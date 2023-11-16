«Каждое движение отдавалось в голове вспышкой боли»: чем сейчас массово болеют в России

В России продолжает расти заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ. Об этом стало известно после совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями территориальных отделений. Впрочем, и без официальных подтверждений многие наверняка заметили, что в последнее время все вокруг болеют — мы, например, видим это и по своим больничным, и по вашим комментариям на сайте и в соцсетях. Чтобы разобраться, что за неприятная болезнь косит всех вокруг, мы изучили жалобы и статистику и поговорили с врачами.
Это уже грипп?
На прошлой неделе многих взволновала новость о появлении уже в нескольких регионах страны так называемого гонконгского гриппа — прилагательное рядом со словом «грипп» всегда выглядит как-то тревожно. Врачи нас успокоили: этот штамм гриппа не новинка сезона, с ним человечество знакомо еще с шестидесятых годов прошлого века. С тех пор он адаптировался, стал сезонным и довольно привычным. По словам иммунолога Николая Крючкова, в прошлом сезоне на него пришлась большая часть заболеваемости в России.
— По прогнозу, большого изменения антигенного состава в этом сезоне по сравнению с предшествующим не произошло, так что H3N2 должен быть крайне распространен, — полагает иммунолог Николай Крючков.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Симптомы у гонконгского гриппа те же, что и у любого другого гриппа: плохое самочувствие, недомогание, ломота, слабость, головные и мышечные боли, высокая температура, першение в горле и сухой кашель.
Именно на высокую температуру жаловались многие наши читатели.
— Температура высоченная — я засек 39,1, но это я померил ее, когда мне уже полегче стало. Головная боль каждый день, ломота везде, усталость, поясница болела, — жалуется Илья из Свердловской области.
— В начале октября два дня была температура 38, кашель, болели кости и уши. Пропил антибиотик — полегчало, но кашель уже месяц не проходит, — пишет Иван из Челябинска.
Читатель не уточнил, был курс антибиотиков назначением врача или его собственным решением. Пожалуйста, берегите себя и не используйте антибактериальные препараты без назначения врача.
Все перечисленные симптомы действительно могут говорить о гриппе, но вовсе не обязательно — у других ОРВИ проявления похожи.
— Сезон гриппа скоро будет, он уже встречается, но пока в небольших количествах, и в основном сейчас сезон ОРВИ, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Они всегда характеризуются температурой и катаральной симптоматикой, то есть со стороны носа, горла, гортани. Наблюдаются заложенность носа, боли, першение, кашель. Вирусы разные, немного по-разному действуют, но всегда есть температура. Она не длится долго, три-пять дней для таких вирусов — это предел.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
В Роспотребнадзоре тоже полагают, что говорить о сезоне гриппа пока рано. По информации ведомства, рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом незначительный — всего 1,6% за неделю. При этом большая часть случаев приходится не на грипп.
— Заболеваемость определяется респираторными вирусами негриппозной этиологии, имеют место единичные находки вирусов гриппа А и В, — сообщили в Роспотребнадзоре.
А может быть еще ковид?
Про коронавирусную инфекцию в последнее время все как-то подзабыли, а ведь она тоже никуда не делась. Заболеваемость ковидом даже выросла, и существенно — на 22% за неделю.
Вычислить ковид по одним только симптомам сегодня невозможно. Даже когда вирус только появился, врачи для диагностики опирались на ПЦР-тесты, а ведь тогда у коронавирусной инфекции еще были характерные симптомы. Сегодня же большинство симптомов ковида схожи с другими ОРВИ, так что повышенная температура вполне может говорить и о коронавирусной инфекции.
— Среди ночи я проснулась от того, что сводит руки и ноги — так холодно. Оказалось, температура поднялась до 38,7, — рассказывает в своей колонке недавно перенесшая ковид журналистка 74.RU Людмила Орлова. — Все мышцы, особенно на спине, ныли так, будто последние сутки на мне пахали поле. Прокляла свой «консервативный» градусник, который нужно стряхивать — каждое движение отдавалось в голове вспышкой боли. Рано утром проснулась от озноба — 39,2. Молотки, бьющие по голове, пропали, осталось ощущение треснувшего черепа и льющейся лавы из глаз.
Людмила пришла в себя за неделю, остался только кашель на память. Она вовремя обратилась к врачу, так что диагностировать удалось верно — через сутки, по словам врачей, тест бы уже не показал коронавирус. Чтобы не упустить диагностику, тоже постарайтесь обращаться к врачу своевременно.
— Если температура очень высокая, 40 градусов и более, это гипертермическая реакция, тут без вопросов мы обращаемся к врачу, — говорит Иван Скороходов. — Если температура выше 38 держится более трех дней, тоже идем к врачу. Если вы сбиваете температуру, а она всё равно повышается, и так тоже три дня — идем к врачу. Если повышенная температура держится больше пяти дней, то это может быть ковид, может быть бактериальная инфекция.
Иван Скороходов отмечает, что бактериальная отличается зачастую наличием цветных выделений из носа и при кашле: зеленые, желтые, бурые и так далее. Однако это не может быть достаточным для диагностики, так что при таких выделениях тоже стоит обратиться к врачу. Самостоятельно начинать принимать антибиотики не стоит — если окажется, что инфекция все-таки вирусная, то это только навредит.