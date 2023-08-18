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«Мужчины будут удивляться»: сибирячка придумала свою интимную гимнастику и показала упражнения — видео

Женщина оказалась в Книге рекордов Гиннесса, подняв вагиной 14 килограммов

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В этом видео Татьяна Кожевникова показывает упражнения

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

Новосибирский мастер по фитнес-аэробике и лечебной физкультуре Татьяна Кожевникова в 2003 году попала в Книгу рекордов Гиннесса — она подняла интимными мышцами вес в 14 килограммов. В этом видео она показывает упражнения и объясняет, для чего они нужны. У Татьяны Кожевниковой авторские методики для женщин и мужчин, разрабатывать она их начала почти тридцать лет назад.

— Я купила книжку «Совершенствование женской сексуальной энергии», автор Мантэк Чиа. Я смотрела там про энергию много и долистала до тяжелой атлетики. То есть ввести шарик, подвесить грузик, подержать, покачать. Так я стала пробовать, а потом, так как я фитнес-тренер, стала разрабатывать свою систему тренировок. Увлеклась. Ну, наверное, мотивация была, правда, думаю: «Ну сейчас я весь мир покорю. Подниму, буду тренировать, мужчины будут удивляться». Потом уже поняла, что я могу помогать женщинам по всему миру, — рассказала Татьяна.

В видеосюжете Кожевникова вспоминает, как установила свой рекорд и оказалась в барселонском Музее эротики, и объясняет, как правильно делать упражнения. Сейчас Татьяна Кожевникова ведет оздоровительную программу с элементами шейпинга для женщин и работает с новым курсом упражнений для девочек-подростков.

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