Сокращение сроков для операции, выкуп детей и согласие мужа. Вспоминаем 8 жутких идей властей для борьбы с абортами

В конце октября в Госдуме прошел круглый стол комитета по охране здоровья, где депутаты и приглашенные эксперты обсудили новые предложения по вопросам прерывания беременности. Одним из них стало ужесточение закона об абортах. Инициатива вызвала бурное обсуждение среди москвичей — мы публиковали самые яркие мнения.
Идея ограничивать аборты звучит не впервые. За последний год власти, депутаты и священники предлагали самые разные способы сокращения числа абортов, многие из которых доходили до абсурда. В этом материале MSK1.RU вспоминает одновременно смешные и жуткие предложения государства по повышению рождаемости.
Аборт только с согласия мужа
В январе 2023 года во время круглого стола Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей иерей Федор Лукьянов (председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства) предложил законодательно закрепить, что аборт может быть проведен только при получении согласия мужа пациентки на эту процедуру.
Иерей также высказал идею исключить из перечня медицинских показаний к аборту угрозу для здоровья ребенка, сохранив в нём лишь угрозу для здоровья матери. Такой алгоритм действует в Польше: там врожденные пороки плода любой тяжести не являются медицинским показанием для прерывания беременности.
— Большинство прерываний беременности делается сегодня с точки зрения подстраховки, и перинатальный скрининг не всегда дает должные результаты, — заявил Лукьянов. — Это неприемлемо с точки зрения нравственности и морали, это евгеника: по предположительным патологиям плода матери предлагают сделать аборт, хотя очень часто оказывается, что это совершенно не так.
Пренатальное усыновление
В марте депутаты предложили ввести закон о пренатальном усыновлении, который станет альтернативой абортам. Согласно идее, вместо прерывания беременности женщина сможет отдать родившегося ребенка приемным родителям. Усыновление будет происходить на стадии, когда ребенок еще находится в утробе биологической матери.
Готовой законодательной инициативы пока нет, эта тема находится на этапе обсуждения. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая признаёт, что тема для законодателей тяжелая с точки зрения проработки, но считает идею реализуемой.
По словам Буцкой, депутаты хотят прийти к тому, что каждое прерывание беременности должно быть под контролем государства: «Мы должны быть уверены, что мы всё сделали, чтобы сохранить этого ребенка».
Выкуп детей у желающих сделать аборт
В июне Глава фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников предложил выкупать детей у россиянок, которые хотят сделать аборт.
— Понятно, что, если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим. А если мы запретим аборты, аборты будут подпольные, естественно. Может быть, лучше уговорить ее родить, а ребенка забрать, — сказал Постников.
Депутат также предложил оказывать роженицам максимальную материальную и духовную помощь: выплачивать им деньги и давать путевки в санаторий.
— Женщина приняла решение, мы не можем на него влиять. И нужно в этом случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории до родов. Мать решает, это ее воля: может, отец негодяй, может, не готов организм.
Запрет абортов в частных клиниках
18 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что готов обсудить предложение по исключению абортов из перечня услуг частных клиник в России. С инициативой выступила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
По словам Мурашко, частные клиники часто не выдерживают «неделю тишины» перед проведением абортов. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также предложила ограничить выдачу частным клиникам лицензий на проведение абортов для стимулирования рождаемости в стране.
MSK1.RU ранее обсуждал это предложение с экспертами. По мнению акушера-гинеколога высшей категории Нино Какучая, исключение абортов в частных клиниках может повысить частоту криминальных абортов, в связи с чем пошатнется здоровье нации.
Вывод аборта из системы ОМС
В июле эксперты Русской православной церкви предложили вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Исключение составили операции для россиянок с доходом ниже прожиточного минимума.
По словам руководителя экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инны Ямбулатовой, данная мера поможет простимулировать рост рождаемости. Выводить ее из ОМС в РПЦ предложили поэтапно: сначала оставить в системе аборты для женщин, попавших в трудные жизненные ситуации, а со временем убрать и эти условия.
Ограничение продаж препаратов
4 октября Минздрав России внес два лекарственных вещества, которые содержатся в препаратах для прерывания беременности, в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. В список внесли такие препараты, как мизопростол и мифепристон.
Мифепристон используется не только в препаратах для медикаментозного аборта, но и в так называемой экстренной контрацепции — таблетках, которые принимают в течение нескольких часов после незащищенного полового акта, чтобы предотвратить наступление беременности.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. С этого времени любые операции с препаратами будут регистрироваться в специальных журналах. Обычно такая практика применяется для лекарств, в составе которых есть сильнодействующие яды, психотропные и наркотические составляющие из специального перечня, установленного Минздравом.
Методичка по отговариванию от аборта
До недавнего времени врачи работали по методичке 2017 года, но в этом году Минздрав выпустил новые рекомендации для гинекологов по общению с пациентками в рамках проекта «Репродуктивное здоровье», который включает профилактические меры по сохранению репродуктивного здоровья у подростков и людей репродуктивного возраста, которые испытывают сложности.
Проект подразумевает беседы с женщинами, которые пришли на консультацию перед прерыванием беременности. Для этого созданы три блока со скриптами для потенциальных рожениц до 18, от 18 до 35 и после
Например, в речевом модуле для молодых потенциальных мам есть вводная фраза, которую рекомендуется говорить всем пациенткам: «Беременность — это прекрасное и естественное состояние для каждой женщины. И испытывать сомнение, страх, волнение — это нормально. Расскажите, почему вы боитесь и сомневаетесь? Я постараюсь вам помочь».
Подробнее об этой методичке мы рассказывали здесь.
Сокращение возможного срока аборта
27 октября в Госдуме прошел круглый стол комитета по охране здоровья, где депутаты обсудили предложения по вопросам прерывания беременности. Там вновь поднимался вопрос о запрете абортов в частных клиниках и проведение прерывания только с согласия отца, но прозвучали и новые инициативы.
В частности, член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила сократить возможный для аборта по желанию женщины срок с 12 недель до 8. Сделать аборт можно будет только после УЗИ и демонстрации сердцебиения плода человека матери, а его ожидание с момента обращения в поликлинику увеличится с 48 часов до 7 суток.
Также депутаты хотят сократить срок проведения аборта после изнасилования с 22 до 12 недель. А при условии если девушке еще нет 18 лет, подтвердить решение об аборте должен будет один из родителей.
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