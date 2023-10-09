freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 100.49
eur 106.01
Тема дняКак Новосибирск лишили крупного завода
Все новости
Все новости

Сезон простуд продолжается — сколько человек заболели ОРВИ в Новосибирской области

Статистику назвали в минздраве

106

Случаев гриппа в регионе не зарегистрировали

Поделиться

В Новосибирской области за неделю со 2 по 8 октября зарегистрировали почти 23 тысячи случаев ОРВИ. Рост связан с сезонной заболеваемостью.

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 9 сентября.

— Продолжается сезон ОРВИ. За неделю зарегистрировано 22 910 случаев. В связи с теплой погодой обращаются с укусом клеща — 403 пациента. Девяти потребовалась госпитализация с подозрением на клещевой энцефалит, — рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения НСО Константин Хальзов.

Случаев гриппа в регионе не зарегистрировали. Прививки от него сделали 617 690 человек. За сутки 16 человек заболели ковидом.

В начале сезона простуд НГС поговорил с новосибирскими медиками о том, как распознать ОРВИ и правильно лечить. Все самое важное мы собрали в одной картинке.

По теме

ОРВИГриппКовидКлещевой энцефалит
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter