Три цифры в анализах: есть ли связь между высоким холестерином и болезнями сердца. Рассказывает кардиолог

Почему повышается холестерин, из-за чего на самом деле развивается атеросклероз и правда ли, что высокий холестерин — причина инфарктов. Об этом «Доктору Питеру» рассказал кандидат медицинских наук Илья Алмазов.
Считается, что высокий холестерин — это опасно. Повышается риск образования бляшек и закупорки сосудов, а последствия могут быть фатальными. Человека может убить как инфаркт, так и инсульт. Именно поэтому врачи повторяют: при высоких показателях холестерина обязательно надо сделать всё, чтобы его снизить. Для начала — изменив образ жизни, рацион питания и добавив физической активности. Если не помогло, начать принимать статины.
Илья Алмазов, кандидат медицинских наук, нейрохирург, пластический хирург, автор научных работ.
Он помогает организму
— Холестерин — это жироподобное воскообразное вещество, которое помогает организму вырабатывать клеточные мембраны, гормоны и витамин D, — объясняет врач Илья Алмазов. — Холестерин в крови поступает из двух источников: вырабатывается печенью и поступает из пищи. Причем печень вырабатывает весь холестерин, необходимый организму, он и другие жиры переносятся в кровоток в виде сферических частиц, называемых липопротеинами.
Три цифры: что смотреть в анализах на холестерин
Проверка общего холестерина не даст общей картины. Чтобы разобраться в состоянии, нужен полный липидный профиль. Смотреть надо три показателя.
- Уровень ЛПНП («плохого» холестерина) — в норме ниже 70 мг/дл;
- уровень ЛПВП («хорошего» холестерина) должен составлять около 50 мг/дл;
- триглицериды — это еще один класс жиров, обнаруженных в кровотоке, им принадлежит основная часть жировой ткани во всем организме, их уровень должен составлять менее 150 мг/дл.
Факторы, которые влияют на уровень холестерина
- Наследственность. Состояние, называемое семейной гиперхолестеринемией (СГ), может сделать некоторых людей генетически склонными к высокому уровню «плохого» холестерина. Существует два типа СГ: гетерозиготный, при котором человек наследует аномальный ген только от одного родителя, и гомозиготный, при котором у человека есть две копии аномального гена, по одной от каждого родителя. Гомозиготный СГ встречается реже, и он опаснее. Люди с СГ не так эффективно перерабатывают холестерин ЛПНП и в конечном итоге получают высокий уровень этого типа холестерина, что делает их более склонными к атеросклерозу, часто начиная с гораздо более молодого возраста.
- Курение. Хотя курение напрямую не вызывает высокий уровень холестерина, оно само по себе является основным доказанным риском сердечных заболеваний и инсульта. Этот риск повышается, если имеется высокий уровень холестерина ЛПНП. Одна из причин заключается в том, что курение снижает уровень ЛПВП, уменьшая или стирая защитный эффект ЛПВП.
- Возраст. С возрастом метаболизм меняется, и печень не удаляет столько холестерина ЛПНП, как это возможно в более молодом возрасте. Высокий уровень холестерина чаще всего диагностируется в возрастной группе 40–59 лет.
- Раса или этническая принадлежность. Белые люди чаще, чем другие группы, имеют высокий уровень общего холестерина. Американцы азиатского происхождения чаще имеют высокий уровень холестерина ЛПНП, чем другие группы, а афроамериканцы чаще, чем другие группы, имеют высокий уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.
- Пол. Мужчины имеют больший риск высокого уровня общего холестерина, чем женщины. Это может произойти из-за того, что мужчины в целом больше потребляют жирной пищи, богатой холестерином, чем женщины. Риск высокого уровня холестерина у женщин повышается после менопаузы: гормоны, которые могут защитить от высокого уровня холестерина в крови, снижаются, что приводит к более высокому уровню холестерина ЛПНП и более низкому уровню холестерина ЛПВП.
Холестерин и болезни сердца: понимание связи
— В течение многих лет считалось, что существует более или менее прямая линия между холестерином и сердечными заболеваниями, но исследования показывают, что эта связь может быть более сложной, — объясняет врач Алмазов. — Многие люди, перенесшие сердечные приступы, не имеют высокого уровня холестерина, атеросклероз прогрессирует в том числе из-за таких факторов, как возраст, неправильное питание, высокое кровяное давление, курение, наличие заболеваний и состояний: сахарного диабета, инсулинорезистентности, воспалений, артрита, волчанки, псориаза, воспалительного заболевания кишечника и так далее.
