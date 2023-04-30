«Алкаши пользуются тем, что скорая помощь бесплатная»: врачи рассказали, как им угрожали пациенты

— Был убит мой друг, коллега и напарник. Чудовищная несправедливость… Мы все знали Степана как человека доброго и ответственного, который помог спасти не одну жизнь, и мне очень больно, что мы больше никогда не раздуем какую-то историю или не обсудим игры, аниме, панков, но еще больнее от самой ситуации убийства.

Это далеко не первый случай таких происшествий на скорой помощи, алкаши пользуются тем, что СМП бесплатная, и на любую херню в своем бреду вызывают медиков, таких историй десятки тысяч, любой работник вам об этом скажет. Было всякое на скорой, и кидались, и орали, и какие-то особо «умные» качали свои права, но вот так жестоко поступить — это ужасно.