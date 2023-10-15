Главный витамин для памяти: его мало у веганов и людей с гастритом

Что приводит к дефициту

По словам гастроэнтеролога, причин для развития дефицитного состояния немало:



низкое поступление с пищей;



атрофический гастрит, воспаление в ЖКТ;



пониженная кислотность желудка — гипоацидность (кислотность важна для усвоения витамина);



прием некоторых лекарств, в том числе ингибиторов протонной помпы;



паразиты, особенно кишечные;



беременность и лактация;



пожилой возраст, когда снижается функция ЖКТ;



алкоголизм;



прием оральных контрацептивов (КОК).



Проверить, есть у вас дефицит или нет, можно по анализу крови на витамин В12. Как объясняет Диляра Лебедева, обычно смотрят на такой показатель, как цианокобаламин, но это неактивная форма витамина. Также важно проверить уровень в крови голотранскобаламина и гомоцистеина (при дефиците он повышается), а еще органических кислот в моче.

