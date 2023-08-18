«Мужчины будут удивляться»: сибирячка придумала свою интимную гимнастику и показала упражнения — видео

— Я купила книжку «Совершенствование женской сексуальной энергии», автор Мантэк Чиа. Я смотрела там про энергию много и долистала до тяжелой атлетики. То есть ввести шарик, подвесить грузик, подержать, покачать. Так я стала пробовать, а потом, так как я фитнес-тренер, стала разрабатывать свою систему тренировок. Увлеклась. Ну, наверное, мотивация была, правда, думаю: «Ну сейчас я весь мир покорю. Подниму, буду тренировать, мужчины будут удивляться». Потом уже поняла, что я могу помогать женщинам по всему миру, — рассказала Татьяна.

