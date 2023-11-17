«Деньги ушли непонятно кому и куда». Врачи — о том, как в России за время пандемии коронавируса убили медицину

В России идет вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю зарегистрировано 35–36 тысяч случаев заражения по всей стране — это «в два раза больше, чем месяц назад». 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Несмотря на то что ковид стал сравним с сезонным гриппом, появляются новые штаммы. Отечественные вирусологи продолжают разработку вакцин, потому что знакомый миллионам россиян «Спутник V» больше не защищает от коронавируса.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экспертами, чтобы выяснить, как пандемия изменила медицину и какие уроки вынесло для себя отечественное здравоохранение.
Не были готовы к такому вызову
Впервые о коронавирусе заговорили в конце декабря 2019 года, когда из китайского города Ухань начали приходить сообщения о госпитализации по меньшей мере 27 человек с пневмонией неизвестного происхождения. Первые случаи заражения ковидом в России произошли в январе 2020 года. Тогда и началась борьба с вирусом в стране.
По словам первого проректора Высшей школы организации и управления здравоохранением, эксперта в области общественного здравоохранения Николая Прохоренко, в начале пандемии медицина в России была ослаблена отсутствием денег. Из-за этого в первой половине 2020 года врачам приходилось особенно тяжело — не хватало индивидуальных средств защиты и спиртовых растворов, чтобы обрабатывать руки.
— В начале ковида наша медицина совершенно не была готова к таким вызовам из-за длительного недофинансирования. В больницах не хватало площадей, коек, реанимационного оборудования и кислородных концентраторов. У нас даже не было индивидуальных средств защиты для врачей и спиртовых растворов. Всё это стало появляться в течение полугода после начала пандемии, — рассказал Прохоренко.
После провала в начале пандемии в больницах стали появляться новое оборудование и медикаменты. Сейчас практически в каждой клинике есть необходимые средства для лечения коронавируса и других заболеваний дыхательных путей.
— После ковида в больницах также стало больше компьютерных томографов, пульсоксиметров. Во время пандемии респираторную поддержку делали врачи всех специальностей — не только пульмонологи, но и, например, терапевты. То есть вырос уровень навыков у медиков, — заявил MSK1.RU заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета МГМУ имени Сеченова Сергей Авдеев.
Респираторная поддержка — это комплекс методов, которые позволяют обеспечить вентиляцию легких, когда дыхание нарушено, снижено или не определяется. Вместе с медикаментозной терапией она относится к основным лечебным мероприятиям при
А что случилось с профильной медициной?
Деньги во время пандемии перераспределили с профильной медицины на ковидную, уменьшив плановую помощь. Средства пошли на закупку медикаментов, оборудования и выплат врачам из красной зоны. Это не могло не сказаться на отрасли, объяснил MSK1.RU эксперт в области общественного здравоохранения Николая Прохоренко.
— Оценить последствия такого напряжения системы мы еще не можем. Катастрофического роста других заболеваний не произошло. При этом все виды помощи в ковид оставались. Почти в каждой больнице есть разделение пациентов на экстренных и плановых. Количество людей из второй категории уменьшили, а их лечение отодвинули на более поздние сроки, — уточнил Прохоренко.
Как нам рассказал эксперт, такой принцип приоритетности действовал только на тех пациентов, лечение которых не требовало экстренного вмешательства. Так, например, врачи откладывали проведение офтальмологических операций по коррекции зрения.
Другого мнения придерживается президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин. По его словам, в 2020 году от неоказания помощи скончалось примерно столько же людей, как от коронавируса.
— После оптимизации здравоохранения была уничтожена половина стационаров в Москве. Когда началась пандемия, то остатки переоборудовали под прием ковидных больных. Масса людей, которым нужна была стационарная помощь, перестали ее получать, потому что больницы были заняты, — сообщил Гальперин. — Много смертей произошло из-за откладывания плановых операций. Статистики по таким случаям нет, потому что стали бы известны ужасные показатели.
Реформа здравоохранения началась в 2010 году. Она заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений.
Также эксперт высказался против сокрытия результатов клинических испытаний вакцин. Сейчас все разработки защищены коммерческой тайной, поэтому выяснить, работает ли тот или иной препарат, практически невозможно.
— Сегодня объявили, что очередная вакцина от ковида прошла клинические испытания. Но теперь они делаются по особым условиям, без публикации результатов — оценить невозможно, что там на самом деле. Результаты засекречены как коммерческая тайна — это новшество в медицине. Я как врач не могу доверять этой вакцине, если нет подтверждения эффективности, — подчеркнул Гальперин.
— На борьбу с ковидом было потрачено столько денег, что можно было восстановить все потери за годы оптимизации. Но деньги ушли непонятно кому и куда. Здравоохранение нуждается в перестройке, причем не указами сверху, а участием медицинского сообщества, которое пока не допущено к решению вопросов. В остальном цивилизованном мире здравоохранением рулят не чиновники, а врачи, — заключил Гальперин.
Ранее мы рассказывали, когда москвичи смогут привиться новой вакциной от коронавируса. Также эксперты ответили на вопрос, что будет, если заболеть гриппом, ОРВИ и ковидом одновременно. Почитайте еще наш материал о том, что изменилось в новых вакцинах.