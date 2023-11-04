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«Вдруг обнаруживаешь прорастающий ежик». Актер рассказал об опыте пересадки волос

Перепробовав много средств, он отправился на операцию в Турцию

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Алексей доволен тем, как он выглядит сейчас

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По данным ВОЗ, около 75% россиян в той или иной степени подвержены облысению. При этом наиболее распространена алопеция среди мужчин. Согласно исследованию бельгийского психолога Жана Лурье, довольно часто страх облысения у мужчин преобладает над страхом потерять работу или устоявшийся социальный статус.

«Я тратил много денег на решение этой проблемы, мне не хотелось лишаться волос», — делится актер Алексей Каракулов. Несколько лет назад он сделал операцию по пересадке волос. Наши пермские коллеги из 59.RU побеседовали с Алексеем, узнали, сколько стоит такая процедура, какие дает результаты, больно ли было во время операции и стоит ли на нее идти.

Алексей Каракулов 10 лет проработал в пермском Театре-Театре. В 2021 году он переехал в Москву и начал работать с Егором Дружининым. Параллельно он учится на психолога.

Алексей 10 лет проработал в пермском Театре-Театре

Алексей 10 лет проработал в пермском Театре-Театре

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Чуть больше двух лет назад тогда 32-летний Алексей Каракулов решился на операцию по пересадке волос. Как рассказывает молодой человек, он замечал, что волосы выпадают с 25 лет, а после перенесенного ковида шевелюра начала редеть активно.

— Мне не хотелось лишаться волос, мне с ними больше нравится. Они мне дороги как память, — шутит Алексей. — К тому же я хотел переезжать в Москву. А там кино, всё такое. И мне казалось, что волосы мне необходимы.

После ковида Алексей начал отмечать более активное выпадение волос, и образовавшиеся залысины его не устраивали

После ковида Алексей начал отмечать более активное выпадение волос, и образовавшиеся залысины его не устраивали

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Проблему Алексей отправился решать в Стамбул. Клинику актер выбрал по отзывам в Instagram (деятельность запрещена в РФ) — о хороших результатах после лечения в ней рассказывали и представители шоу-бизнеса. К тому же, как оказалось, в России за те же деньги пересаживали вдвое меньшее количество волос. В Турции в стоимость операции входило еще и проживание в отеле.

За операцию я заплатил 1550 евро, в эту сумму входило проживание в отеле, трансфер от аэропорта до отеля. Отель был со шведским столом и в пяти минутах от клиники, — вспоминает Алексей. — Перелёт тогда был совсем дешевым — мне кажется, туда и обратно я слетал за 15 тысяч рублей.

О процедуре пересадки волос Алексей рассказывал в соцсетях

О процедуре пересадки волос Алексей рассказывал в соцсетях

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По данным Центробанка, например, на 21 июля 2021 года евро стоил 87,7 рубля. Таким образом операция с трехдневным проживанием обошлась в 135 935 рублей. Сейчас стоимость пересадки в Турции чуть дороже 1700 евро. В России предлагают провести пересадку волос по разным ценам: от 140 или 170 тысяч рублей.

Алексей заранее отправил в клинику фото головы, по ним врач определял сложность работы, рассчитал предварительную стоимость. Уже в клинике пермяку сообщили, что операция будет длиться 8–9 часов. Молодого человека побрили «почти под ноль», и начались процедуры.

Фото сделано во время процедуры

Фото сделано во время процедуры

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— Врач специальным маркером обозначил зоны, куда всё это будет пересаживаться. Ассистенты врача поставили местную анестезию в донорские зоны затылка и висков (оттуда брали волосы для пересадки. — Прим. ред.). Затем накачали эти зоны физраствором, чтобы скальп раздулся, поры стали больше, и проще было доставать графты (это элемент волосяной ткани головы с находящимися в нем фолликулами. — Прим. ред.). Графты доставали около двух часов, — вспоминает Алексей. — Всё это время я лежал на животе на кушетке. Ощущения были не всегда приятные, я бы сказал, даже с анестезией.

Чтобы достать графт, врач делал микронадрез, для этого используют специальный скальпель с сапфировым напылением. После извлечения волос с фолликулом помещали в специальный раствор, в котором обычно хранят донорские органы. По выражению Алексея, «это делается для того, чтобы волосы не умерли, пока ждут, когда их пересадят».

