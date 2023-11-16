«Каждое движение отдавалось в голове вспышкой боли»: чем сейчас массово болеют в России

Именно на высокую температуру жаловались многие наши читатели.



— Температура высоченная — я засек 39,1, но это я померил ее, когда мне уже полегче стало. Головная боль каждый день, ломота везде, усталость, поясница болела, — жалуется Илья из Свердловской области.



— В начале октября два дня была температура 38, кашель, болели кости и уши. Пропил антибиотик — полегчало, но кашель уже месяц не проходит, — пишет Иван из Челябинска.



Читатель не уточнил, был курс антибиотиков назначением врача или его собственным решением. Пожалуйста, берегите себя и не используйте антибактериальные препараты без назначения врача.

