«Деньги ушли непонятно кому и куда». Врачи — о том, как в России за время пандемии коронавируса убили медицину

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экспертами, чтобы выяснить, как пандемия изменила медицину и какие уроки вынесло для себя отечественное здравоохранение.

Не были готовы к такому вызову

Впервые о коронавирусе заговорили в конце декабря 2019 года, когда из китайского города Ухань начали приходить сообщения о госпитализации по меньшей мере 27 человек с пневмонией неизвестного происхождения. Первые случаи заражения ковидом в России произошли в январе 2020 года. Тогда и началась борьба с вирусом в стране.