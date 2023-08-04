«Травматолог отказался принимать»: новосибирец пожаловался на травмпункт с неработающей базой пациентов

То есть, по его словам, в поликлинике нельзя было сразу напрямую обратиться в травмпункт, только через регистратуру:

— В регистратуре сказали, что система не работает, и попросили неизвестно сколько подождать. Началось томное ожидание. За нами очередь увеличилась на 5 человек, перед нами один. Спустя полчаса мы поинтересовались, что делать, если травмирована нога, потому что боль была просто адской. Сотрудница регистратуры говорит: «Попробуйте сразу в 10-й кабинет обратиться». Мы доковыляли туда, а это разные концы коридора. Травматолог сказал, что без талона, оформленного в регистратуре, он принимать не будет. Вернулись в регистратуру и услышали знакомый ответ: «Система не работает, ждите». Круг замкнулся, — уточняет Алексей.