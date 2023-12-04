Три привычки, которые приводят к диабету и как от них избавиться. В группе риска любители сладкого далеко не первые

Сахарный диабет — это не только про запрет на сладкое. Болезнь поражает сердце и сосуды. У диабетиков чаще случаются инфаркты и инсульты. Они тяжелее болеют ковидом, а раны на ногах, которые плохо заживают при диабете, способны довести до ампутации.
Диабетом болеет всё больше россиян, а возраст пациентов всё моложе. И если диабет первого типа достается, как правило, по наследству (а значит, человек здесь бессилен), то предотвратить диабет второго типа (им чаще всего и болеют) способен каждый. Эндокринолог рассказала «Доктору Питеру», что для этого нужно.
Юлия Ивченко, эндокринолог, заведующая 1-м эндокринологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн.
— В России за последние 20 лет число больных сахарным диабетом увеличилось почти в 2,5 раза. В 2020 году в стране зарегистрировано 4,8 миллиона пациентов с диабетом, — приводит официальную статистику эндокринолог Юлия Ивченко. — А по данным Международной диабетической федерации, к 2030 году в мире будет 578 миллионов человек с сахарным диабетом.
По словам врача, сахарный диабет первого и второго типа может развиваться в любом возрасте.
— К сожалению, согласно исследованиям, диабет заметно помолодел. Сейчас вызывает тревогу увеличение сахарного диабета второго типа в возрасте от 18 до 34 лет. В основном это связано с ростом показателей ожирения в данной возрастной группе, — говорит эксперт «Доктора Питера».
При этом врач опровергла популярное мнение о том, что любители сладкого — первые в группе риска.
— Совсем не обязательно, что сладкоежки в своей жизни столкнутся с сахарным диабетом. Во всем важно соблюдать умеренность, это касается и сладкого, — говорит Юлия Ивченко.
Главное, по словам врача, поддерживать здоровую массу тела. Ожирение — очень частая причина сахарного диабета второго типа. Следите, чтобы ваш ИМТ (индекс массы тела) был в пределах 18,5–24,9.
А вот три привычки, которые приводят к диабету второго типа:
- избыточное питание (высококалорийное, с большим количеством углеводов);
- малоподвижный образ жизни (в неделю необходимо не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки);
- злоупотребление алкоголем.
Повышает ли риск диабета наследственность?
— Наследственность играет наибольшую роль в развитии сахарного диабета первого типа, — отвечает эксперт. — Этот тип диабета рассматривается как аутоиммунное заболевание, при котором возникает абсолютная недостаточность собственного инсулина.
Опасные сигналы, которые должны насторожить
- Жажда.
- Сухость во рту.
- Слабость.
- Повышенная утомляемость.
- Частое мочеиспускание.
- Нарушение зрения.
- Онемение, покалывание в ногах.
- Длительные инфекции (если человек долго и часто болеет ОРВИ, нужно проверить кровь на сахар).
— Диагноз «сахарный диабет» всегда следует подтверждать повторным определением глюкозы крови, за исключением случаев выраженной гипергликемии, которая сопровождается очевидными симптомами, — объясняет Юлия Ивченко. — Если нет выраженных симптомов, то диагноз „сахарный диабет» должен быть поставлен на основании двух цифр сахара крови, находящихся в диабетическом диапазоне».
Норма сахара в венозной крови: натощак — менее 5,6 ммоль/л; через 2 часа после еды — 7,8 ммоль/л.
Норма сахара в капиллярной крови: натощак — менее 6,1 ммоль/л, через 2 часа после еды — менее 7,8 ммоль/л.
— Также диагноз „сахарный диабет» могут поставить на основании дважды определенного гликированного гемоглобина (показатель сахара в крови за предыдущие три месяца) или гликированного гемоглобина с однократным определением уровня сахара крови. Норма гликированного гемоглобина — менее 6%», — говорит врач.
Как диабет отражается на организме
Сахарный диабет опасен серьезными осложнениями.
— Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы, — говорит эндокринолог. — Риск развития инфаркта и инсульта при диабете выше в 2–3 раза. Повышается вероятность появления на ногах язв, что может привести к ампутации. Средняя продолжительность жизни людей, больных сахарным диабетом, составляет примерно 60 лет. Но, поддерживая должный уровень сахара в крови, соблюдая рекомендации врача и придерживаясь диеты, пациент продлевает свою жизнь до 70–80 лет. Зарегистрированы случаи, когда больные диабетом перешагивали планку и в 85–90 лет. То есть при соблюдении всех правил и при должном контроле можно иметь полноценную и долгую жизнь.
В отделении эндокринологии Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге вот уже 10 лет работает «Школа диабета». Занятия для пациентов отделения проводят врачи-эндокринологи. В Международный день борьбы с диабетом ежегодно «Школа диабета» работает в режиме открытых дверей.
На занятиях говорят о профилактике диабета и его диагностике, учат, как контролировать сахар в крови, помогают освоить технику введения инсулина и рассказывают о диете при диабете.
Не только сахар
Избыток соли в рационе крайне вреден для здоровья, ведь она задерживает воду в организме, тем самым провоцируя проблемы с сердцем, сосудами, почками и другими органами. Не зря кардиологи призывают всех, у кого диагностирована гипертония, отказаться от соленых блюд — так можно избежать скачков давления. Кроме того, есть риск заполучить отеки, проблемы с весом и бессонницу.
Ученые из Университета Тулейн в Новом Орлеане провели исследование, после которого пришли к выводу: избыток соли в рационе может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.
Эксперты изучили данные
- сердечно-сосудистые заболевания;
- патологии почек;
- онкологическое заболевание.
Ученые изучали историю болезни испытуемых, особое внимание уделяя пищевым привычкам и тому, как часто они ели соленую еду и покупали уже готовую пищу, а именно в таких блюдах обычно содержится много соли. Длительность наблюдения составила почти 12 лет. Сахарный диабет за это время диагностировали у
Эксперты пришли к выводу, что любители соленого чаще страдали от проблем с лишним весом и имели повышенный индекс массы тела. Кроме того, у таких людей был повышен уровень С-реактивного белка в крови и чаще развивался сахарный диабет.
С-реактивный белок (СРБ) — наиболее высокочувствительный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе, травме. В крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах. Уровень этого белка может повышаться при инфекционных, аутоиммунных, ревматических, онкологических и других заболеваниях.
— Наши результаты впервые показывают, что избыток соли в рационе может сказываться на показателях СРБ и провоцировать различные патологии, в том числе и сахарный диабет, — заключили исследователи.