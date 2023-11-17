«В группе риска»: 6 пород кошек, у которых самые большие проблемы со здоровьем, — рейтинг от ветеринара

В силу того, что тело растет слишком быстро, животные просто не успевают привыкнуть к его габаритам. И если падение с высоты потолка, например, и для обычной кошки вещь довольно неприятная, потому что животное с трудом успевает сгруппироваться за короткое время, то для мейн-куна такой полет может иметь серьезные последствия в виде травм опорно-двигательного аппарата.



Что вы можете сделать для безопасности своего питомца? В обязательном порядке на все окна поставить сетки «антикошка», хотя это правило касается всех кошек. Но для мейн- кунов важно также обезопасить и весь остальной дом, все высокие поверхности в квартире, чтобы кот, если уж заберется на шкаф, например, имел возможность безопасно с него спуститься, не рискуя при этом здоровьем.



Проблемы опорной системы или двигательного аппарата могут настигнуть мейн-куна как здорового, так и с ослабленным иммунитетом. Один неудачный прыжок может стать причиной микротравм, которые развиваются при постоянных прыжках или если кошка часто падает. Из микротравм развивается артрит, а если в суставную полость попадут бактерии, то еще и гнойный артрит. Проявляется болезнь в отечностях, боли, ограниченности подвижности сустава, хромоте, повышении температуры.

