будут осуществляться на территории региона, вертолет должен базироваться в Новосибирске.
Тип воздушного судна — многоцелевой вертолет российского производства с дальностью полета не менее 1000 километров. Срок выпуска — не ранее 1 января 2014 года. На обшивке судна должно быть изображение красного креста, в кабине — четыре места для медиков, а также два места для пациентов.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу запчасти с вертолета Robinson. Владелец оценил их в миллион.