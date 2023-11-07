Сокращение сроков для операции, выкуп детей и согласие мужа. Вспоминаем 8 жутких идей властей для борьбы с абортами

Иерей также высказал идею исключить из перечня медицинских показаний к аборту угрозу для здоровья ребенка, сохранив в нём лишь угрозу для здоровья матери. Такой алгоритм действует в Польше: там врожденные пороки плода любой тяжести не являются медицинским показанием для прерывания беременности.

— Большинство прерываний беременности делается сегодня с точки зрения подстраховки, и перинатальный скрининг не всегда дает должные результаты, — заявил Лукьянов. — Это неприемлемо с точки зрения нравственности и морали, это евгеника: по предположительным патологиям плода матери предлагают сделать аборт, хотя очень часто оказывается, что это совершенно не так.