— Потом я перевернулся на спину. Мне также поставили анестезию в те зоны, в которые будут пересаживать волосы. Это зона залысин — верх лба и макушка. Тоже накачали эти зоны физраствором. И начался процесс пересадки, он длился где-то шесть часов, — говорит Алексей. — Врач также делал надрезы в определённых местах, и в эти надрезы его ассистенты вставляли графты.

Алексей дополняет: при пересаживании волос мастерство врача заключается в том, как делать надрезы, от этого зависит результат. В этой части тела находится очень много сосудов, и надрезы необходимо делать с минимальными повреждениями, потому что если кровоснабжение волосистой части головы уменьшится, то пересаживаемые волосы плохо приживутся, а имеющиеся продолжат выпадать из-за алопеции, которую у мужчин связывают с дегенерацией сосудистой сетки.

— На следующий день после операции пришёл в ту же клинику, мне показали, как мыть голову, и сняли повязку с донорских зон затылка и боков, — рассказывает Алексей. — Потом я приехал в Пермь и начался процесс заживления.

Это сразу после операции по пересадке

Это сразу после операции по пересадке

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Как вспоминает Алексей, через несколько дней начался отек части головы, откуда забирали волосы. Как говорит мужчина, он напоминал себе «человека-дельфина».

— Первое время после пересадки выглядишь, конечно, не очень. Но я ходил с открытой головой. Никакую панаму я надевать не хотел. Люди смотрели — ничего страшного. Потом это всё зажило, — говорит Алексей. — Донорская зона, кстати, довольно быстро зажила. А вот зона, где была пересадка, заживала недели две. Краснота с нее сходила месяц точно. Первые дней 10 я мыл голову каждый день со специальными средствами, которые мне дали в клинике. Это шампунь и пенка с пантенолом, которую надо было наносить на корку, образовавшуюся после пересадки, чтобы её размягчить. Нельзя было мыть голову под напором воды, я набирал воду в руки и поливал — так смывал средства. Нельзя было как-то механически воздействовать на скальп, чтобы не повредить пересаженные фолликулы и чтобы их не вымыло, пока они не прижились.

Отдельным «филиалом ада» для Алексея стал сон. В период восстановления нужно было спать так, чтобы ничего не задевало пересаженные волосы, и это было очень сложно.

— Первые три недели я старался соблюдать все рекомендации врача, которые мне были даны после пересадки. Нельзя было пить, курить — даже кальян. Спортом заниматься можно было через две–три недели после пересадки. Также через месяц после операции нужно было сходить к врачу-трихологу и поставить себе собственную плазму в скальп для восстановления. На эти процедуры по рекомендации врача я ходил раз в месяц целый год, — говорит Алексей.

Процедура, о которой говорит Алексей, называется плазмолифтинг. При этой процедуре у пациента берут небольшое количество крови, затем ее помещают в центрифугу, где отделяется плазма. Плазму с помощью специального шприца вводят в кожу. В косметологии процедура используется не только для инъекций в волосистую часть головы, но и для омоложения лица.

Уже спустя три недели после пересадки особого ухода за волосами не требовалось. Можно было мыть голову обычным шампунем.

— Первый эффект я увидел месяца через три. Потому что через месяц-полтора волосы начинают, наоборот, обламываться и выпадать — для волоса это был стресс, луковица-то прижилась, а само тело волоса ломается, — вспоминает мужчина. — А через три месяца ты вдруг обнаруживаешь на себе прорастающий ёжик.

Алексей недавно впервые покрасил волосы — это можно делать спустя полгода после процедуры по пересадке волос

Алексей недавно впервые покрасил волосы — это можно делать спустя полгода после процедуры по пересадке волос

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Сейчас актер экспериментирует с образом и недавно впервые покрасил волосы в другой цвет.

— Я рад, что я сделал пересадку. До этого я тоже довольно большую сумму тратил на то, чтобы как-то кожей головы заняться. Я ходил к трихологу, делал себе всякие процедуры, пользовался средствами с миноксидилом — это специальный препарат, который провоцирует рост волос, — вспоминает Алексей. — Но у него был эффект отмены. Перестаешь принимать — волосы начинают выпадать.

Как говорит Алексей, он считает важным говорить на эту тему и не замалчивать её. Например, в той же Турции эта процедура распространена, и когда кто-то ходит с отекшей головой или с красной макушкой, никто не обращает на это внимания.

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