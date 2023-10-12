Взяли 59 новых сотрудников и ждут волонтеров: как Минздрав решает кадровый голод в скорой помощи Новосибирска

Информация о проблемах на скорой получила широкое распространение в конце августа. Тогда сотрудники заявили о массовых увольнениях коллег, тяжелом графике, низких зарплатах. После признаний работников скорой проверку начали прокуратура, Следственный комитет. Руководство скорой при этом заявило, что данные не соответствуют действительности. Подробнее проблемы скорой мы разбирали в этом сюжете.