В то же время обнаружена тесная связь между холестерином, не относящимся к ЛПВП, и долгосрочным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
— Тем не менее, когда дело доходит до здоровья сердца, самым большим фактором риска является возраст. Чтобы поддерживать в норме уровень «плохого» холестерина, а сердце — более здоровым, достаточно правильно питаться, регулярно заниматься спортом, не курить и держать кровяное давление под контролем, — считает профессор Кутушов.
Михаил Кутушов, токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Общие рекомендации при повышенном холестерине
- Используйте в течение дня не менее 20 видов продуктов;
- готовьте пищу на пару, отваривайте, запекайте;
- уменьшите добавление масел, соли, сахара;
- замените мясо на рыбу и бобовые;
- не исключайте из питания все жиры, ограничить нужно трансжиры (фастфуд, маргарин, сдоба и
т. д.);
- обеспечьте усвоение белка;
- поддержите печень, желчеотделение и микробиоту кишечника.
Питание, которое помогает снизить уровень воспаления в теле и поддерживать желчеотток, влияющий на холестерин, — это противовоспалительное питание, которого мы можем придерживаться как образа жизни.
Список полезных жиров, которые можно и нужно включать в ежедневный рацион
- Свиное сало. Содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Является источником жирных кислот омега-3 и омега-6. Еще свиное сало содержит арахидоновую кислоту, которая положительно влияет на состояние головного мозга и сердечной мышцы. Также содержит холестерин. Рекомендуемая дневная норма — около 10 г;
- желток куриного яйца. Один из самых доступных продуктов, который на 60% состоит из ненасыщенных жирных кислот. К другим полезным свойствам желтка относится ускорение обмена веществ в организме, положительное влияние на состояние нервной системы, улучшение зрения. Регулярное употребление куриных желтков может предотвращать развитие катаракты;
- лосось, тунец, скумбрия, форель и другая жирная рыба. Жирная морская рыба — отличный источник омега-3. Способствует похудению, снижает количество «плохого» холестерина, благотворно воздействует на сердце и сосуды. Регулярное употребление рыбы способствует здоровью щитовидной железы, а кроме того, заметно улучшает состояние кожи, волос и ногтей;
- авокадо. На 100 г мякоти авокадо приходится около 20 г жира. Большая часть — мононенасыщенные растительные жиры. Они не откладываются в лишние килограммы и расходуются в качестве источника энергии. Вместе с этим авокадо обладает низким гликемическим индексом (ГИ) — всего 15 единиц;
- кедровые, грецкие и другие орехи. Миндаль, фисташки, фундук, бразильский и другие виды орехов содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Они являются богатым источником омега-3, 6 и 9 и, что важно, не содержат холестерин, поэтому полезны для организма. Регулярное употребление орехов улучшает состояние волос, ногтей и кожи (максимум — горсть в день);
- растительные нерафинированные сыродавленные масла. Например, оливковое масло, кедровое, льняное (мононенасыщенные жиры), подсолнечное и кукурузное (полиненасыщенные жиры). Они способствуют здоровому пищеварению и быстрому усвоению питательных веществ.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Евгения Шутович рекомендует следить за всеми липидами крови, не только за холестерином: этот вопрос очень актуален, поскольку нарушение липидного обмена рассматривается как ведущий фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и связанных с ними осложнений:
— Дислипидемия — нарушение обмена липидов крови. Понятие включает широкий спектр нарушений липидного обмена, поэтому важно знать не только уровень одного холестерина, а необходимо сдавать кровь на липидный спектр (так называемая липидограмма), где исследуется несколько показателей липидов и липопротеидов крови.
В большинстве случаев, после того как вы сдадите кровь на липидный комплекс, врач подбирает для лечения препараты, которые влияют на печень и блокируют избыточную выработку холестерина. Также специалист предлагает специальную диету, рекомендации по уровню физической нагрузки и средствам лечебной физкультуры, в частности для снижения избыточного веса, если у вас наблюдается такая проблема.
Важно соблюдать диету, обращает внимание Евгения Шутович:
— Нужно ограничить потребление животных жиров, избегать употребление белого хлеба и хлебобулочных изделий; добавить в рацион морскую рыбу, фрукты, овощи, крупы. Важно не превышать суточный калораж. И не забыть о достаточной физической нагрузке, по переносимости. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, групповые занятия, бассейн, ходьба на беговой дорожке.