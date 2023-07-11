Защитит организм от атеросклероза, рака и диабета. Не поверите, но речь идет о простом сорняке

Если вам кажется, что какое-то растение всего лишь сорняк и точно не достойно внимания, не торопитесь от него избавляться. Возможно, оно принесет много пользы организму, рассказал «Доктору Питеру» врач Сергей Вялов.
Всё, что не укроп, петрушка или другая знакомая нам съедобная зелень, мы привыкли игнорировать или вообще выбрасывать, выдернув с грядки. Безусловно, сорняки мешают росту любимых огурцов или же вообще могут портить вид участка. Но некоторые из них способны принести немало пользы. Например, жгучая крапива — в ней содержится много ценного витамина К.
Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог. Личный сайт.
— Витамин К — это важный элемент для здоровья. Он участвует в процессе свертывания крови, а также способствует укреплению костей. Кроме того, он может помочь в борьбе с атеросклерозом и диабетом, — говорит врач.
Еще несколько достоинств этого витамина: он способен улучшать зрение и уменьшать риск развития рака. Однако о норме всё же стоит помнить, ведь при потреблении витамина К в больших количествах могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как тромбозы и кровотечения.
Большинство пищевых добавок содержат дозировку витамина К от 50 до
Лучшие источники витамина К — это зеленые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, а также рыба, молочные продукты и яйца.
- Зеленый шпинат — 483 мкг в 100 г продукта;
- капуста брюссельская — 177 мкг в 100 г продукта;
- брокколи — 141 мкг в 100 г продукта;
- петрушка — 164 мкг в 100 г продукта;
- кинза — 310 мкг в 100 г продукта.
Абсолютный чемпион — крапива
Очень нетипичный продукт, но в 100 г крапивы может содержаться до
— Кроме того, крапива богата железом, кальцием и магнием, что делает ее полезной для здоровья костей и мышц. Суп с крапивой может помочь улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление. Крапиве под силу контролировать уровень холестерина в крови, что крайне важно для профилактики болезней сердца и сосудов, — говорит врач.
Крапиву рекомендуют при болезнях почек, мочевого пузыря, печени и желчного пузыря. Однако следует помнить, что часто есть это растение нельзя: усилится свертываемость крови, поэтому в пожилом возрасте, а также страдающим тромбофлебитом и варикозным расширением вен крапивой лучше не злоупотреблять. Свежую крапиву используют в пищу до цветения, сушить ее следует немного попозже.
В кулинарии крапива используется с давних времен: ее добавляют в салаты, щи, пюре, соусы и пирожки. Это растение относится к легко развариваемым травам, а готовить его рекомендуют вместе со щавелем и любой огородной зеленью, поскольку вкус у крапивы пресный.
Как готовить крапиву
При приготовлении блюд из крапивы следует пользоваться неокисляющейся посудой (эмалированной, пластиковой, стеклянной или деревянной). Мелко нарезанную крапиву нельзя долго хранить на воздухе, также не стоит ее долго кипятить. Лучший способ сохранить все витамины — приготовить растение на пару.
- Салат из крапивы. Промытые листья крапивы (около 400 г) проварить несколько минут, откинуть на сито. Затем измельчить, положить в салатник, добавить нарезанный зеленый лук и петрушку. Толченые ядра грецких орехов (1/2 стакана) развести в четверти стакана отвара крапивы, добавить уксус и соль по вкусу, перемешать и полученной смесью заправить зелень;
- щи из крапивы. Молодую крапиву (250 г) положить на 2 минуты в кипящую воду, откинуть на дуршлаг, мелко порубить и тушить на масле 10 минут. Измельчить и обжарить морковь и репчатый лук. В кипящий бульон опустить нарезанный кусочками картофель. После того как бульон снова закипит, добавить морковь и лук. За 5–10 минут до готовности положить щавель и крапиву. При подаче на стол положить в тарелки дольки сваренного вкрутую яйца и сметану.
Какие еще сорняки могут принести пользу организму, можно прочитать здесь.
При этом нужно быть осторожнее тем, кто подвержен аллергии. Сорняки тоже ее могут вызывать. Аллергия может быть неочевидна.
Если вы вдруг не любите какой-то продукт или вам некомфортно его есть, это может быть связано с аллергией. Аллерголог-иммунолог Ольга Воронцова назвала неочевидные признаки болезни, о которых вы вряд ли когда-то задумывались. Вспомните, не было ли у вас зуда во рту из-за яблока, груши, сливы, черешни, моркови, фундука или миндаля.
— Пациенты не придают этому значения, а когда спрашиваешь — говорят, что просто давно не едят эти продукты, так как во рту всё чешется, — рассказала Ольга Воронцова. — А этот зуд указывает на аллергию на березу. Эти продукты по составу перекрестные с березой, на молекулярном уровне они являются «двойниками» основного аллергена, похожи по химическому составу. Если съесть эти продукты в сезон цветения, они могут усугубить течение вашей аллергии.
Если у вас аллергия на пыльцу полыни, врач не рекомендует использовать растительные препараты для полоскания глотки. Но вы можете даже не знать, что у вас аллергия на полынь, поэтому всегда нужно быть внимательным к ощущениям. Если после какого-то продукта вы хуже себя чувствуете, стоит найти причину с аллергологом-иммунологом.
— Приходим к терапевту с болью в горле, а он говорит: «Полощите ромашкой». Человек полощет, а потом не понимает, почему ему плохо, — привел пример врач. — Календула, ромашка, одуванчик, продукты на основе семян подсолнечника — те же двойники полыни. Пациенты с аллергией на амброзию могут плохо переносить дыню, банан, продукты на основе семян подсолнечника. Если у человека «счастливое» комбо аллергии на полынь, амброзию и продукты на основе семян подсолнечника, он плохо переносит дыню, арбуз, кабачки, баклажаны.
Врач рассказал, что люди с аллергией на злаковые травы (тимофеевка, ежа, овсяница) могут не воспринимать все продукты питания со злаками (хлеб, пиво, квас, кукурузу), а также арахис. Если организм выдает реакцию на грибы альтернария и кладоспориум, нужно быть осторожнее с молочнокислыми продуктами: в них есть продукты брожения.