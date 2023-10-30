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Робота в виде руки установили в новосибирском НИИТО — как он поможет в операциях

Клиника стала одной из первых в России с таким оборудованием

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Операции с роботом контролирует хирург

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В новосибирском НИИТО имени Я. Л. Цивьяна установили робота Mako. Его используют во время сложных операций на суставах.

В пресс-службе НИИТО рассказали, что оборудование представляет роботическую руку, на которой закреплен модуль с инструментом и станция трехмерной навигации. В систему загружают данные компьютерной томографии пациента, они анализируются, и операция проходит с учетом всех нюансов анатомии сустава.

Клиника стала одной из первых в России, где установлен такой робот. Апробацию проводили в 2022 году, с этого робот используют на постоянной основе. Оборудование используют при эндопротезировании тазобедренного, коленного сустава, суставов стопы. Робот обеспечивает соблюдение границ и стабильность положения инструмента. Ход операции контролирует хирург.

Аппарат работает с высокой точностью

Аппарат работает с высокой точностью

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— Для пациентов операции практически ничем не отличаются. Но мы ожидаем, что восстановление после хирургического вмешательства у них будет проходить быстрее и эффективнее. Необходимо добавить, что технику операции — стандартную или с применением робота — по-прежнему определяет хирург, так же как и оптимальный для конкретного пациента имплантат, — цитирует пресс-служба Владислава Баитова, заведующего травматолого-ортопедическим отделением №3.

В НИИТО отметили, что операции с Mako отличаются от стандартной техники тем, что робот позволяет с высочайшей точностью проводить все опилы. Он помогает учесть все нюансы до доли миллиметра.

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