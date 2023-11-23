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«Люди не наденут "намордники" снова». Почему россияне стали чаще болеть ковидом и опасно ли это — отвечаем в 5 карточках
Всё о коронавирусеЭксперт

«Люди не наденут "намордники" снова». Почему россияне стали чаще болеть ковидом и опасно ли это — отвечаем в 5 карточках

Рассказываем, в каких случаях можно отлежаться дома, а когда лучше бежать к врачу

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Заболеваемость ковидом снова растет. Рассказываем, к чему это может привести и как защититься от инфекции

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Число заболевших COVID-19 в России становится всё выше: согласно данным Роспотребнадзора, на 46-й неделе 2023 года выявили коронавирус более чем у 59 тысяч пациентов — это на 38% больше, чем на предыдущей. Чаще всего люди заражаются штаммом омикрон, к которому относится также его новый подвид — «пирола».

Насколько опасно происходящее? Почему всё больше россиян заболевает ковидом? Может ли это снова привести к пандемии? Эти и другие вопросы о коронавирусе задали вирусологам. Ответы — в подробных карточках.

1

Почему заболевших становится больше?

Люди стали чаще заражаться коронавирусом, потому что в стране распространяются новые штаммы, к которым иммунная система большинства жителей еще не привыкла. К тому же, любая эпидемия развивается по принципу маятника: число заболевших становится то выше, то ниже — подобное происходит с ОРВИ, и коронавирус приобретает те же черты. Об этом MSK1.RU рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

— Вдобавок стало холодно, иммунитет понизился, но мы вынуждены проводить время на заводах, фабриках, в офисах, студенческих аудиториях, люди не рассеиваются, а, наоборот, находятся вместе. Шанс заболеть выше, — объяснил он. — Но в любой эпидемии надо обращать внимание не на количество позитивных ПЦР-тестов, а на количество тяжелых случаев.

Кроме того, роль играет и сезонность. Осенью число заболевших любыми вирусными заболеваниями становится выше, сообщил нашему корреспонденту профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— В данном случае это сезонный подъем заболеваемости: 6 тысяч человек в день заболевает в России, в мире это порядка 30–40 тысяч в день. Это намного меньше, чем было в период пандемии, — сказал он. — Но тем не менее это действительно тот же COVID-19, который был в 2022 году. Вакцины пока подходящей у нас нет, но скоро будет.

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2

Может ли это снова привести к пандемии?

Ждать суровых ограничений и возвращения пандемии пока не стоит, заявил в разговоре с MSK1.RU руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

— Сейчас будет незначительное повышение-снижение, повышение-снижение числа случаев заражения. По крайней мере, до января, — отметил он.

По словам вирусолога Альтштейна, число заболевших вряд ли достигнет критического значения, поэтому можно не переживать по поводу введения локдаунов — скорее всего, до этого не дойдет.

— Уже идет волна [заболеваемости], будут и следующие волны, но небольшие — скорее, наоборот, появится тенденция к снижению, — добавил эксперт. — Волна, которая сейчас идет, невысокая. Вряд ли она будет больше 10 тысяч человек в день — это при том, что во время пандемии было до 200 тысяч заболевших.

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3

Маски снова придется носить?

Сейчас не такая большая заболеваемость, чтобы возвращаться к обязательному масочному режиму. При этом, если человек боится заразиться, надеть маску будет не лишним. Но есть и другие способы защититься от инфекции.

— Маска в какой-то мере защищает от заражения, — отметил Альтштейн. — Для того, чтобы себя обезопасить, нужно мыть руки, стараться в особо людных местах находиться поменьше. Но тут надо учитывать, о ком идет речь: если это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, лучше им поменьше контактировать с толпой.

По словам вирусолога Аграновского, маски защищают общество от внезапной большой вспышки заболеваемости, но большинство россиян относится к этим средствам индивидуальной защиты негативно: многие запомнили масочный режим именно как суровые ограничения с рядом неприятных последствий.

— Сейчас эти штаммы весьма заразны, как ветрянка. Маски могут носить все, но люди не наденут «намордники» снова — в интернете многие пишут, что это нарушение прав. В таких условиях ношение масок всеми почти нереально, тут нечего обсуждать, — объяснил эксперт.

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4

Как понять, что пора бежать к врачу?

Необязательно уходить на больничный в первый же день, когда вы почувствовали, что заболели. Но остаться дома определенно стоит, чтобы не заразить других людей.

— Если чувствуете себя терпимо, то лучше не идти на работу, если нужен больничный — вызывайте врача. А ходить по общественным местам не стоит, — уточнил Аграновский.

Легкие симптомы простуды могут пройти за день. Но в том случае, если температура поднялась выше 38 градусов, лучше все-таки обратиться за медицинской помощью.

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