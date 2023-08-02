Был просто лежачим «овощем». Многодетный отец с 4-й стадией рака смог выкарабкаться. История медицинского чуда

— Я знал, что я выдержу, — говорит Максим. — Ступенька за ступенькой. Сначала-то, конечно, струхнул маленько. Но, когда сдался в больницу, выбора уже не было, надо было лечиться. Мне стало лучше уже в реанимации, а в гематологии совсем хорошо. Сейчас у меня ко многим вещам изменилось отношение. К жизни, к семье. То же самое здоровье. Я бы себе сейчас уже не позволил три месяца шарахаться с температурой под 39 и семью мурыжить собой.