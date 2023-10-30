Робота в виде руки установили в новосибирском НИИТО — как он поможет в операциях

В октябре НГС рассказывал историю сибиряка Вадима Точиленко. 39-летний мужчина попал в аварию Ему сделали несколько операций, в результате Вадим лишился части костей в левой ноге и успешной карьеры. Как врачи спасали мужчину, читайте в нашем материале.