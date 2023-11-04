«Вдруг обнаруживаешь прорастающий ежик». Актер рассказал об опыте пересадки волос

Чтобы достать графт, врач делал микронадрез, для этого используют специальный скальпель с сапфировым напылением. После извлечения волос с фолликулом помещали в специальный раствор, в котором обычно хранят донорские органы. По выражению Алексея, «это делается для того, чтобы волосы не умерли, пока ждут, когда их пересадят».



— Потом я перевернулся на спину. Мне также поставили анестезию в те зоны, в которые будут пересаживать волосы. Это зона залысин — верх лба и макушка. Тоже накачали эти зоны физраствором. И начался процесс пересадки, он длился где-то шесть часов, — говорит Алексей. — Врач также делал надрезы в определённых местах, и в эти надрезы его ассистенты вставляли графты.

Алексей дополняет: при пересаживании волос мастерство врача заключается в том, как делать надрезы, от этого зависит результат. В этой части тела находится очень много сосудов, и надрезы необходимо делать с минимальными повреждениями, потому что если кровоснабжение волосистой части головы уменьшится, то пересаживаемые волосы плохо приживутся, а имеющиеся продолжат выпадать из-за алопеции, которую у мужчин связывают с дегенерацией сосудистой сетки.

