Три цифры в анализах: есть ли связь между высоким холестерином и болезнями сердца. Рассказывает кардиолог

Он помогает организму

— Холестерин — это жироподобное воскообразное вещество, которое помогает организму вырабатывать клеточные мембраны, гормоны и витамин D, — объясняет врач Илья Алмазов. — Холестерин в крови поступает из двух источников: вырабатывается печенью и поступает из пищи. Причем печень вырабатывает весь холестерин, необходимый организму, он и другие жиры переносятся в кровоток в виде сферических частиц, называемых липопротеинами.



Три цифры: что смотреть в анализах на холестерин

Проверка общего холестерина не даст общей картины. Чтобы разобраться в состоянии, нужен полный липидный профиль. Смотреть надо три показателя.

