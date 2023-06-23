«Определяет лечащий врач»: что ответили медики на вопросы после скандала в кабинете гинеколога в Новосибирске

Новосибирский Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции, где произошел конфликт между сотрудниками и пациенткой, закончившийся вызовом охраны, попытался ответить журналисту НГС на запрос после скандала.
Напомним, что пациентку этого центра возмутил вопрос гинеколога и она начала повышать голос. Врач позвала заведующую, а потом и главврача. Судя по аудио и видеоматериалам, имеющимся в распоряжении редакции, пациентка эмоционально описывала ситуацию главврачу и возмущалась, что ей задали некорректный вопрос, периодически перебивая главврача, но не используя оскорблений.
Практически сразу главврач попросила пациентку выйти из кабинета и сказала, что вызовет полицию, охрану и психбригаду. Зачем и почему — не объяснила. В итоге в конце записи видно, что приехала охрана, а для вызова психиатров, видимо, не хватило оснований.
Какие были вопросы
Журналист НГС отправил в учреждение конкретные вопросы 20 июня:
1. Разбирались ли вы в этой ситуации?
2. Была ли оказана помочь пациенту?
3. Могут ли врачи спрашивать о начале половой жизни в браке или не в браке или только про возраст?
4. Действительно ли отказали в постановке на ЭКО пациентке?
5. Какие есть в целом основания для постановки на ЭКО по правилам?
6. Вызывали ли в этот день полицию, охрану?
Что было в ответе
После публикации 22 июня пришел ответ на двух страницах, большая часть которого отправляет журналиста изучать те или иные законы. Из ответа следует, что учреждение не может ответить на часть вопросов, потому что сведения составляют врачебную тайну.
А по вопросам, не составляющим тайну, главврач сообщает следующее: лечащий врач предоставляет информацию о состоянии здоровья, а также устанавливает диагноз, составленный с использованием медицинских терминов.
— Таким образом, объем сведений, необходимых при сборе анамнеза пациента, в том числе гинекологического анамнеза при включении пациентов в реестр ЭКО, определяет лечащий врач на основании клинических рекомендаций и порядка использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) на территории НСО в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в Новосибирской области, — говорится в ответе главврача учреждения Анны Вятчининой.
Журналист НГС последовал совету ведомства и изучил нормативные акты, на которые ссылается врач. Они учитывают не только контроль состояния здоровья женщины, но и её партнёра при обращении за ЭКО:
— Обследование мужчин (мужа, мужчины, не состоящего в браке с женщиной, давшего совместно с женщиной информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство на применение ВРТ), проводится медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по урологии.
Кроме того, в документах описывается, какие именно анализы нужно предоставить не только женщине, но и ее партнеру.
Но то, что врачам важно задать вопрос о партнере или муже, гинеколог, судя по аудиозаписи, не объяснила пациентке.
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