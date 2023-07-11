Защитит организм от атеросклероза, рака и диабета. Не поверите, но речь идет о простом сорняке

Еще несколько достоинств этого витамина: он способен улучшать зрение и уменьшать риск развития рака. Однако о норме всё же стоит помнить, ведь при потреблении витамина К в больших количествах могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как тромбозы и кровотечения.



Большинство пищевых добавок содержат дозировку витамина К от 50 до 100 мкг в день — это и есть рекомендуемая дозировка для взрослых. Однако люди, принимающие антикоагулянты или имеющие проблемы со свертываемостью крови, должны обсудить дозировку витамина К с врачом, так как его избыток может вызвать кровотечения.

