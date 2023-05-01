freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дня7 хоккеистов покинули «Сибирь»
Все новости
Все новости
Тест

Быстрый тест на выгорание: выберите позу, в которой сидите, а мы расскажем, чего вам не хватает

Психологический тест в один клик

3 399

Просто вспомните, как вы сидите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говорит

Поделиться

Если древние римляне говорили «язык мой враг мой», то сегодня мы смело можем сказать, что «врагом» рискует оказаться каждая мелочь, даже самое малозначительное движение. Недавно мы обнаружили, что по позе, в которой мы спим, можно узнать степень тревожности, а теперь предлагаем выяснить, какие наши секреты выдает поза, в которой мы чаще всего сидим.

Узнать немного больше о своем сегодняшнем состоянии и о том, чего вам не хватает, поможет простой психологический тест, который мы подсмотрели у своих коллег из журнала «Вокруг Света». Вам надо всего лишь выбрать одну из шести поз, в которой вы чаще всего сидите (или сидите в последнее время), кликнуть на соответствующую цифру и получить подробный анализ.

Какая из этих поз больше всего похожа на ту, в которой вы обычно сидите?

Какая из этих поз больше всего похожа на ту, в которой вы обычно сидите?

Поделиться

Кстати, о характере и особенностях человека говорит не только поза, в которой он спит. Например, многое о своем владельце могут рассказать пальцы на ногах. А в Бразилии придумали даже специальный тест на деменцию, где надо найти шесть животных на картинке за одну минуту. В зависимости от того, сколько животных человек найдет и сколько времени потратит на выполнение задания, и можно выяснить, стоит ли опасаться приближающейся деменции.

По теме

ТестВыгораниеЗдоровьеПсихология
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter