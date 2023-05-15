«Стали больше заражаться сельские жители». Интервью с дочерью врача, по истории которого сняли фильм о СПИДе в СССР «Нулевой пациент»

Анастасия Покровская — доктор медицинских наук, врач-инфекционист, старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве. Ее дед Валентин Иванович Покровский также был эпидемиологом, академиком Российской академии наук (РАН), возглавлял Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Вадим Покровский сейчас работает заведующим отделом, в котором трудится дочь.

Поможет ли сериал в борьбе с ВИЧ?

— Что на вас больше всего повлияло при выборе профессии?



— Дети врачей либо тоже хотят быть врачами, либо категорически не хотят. Младшая сестра — дизайнер, никогда не тяготела к этой сфере. Мама у меня тоже врач, как и папа, поэтому разговоры про пациентов и работу дома были всегда. В это втягиваешься. В детстве я уже писала «диссертацию» про ВИЧ у мышей. Еще писать не умела, но обложку сделала. Конечно, периодически я хотела быть то балериной, то архитектором. Но это всегда было вторым вариантом: либо врач, либо еще кто-то.