Важна каждая минута: как недосып связан с деменцией

Что такое «глубокий сон»

Глубокий сон не занимает в структуре сна преимущественное время, но именно эта фаза заряжает нас энергией и бодростью.



— Глубокий сон — третья фаза сна и самая важная, — говорит главный врач Инвитро-Урал Надежда Подкорытова. — У всех случалось, что вроде бы спал долго, но проснулся разбитым — это означает, что ваш сон перешел в третью фазу или слишком поздно, или застрял на второй. Первая стадия считается поверхностным сном, а на второй стадии тело постепенно начинает расслабляться, поэтому у некоторых возникают миоклонии — вздрагивания рук и ног, зачастую вызывающие пробуждение, так как сознание медленнее тела переходит в третью фазу — глубокий сон, когда даже внешние раздражители не способны нас разбудить. Четвертую стадию называют парадоксальным сном или фазой быстрого движения глазами: в этой фазе мозг начинает медленно работать, поэтому человеку часто снятся сны именно на этой стадии. Третью и четвертую стадии сомнологи объединяют уже давно в одну «дельта сон» или «глубокий сон».

