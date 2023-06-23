«Определяет лечащий врач»: что ответили медики на вопросы после скандала в кабинете гинеколога в Новосибирске

Какие были вопросы

Журналист НГС отправил в учреждение конкретные вопросы 20 июня:

1. Разбирались ли вы в этой ситуации?

2. Была ли оказана помочь пациенту?

3. Могут ли врачи спрашивать о начале половой жизни в браке или не в браке или только про возраст?

4. Действительно ли отказали в постановке на ЭКО пациентке?

5. Какие есть в целом основания для постановки на ЭКО по правилам?

6. Вызывали ли в этот день полицию, охрану?



Что было в ответе

После публикации 22 июня пришел ответ на двух страницах, большая часть которого отправляет журналиста изучать те или иные законы. Из ответа следует, что учреждение не может ответить на часть вопросов, потому что сведения составляют врачебную тайну.