freedom
СЕЙЧАС +30°С
Пробки 5/10
usd 91.78
eur 100.70
СрочноДвое заключенных сбежали из колонии
Все новости
Все новости

Был просто лежачим «овощем». Многодетный отец с 4-й стадией рака смог выкарабкаться. История медицинского чуда

Максим Соколов умирал дома, пока жена не обратилась в СМИ и прокуратуру

147
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: NGS24.RU

История сибиряка Максима Соколова кажется невероятной. Он умирал от лимфомы Ходжкина на последней, четвертой стадии. Однако врачи несколько недель не могли поставить ему точный диагноз и сделать достоверные анализы. У мужчины была стабильная 40-градусная температура, рвота, отсутствие аппетита. Он потерял слух, почти не приходил в сознание и не вставал с постели. Его жена Валентина начала активно бороться за мужа, подключив депутатов и СМИ. Позже вмешалась и прокуратура.

Спустя 3,5 месяца с Максимом произошли удивительные метаморфозы. Как ему удалось выкарабкаться, каким он был в самый тяжелый момент болезни и как он выглядит сейчас — смотрите в коротком видео наших коллег из NGS24.RU, которое опубликовано чуть выше.

Максиму удалось выйти из состояния агонии, заново научиться ходить, набрать 35 килограммов потерянного веса и вернуться домой — к жене и четверым детям. Он успешно завершил шесть базовых курсов химиотерапии, метастазы начали уменьшаться, наступила благоприятная динамика выздоровления.

— Я знал, что я выдержу, — говорит Максим. — Ступенька за ступенькой. Сначала-то, конечно, струхнул маленько. Но, когда сдался в больницу, выбора уже не было, надо было лечиться. Мне стало лучше уже в реанимации, а в гематологии совсем хорошо. Сейчас у меня ко многим вещам изменилось отношение. К жизни, к семье. То же самое здоровье. Я бы себе сейчас уже не позволил три месяца шарахаться с температурой под 39 и семью мурыжить собой.

До начала болезни Максим был главным кормильцем своей большой семьи. Он работал столяром и отделочником, однако сейчас врачи не разрешают и думать о тяжелом физическом труде. Соколовы вынужденно не платили несколько месяцев за отопление, накопили большие долги и с тревогой думают о предстоящем сборе детей в школу.

Подробнее о борьбе Максима за жизнь читайте в большом материале наших красноярских коллег.

По теме

ОнкологияРакРак лимфатической системыЛимфомаЛимфома ХоджкинаСемьяМногодетный отец
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter