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«Травматолог отказался принимать»: новосибирец пожаловался на травмпункт с неработающей базой пациентов

В Минздраве региона информацию не подтвердили и не опровергли

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Новосибирец утверждает, что врач отказался принять пациентку

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Новосибирец пожаловался на травмпункт поликлиники № 16, в которой, по его словам, отказались принять его жену из-за неработающей базы пациентов.

— В травмпунктах Новосибирска не работала программа с базой пациентов. Люди сидели с травмами и ждали в коридоре. Мы на Пархоменко в травмпункте поликлиники № 16 просидели час. Травматолог без талона пациента отказался принимать, — рассказал новосибирец Алексей (имя изменено по его просьбе) о ситуации, которая произошла у него с женой 1 августа 2023 года после 19:00.

То есть, по его словам, в поликлинике нельзя было сразу напрямую обратиться в травмпункт, только через регистратуру:

— В регистратуре сказали, что система не работает, и попросили неизвестно сколько подождать. Началось томное ожидание. За нами очередь увеличилась на 5 человек, перед нами один. Спустя полчаса мы поинтересовались, что делать, если травмирована нога, потому что боль была просто адской. Сотрудница регистратуры говорит: «Попробуйте сразу в 10-й кабинет обратиться». Мы доковыляли туда, а это разные концы коридора. Травматолог сказал, что без талона, оформленного в регистратуре, он принимать не будет. Вернулись в регистратуру и услышали знакомый ответ: «Система не работает, ждите». Круг замкнулся, — уточняет Алексей.

Пользуясь возникшей паузой, они с женой начали обзванивать другие травмпункты и обозначать проблему.

— Например, в поликлинике № 1 на Серебренниковской нам ответили, что принимают только жителей Центрального района, но если система не работает, они все данные пациентов записывают вручную на бумажке и постфактум вносят в базу. И посоветовали коллегам из 16-й поликлиники сделать так же. Но в травме 16-й поликлиники клиентоориентированность на нуле. Ведь лучше подождать неизвестно сколько, пока заработает база, правда? — недоумевает Алексей.

В итоге Алексею пришлось везти супругу с сильным ушибом в горбольницу, где ей назначили лечение.

Пациентке смогли оказать помощь в горбольнице

Пациентке смогли оказать помощь в горбольнице

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В Минздраве Новосибирской области, куда обратился журналист НГС, информацию не подтвердили и не опровергли. Пресс-секретарь ответила так, но как дозвониться в подведомственные Минздраву учреждения, не объяснила:

— Вопросы организации медицинской помощи в конкретной медорганизации относятся к деятельности конкретной медорганизации. Обращайтесь, пожалуйста, с такими вопросами в медорганизацию.

Журналист НГС неоднократно пытался обратиться в травмпункт поликлиники № 16, в приемную главврача и к его заместителю, но по номерам, указанным на сайте, за несколько дней никто не ответил. В травмпункт поликлиники № 1 тоже не удалось дозвониться в разные дни.

Единственные, кто оперативно ответил журналисту НГС, это пресс-служба Минцифры Новосибирской области. По информации их технических специалистов, 1 августа Медицинская информационная система Новосибирской области работала в штатном режиме. Сбоев и приостановок в работе не зафиксировано. Обращений в службу технической поддержки от сотрудников поликлиники № 16 не поступало.

При этом новосибирцы ранее уже жаловались на проблемы с травмпунктами поликлиники № 16: один пациент рассказал, что не смог попасть вечером в круглосуточный травмпункт.

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