История 27-летней девушки со «слоновьей ногой» — из-за редкой болезни ее нога постоянно растет

Жительница Свердловской области Ксения Бутакова живет со «слоновьей ногой». Ее поразила прогрессирующая опухоль, которая начала расти еще в детстве после простой операции на ступне. Оказалось, что трогать ногу тогда не стоило. Сейчас Ксюше 27 лет, ее нога весит уже 20 килограммов. И оперировать девушку не берется ни один врач. Историю жизни с редкой болезнью смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

