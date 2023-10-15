Главный витамин для памяти: его мало у веганов и людей с гастритом

Если в последнее время вы заметили, что хуже соображаете, плохо запоминаете, а из головы вылетают нужные слова, возможно, стоит проверить себя на витаминный дефицит, рассказывает «Доктор Питер».
Дело может быть в недостатке витамина В12. По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, это самый главный витамин для памяти. Если его не хватает, кроме появившейся заторможенности и проблем с запоминанием нового, человек может испытывать онемение в руках или ногах, ощущение мурашек по телу, боли в мышцах.
— Витамина В12 очень мало у веганов и людей с гастритами. Правда, наша микробиота может его синтезировать, но исключительно для своих целей, — говорит Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.
Что приводит к дефициту
По словам гастроэнтеролога, причин для развития дефицитного состояния немало:
- низкое поступление с пищей;
- атрофический гастрит, воспаление в ЖКТ;
- пониженная кислотность желудка — гипоацидность (кислотность важна для усвоения витамина);
- прием некоторых лекарств, в том числе ингибиторов протонной помпы;
- паразиты, особенно кишечные;
- беременность и лактация;
- пожилой возраст, когда снижается функция ЖКТ;
- алкоголизм;
- прием оральных контрацептивов (КОК).
Проверить, есть у вас дефицит или нет, можно по анализу крови на витамин В12. Как объясняет Диляра Лебедева, обычно смотрят на такой показатель, как цианокобаламин, но это неактивная форма витамина. Также важно проверить уровень в крови голотранскобаламина и гомоцистеина (при дефиците он повышается), а еще органических кислот в моче.
Как восполнить дефицит
Дефицит витамина В12 опасен не только провалами в памяти. По словам специалиста, он может стать причиной атрофии слизистой костного мозга, ротовой полости, языка и ЖКТ, а также приводить к неврологическим расстройствам — вплоть до болезни Альцгеймера.
Для восполнения дефицита этого витамина Диляра Лебедева советует для начала найти и устранить причину его появления — это очень желательно.
Также надо как можно чаще включать в рацион субпродукты, рыбу, яйца.
На помощь могут прийти и нутрицевтики — пищевые добавки с витамином, которые бывают разных форм.
Кстати
Чтобы память не подводила, не забывайте о качественном сне — без него трудно хорошо соображать.
Также старайтесь регулярно тренировать мозг и память. Разгадывайте хотя бы головоломки и кроссворды, а лучше — начните учить иностранный язык или осваивать что-нибудь новое.
Для здоровья мозга будут полезны и физнагрузки.
Чем опасен дефицит еще одного важного витамина
Ранее мы рассказывали об еще одном важном элементе — витамине D. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, из-за его недостатка могут развиться и другие заболевания: атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет первого типа, нарушение памяти и внимания, некоторые злокачественные образования (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).
По словам экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, при серьезном дефиците витамина D у человека могут сильно пострадать кости: они как будто становятся «мягкими», в разы возрастает риск остеопороза, переломов и других заболеваний, связанных с костной системой.
Заподозрить дефицит можно по следующим признакам:
- в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;
- мышцы тоже как будто ноют, особенно после физической нагрузки, даже минимальной;
- в руках и ногах появилось странное покалывание;
- у вас немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите вразвалку;
- появилось ощущение жжения на языке и губах;
- вы стали страдать от головокружений.
Как восполнить недостаток витамина D, читайте в материале.