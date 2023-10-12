Взяли 59 новых сотрудников и ждут волонтеров: как Минздрав решает кадровый голод в скорой помощи Новосибирска

В Новосибирске за месяц на работу на станцию скорой помощи приняли 59 сотрудников. Об этом сегодня, 12 октября сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина на заседании в Заксобрании.
Кого взяли на работу
— В конце августа — сентябре было принято на работу 38 выпускников, закончивших обучение в новосибирском колледже и успешно прошедших аккредитацию по специальности скорой медицинской помощи. В сентябре принято 4 врача, закончившие клиническую ординатуру: три человека по специальности анестезиолог реанимации и один человек по специальности педиатрии для работы в специализированных скорых, — перечислила заместитель министра здравоохранения.
В сентябре представители минздрава встретились со студентами 5–6 курсов, чтобы привлечь на работу в составе бригады скорой помощи. Также на должность медицинских сестер и братьев было принято 12 студентов старших курсов. Они уже получили допуск на должность среднего персонала выездных бригад.
Также в диспетчерскую приняли пять студентов колледжа.
Обучение новых кадров
По словам Лады Шалыгиной, в августе 2023 года в медицинские колледжи Новосибирска и Купина по целевой программе зачислили 68 фельдшеров. Они будут обучаться на должности среднего медицинского персонала в службе скорой помощи. Также в целевую ординатуру поступило пять выпускников, которые собираются вернуться и работать на стации скорой помощи.
На октябрь намечена встреча со студентами педиатрического факультета.
— Есть постановление правительства 14.48, которое позволяло работать в станции скорой помощи в составе выездной бригады врачам, закончившим первичную аккредитацию. К сожалению, это постановление с 1 января теряет силу. Мы подготовили письмо в Министерство здравоохранение РФ с просьбой продлить постановление, — добавила Лада Шалыгина.
Положение о волонтерах
Помимо этого станция скорой помощи закончила разрабатывать положение о волонтерской деятельности. Сотрудники договорились с новосибирским колледжем «Добрая воля» и в октябре в составе бригад выйдут работать 20 волонтеров.
Совещания о работе скорой
В начале осени, 15 сентября, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и председатель профильного комитета Заксобрания Игорь Гришунин провели рабочую встречу с сотрудниками скорой помощи. На этой встрече сотрудники высказали свои пожелания, по которым готовится ряд решений.
— Организация работы скорой медпомощи находится на постоянном контроле министерства Новосибирской области. По результатам работы в ноябре 2023 года планируется повторно провести выездной совещание, — заключила Лада Шалыгина.
Информация о проблемах на скорой получила широкое распространение в конце августа. Тогда сотрудники заявили о массовых увольнениях коллег, тяжелом графике, низких зарплатах. После признаний работников скорой проверку начали прокуратура, Следственный комитет. Руководство скорой при этом заявило, что данные не соответствуют действительности. Подробнее проблемы скорой мы разбирали в этом сюжете.