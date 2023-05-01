Быстрый тест на выгорание: выберите позу, в которой сидите, а мы расскажем, чего вам не хватает

Узнать немного больше о своем сегодняшнем состоянии и о том, чего вам не хватает, поможет простой психологический тест, который мы подсмотрели у своих коллег из журнала «Вокруг Света». Вам надо всего лишь выбрать одну из шести поз, в которой вы чаще всего сидите (или сидите в последнее время), кликнуть на соответствующую цифру и получить подробный анализ.

