Был просто лежачим «овощем». Многодетный отец с 4-й стадией рака смог выкарабкаться. История медицинского чуда

История сибиряка Максима Соколова кажется невероятной. Он умирал от лимфомы Ходжкина на последней, четвертой стадии. Однако врачи несколько недель не могли поставить ему точный диагноз и сделать достоверные анализы. У мужчины была стабильная 40-градусная температура, рвота, отсутствие аппетита. Он потерял слух, почти не приходил в сознание и не вставал с постели. Его жена Валентина начала активно бороться за мужа, подключив депутатов и СМИ. Позже вмешалась и прокуратура.
Спустя 3,5 месяца с Максимом произошли удивительные метаморфозы. Как ему удалось выкарабкаться, каким он был в самый тяжелый момент болезни и как он выглядит сейчас — смотрите в коротком видео наших коллег из NGS24.RU, которое опубликовано чуть выше.
Максиму удалось выйти из состояния агонии, заново научиться ходить, набрать 35 килограммов потерянного веса и вернуться домой — к жене и четверым детям. Он успешно завершил шесть базовых курсов химиотерапии, метастазы начали уменьшаться, наступила благоприятная динамика выздоровления.
— Я знал, что я выдержу, — говорит Максим. — Ступенька за ступенькой. Сначала-то, конечно, струхнул маленько. Но, когда сдался в больницу, выбора уже не было, надо было лечиться. Мне стало лучше уже в реанимации, а в гематологии совсем хорошо. Сейчас у меня ко многим вещам изменилось отношение. К жизни, к семье. То же самое здоровье. Я бы себе сейчас уже не позволил три месяца шарахаться с температурой под 39 и семью мурыжить собой.
До начала болезни Максим был главным кормильцем своей большой семьи. Он работал столяром и отделочником, однако сейчас врачи не разрешают и думать о тяжелом физическом труде. Соколовы вынужденно не платили несколько месяцев за отопление, накопили большие долги и с тревогой думают о предстоящем сборе детей в школу.
Подробнее о борьбе Максима за жизнь читайте в большом материале наших красноярских коллег.