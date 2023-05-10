freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 7/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняВидео с улицы, где жила погибшая 17-летняя девушка
Все новости
Все новости

История 27-летней девушки со «слоновьей ногой» — из-за редкой болезни ее нога постоянно растет

Ни один врач не соглашается делать операцию

1 778
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Ксении Бутаковой 27 лет, у нее редкое генетическое заболевание

Видео: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Жительница Свердловской области Ксения Бутакова живет со «слоновьей ногой». Ее поразила прогрессирующая опухоль, которая начала расти еще в детстве после простой операции на ступне. Оказалось, что трогать ногу тогда не стоило. Сейчас Ксюше 27 лет, ее нога весит уже 20 килограммов. И оперировать девушку не берется ни один врач. Историю жизни с редкой болезнью смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

У Ксюши редкое генетическое заболевание — нейрофиброматоз. При нем опухоли развиваются и поражают нервные ткани, центральную нервную систему, органы, кости. Из-за нарушения кровоснабжения у девушки, видимо, возник лимфостаз — застой лимфатической жидкости в тканях. Предположительно, прибавился еще один диагноз — слоновость. Из-за этого нога начала расти. Сильное прогрессирование болезни началось год назад — после тяжелой ОРВИ и лечения гормональными препаратами.

Уральские врачи ничем не могут помочь Ксюше. Онкологи говорят, что опухоль неоперабельна, местный хирург предложил ампутацию, сосудистый хирург прописал венотонизирующие препараты, которые ничем не помогли. А нога всё продолжает расти.

После того как наши коллеги из Е1.RU опубликовали подробную статью о жизни Ксении, с девушкой связались журналисты Первого канала и пригласили ее на съемки программы «Мужское и женское». Врачи, которые тоже приехали в студию, приняли решение направить Ксению в одну из лучших клиник страны, где есть специалисты именно по ее заболеванию.

По теме

Слоновья ногаСлоновостьРедкая болезньГенетические заболевания
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter