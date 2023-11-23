«Люди не наденут "намордники" снова». Почему россияне стали чаще болеть ковидом и опасно ли это — отвечаем в 5 карточках

Сейчас не такая большая заболеваемость, чтобы возвращаться к обязательному масочному режиму. При этом, если человек боится заразиться, надеть маску будет не лишним. Но есть и другие способы защититься от инфекции.

— Маска в какой-то мере защищает от заражения, — отметил Альтштейн. — Для того, чтобы себя обезопасить, нужно мыть руки, стараться в особо людных местах находиться поменьше. Но тут надо учитывать, о ком идет речь: если это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, лучше им поменьше контактировать с толпой.

По словам вирусолога Аграновского, маски защищают общество от внезапной большой вспышки заболеваемости, но большинство россиян относится к этим средствам индивидуальной защиты негативно: многие запомнили масочный режим именно как суровые ограничения с рядом неприятных последствий.

— Сейчас эти штаммы весьма заразны, как ветрянка. Маски могут носить все, но люди не наденут «намордники» снова — в интернете многие пишут, что это нарушение прав. В таких условиях ношение масок всеми почти нереально, тут нечего обсуждать, — объяснил эксперт.