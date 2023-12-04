Три привычки, которые приводят к диабету и как от них избавиться. В группе риска любители сладкого далеко не первые

По словам врача, сахарный диабет первого и второго типа может развиваться в любом возрасте.



— К сожалению, согласно исследованиям, диабет заметно помолодел. Сейчас вызывает тревогу увеличение сахарного диабета второго типа в возрасте от 18 до 34 лет. В основном это связано с ростом показателей ожирения в данной возрастной группе, — говорит эксперт «Доктора Питера».



При этом врач опровергла популярное мнение о том, что любители сладкого — первые в группе риска.



— Совсем не обязательно, что сладкоежки в своей жизни столкнутся с сахарным диабетом. Во всем важно соблюдать умеренность, это касается и сладкого, — говорит Юлия Ивченко.

