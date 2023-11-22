«Он скрипел зубами от боли, начал кусать себя». Почему разваливаются дела о смерти детей после письма Бастрыкина

— Я сейчас никого не обвиняю, но хочу узнать правду — можно ли было спасти сына? И если есть виновные, они должны быть наказаны, — говорит Юлиана.

Но обстоятельства складываются так, что даже если в этой трагедии есть конкретные виновные, никакого наказания никто не понесет. И мама погибшего мальчика — лишь одна из многих, кто оказался в такой же ситуации. На примере трагедии в детской больнице Екатеринбурга рассказываем о проблеме всей страны: почему уголовные дела, связанные с возможными врачебными ошибками, по сути, сейчас обречены на развал. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.