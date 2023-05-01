Быстрый тест на выгорание: выберите позу, в которой сидите, а мы расскажем, чего вам не хватает

Если древние римляне говорили «язык мой враг мой», то сегодня мы смело можем сказать, что «врагом» рискует оказаться каждая мелочь, даже самое малозначительное движение. Недавно мы обнаружили, что по позе, в которой мы спим, можно узнать степень тревожности, а теперь предлагаем выяснить, какие наши секреты выдает поза, в которой мы чаще всего сидим.
Узнать немного больше о своем сегодняшнем состоянии и о том, чего вам не хватает, поможет простой психологический тест, который мы подсмотрели у своих коллег из журнала «Вокруг Света». Вам надо всего лишь выбрать одну из шести поз, в которой вы чаще всего сидите (или сидите в последнее время), кликнуть на соответствующую цифру и получить подробный анализ.
Кстати, о характере и особенностях человека говорит не только поза, в которой он спит. Например, многое о своем владельце могут рассказать пальцы на ногах. А в Бразилии придумали даже специальный тест на деменцию, где надо найти шесть животных на картинке за одну минуту. В зависимости от того, сколько животных человек найдет и сколько времени потратит на выполнение задания, и можно выяснить, стоит ли опасаться приближающейся деменции.