История 27-летней девушки со «слоновьей ногой» — из-за редкой болезни ее нога постоянно растет

Жительница Свердловской области Ксения Бутакова живет со «слоновьей ногой». Ее поразила прогрессирующая опухоль, которая начала расти еще в детстве после простой операции на ступне. Оказалось, что трогать ногу тогда не стоило. Сейчас Ксюше 27 лет, ее нога весит уже 20 килограммов. И оперировать девушку не берется ни один врач. Историю жизни с редкой болезнью смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
У Ксюши редкое генетическое заболевание — нейрофиброматоз. При нем опухоли развиваются и поражают нервные ткани, центральную нервную систему, органы, кости. Из-за нарушения кровоснабжения у девушки, видимо, возник лимфостаз — застой лимфатической жидкости в тканях. Предположительно, прибавился еще один диагноз — слоновость. Из-за этого нога начала расти. Сильное прогрессирование болезни началось год назад — после тяжелой ОРВИ и лечения гормональными препаратами.
Уральские врачи ничем не могут помочь Ксюше. Онкологи говорят, что опухоль неоперабельна, местный хирург предложил ампутацию, сосудистый хирург прописал венотонизирующие препараты, которые ничем не помогли. А нога всё продолжает расти.
После того как наши коллеги из Е1.RU опубликовали подробную статью о жизни Ксении, с девушкой связались журналисты Первого канала и пригласили ее на съемки программы «Мужское и женское». Врачи, которые тоже приехали в студию, приняли решение направить Ксению в одну из лучших клиник страны, где есть специалисты именно по ее заболеванию.