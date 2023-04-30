«Алкаши пользуются тем, что скорая помощь бесплатная»: врачи рассказали, как им угрожали пациенты

После страшной истории убийства 28-летнего медбрата скорой помощи Степана Шабурова в Березовском Свердловской области врачи России вновь поднимают вопрос о своей защите. Напомним, 25 апреля, во время вызова, около 20 часов Степану без объяснения причин сразу же, открыв дверь, в сердце воткнули нож. Вечером он умер. Убил медика пьяный
Сегодня российские медики заявляют, что они контактируют со всеми слоями населения, в том числе с людьми в алкогольном и наркотическом опьянении, с психическими расстройствами. Похожая ситуация у участковых, силовиков, но они защищены законом. Введение закона о защите медицинских работников тоже не раз обсуждалось, Минздрав выступал с подобным предложением еще в 2016 году, затем в 2021-м депутаты «Справедливой России» вносили инициативу о введении уголовной ответственности за нападение на медицинских работников, но Минздрав РФ это не поддержал.
Прочтите истории врачей из разных городов России в материале E1.RU, они рассказали, с чем сталкивались в работе, почему выгорели и ушли в частную медицину, и предложили идеи, как защитить медицинских работников.
Дмитрий Пермикин, сотрудник скорой помощи в Березовском, коллега и товарищ убитого медбрата
— Был убит мой друг, коллега и напарник. Чудовищная несправедливость… Мы все знали Степана как человека доброго и ответственного, который помог спасти не одну жизнь, и мне очень больно, что мы больше никогда не раздуем какую-то историю или не обсудим игры, аниме, панков, но еще больнее от самой ситуации убийства.
Это далеко не первый случай таких происшествий на скорой помощи, алкаши пользуются тем, что СМП бесплатная, и на любую херню в своем бреду вызывают медиков, таких историй десятки тысяч, любой работник вам об этом скажет. Было всякое на скорой, и кидались, и орали, и какие-то особо «умные» качали свои права, но вот так жестоко поступить — это ужасно.
Даже несложно предположить, что произошло, убийца и его жена поссорились, типичная картина, и она сказала, что у нее заболело сердце, отвлекающий маневр. Таких вызовов бессчетное количество, когда вызывают скорую, чтобы исправить ситуацию: «я не хочу секса, у меня болит голова» — вызывают скорую, поссорились, «у меня болит сердце» — вызывают скорую и так далее. Меня разрывает от несправедливости, и, к сожалению, сделать я ничего не могу. Как защитить медиков, никто не знает, это всё равно будет продолжаться. Только если нас приравняют к полицейским, хотя тоже не факт...
Ирина Чукаева, педиатр из Екатеринбурга
— Это такой сложный вопрос, я даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. Ты никогда не застрахован от смерти, получается. Сказать, что вызовы на дом амбулаторной службы бесполезны, — да, но тут-то скорая помощь, она и создана для принятия решений именно на дому, в неотложной ситуации, они ехали по прямому назначению на вызов. Сказать, что нужно сделать вызовы платными, — точно не могу, потому что пенсия у нормальных добропорядочных одиноких бабушек и дедушек — копейки. Они не будут вызывать платно, просто не смогут, им умереть проще.
Сказать, что нужно быть осторожнее на вызове, — вообще нереально, он позвонил в дверь, ему открыли сразу ударом, тут ты хоть чемпион боевых искусств, абсолютно без толку. А иногда тебя просто в подъезде подлавливают с оружием, и ты даже закричать не успеешь. Точно так же молодую девушку-терапевта зарезали несколько месяцев назад.
Врач в России — это не только очень опасная и сложная работа, но и абсолютно не защищенная. Врач не защищен от нападений физически, практически не защищен в правовом поле. Толку от амбулаторных вызовов (педиатры, терапевты) нет совсем, сбили температуру — пришли на прием сами, если нужны доп. обследования — это всё равно поход в поликлинику. Для работников СМП предложила бы, возможно, какую-то защиту: может быть, облегченный бронежилет под формой, для защиты жизненно важных органов, чтобы минимизировать вероятность смерти от кровопотери.
Юлия, терапевт, гастроэнтеролог из Екатеринбурга
— Я работала в поликлинике сразу после института, были очень страшные случаи. Как-то пьяный наркоман вызвал меня, чтобы осмотреть его пожилую родственницу. А по факту, когда я пришла, он требовал от меня рецепт на лекарства, которые некоторые наркоманы принимают ради кайфа. Я даже не помню, как вышла из той квартиры, слава богу, всё закончилось благополучно.
Бывало, что люди оставляли родственников с психиатрической симптоматикой дома одних.
А на вызовы с тобой никто не ходит. Даже в старых подъездах встречаются всякие наркоманы и пьяные агрессивные люди. Это было небезопасно.
Когда я работала в приемном отделении, много пациентов поступали пьяные, угрожали врачам, но там хоть я была не одна. А еще мужчины пьяные во время УЗИ, бывало, домогались. Работать просто опасно для жизни. Я выгорела из-за таких условий труда и ушла в частную медицину. Медработники до сих пор никак не защищены, я восхищаюсь коллегами, которые много лет работают на скорой, участковыми и вообще теми, кто в госмедицине. Когда уже примут закон о защите врачей?!
Анастасия Дейнега, стоматолог из Екатеринбурга
— У меня волосы дыбом от истории убийства медбрата. Я думаю, сотрудники скорой и поликлиник должны ходить с камерами по типу микрофона, который цепляется за одежду. И это нужно придать огласке, чтобы каждый знал, что всё фиксируется. Ну и у каждой бригады должна быть кнопка быстрого реагирования.
Екатерина, фельдшер скорой медицинской помощи, студентка 5-го курса УГМУ
— Это ужасно. Я сама работаю фельдшером на скорой и учусь на врача. Так жаль этого молодого человека и его близких. Нет слов, одни вопросы. Заставляет задуматься о работе в медицине... Это не первый случай и, к сожалению, не последний.
Анастасия Елисеева, онколог, торакальный хирург из Екатеринбурга
— Это полнейший шок. Почему полицейский при исполнении под защитой, а врач нет?! Должны ввести наказание за причинение вреда врачу, считаю, что справедлива уголовная ответственность с наказанием до 20 лет за избиение, покушение на убийство. За убийство — пожизненное. Просто в голове не укладывается, врач пришел помочь, спасти, приехал к тебе же домой, а в ответ убийство.
Василий Гаврилов, хирург высшей категории из Перми
— На законодательном уровне нужно приравнять нападение на врачей на рабочем месте к нападению на полицию и наказывать соответствующе. Это уже много раз обсуждалось, но закон так и не приняли. Сейчас начнутся разборки по поводу ситуации, выяснится, что пациент чем-то болен, начнут его оправдывать. Нужно, чтобы люди понимали, что за нападение на врача будет суровое наказание, это будет сдерживать. Правда, нападение на полицейского позволяет ему применить свои спецсредства, например, оружие. А у медика ничего нет. Я считаю, что было бы отличным вариантом снабдить всех тревожными кнопками.
Алексей Борисов, невролог из Иркутска
— Я считаю, что нужны штрафы за необоснованный вызов скорой помощи или врача на дом по 10 тысяч рублей. Повысить зарплаты сотрудникам скорой помощи за счет штрафов как раз, снабдить каждую бригаду тревожной кнопкой. И нормальная охрана в каждой больнице, рамки на входе, которые реагируют на металл. В стационарах ведь тоже нападают на медперсонал, стреляют, режут.
Мария Родионова, дерматовенеролог из Санкт-Петербурга
— Я работала в больнице общего профиля, куда часто приезжали всякие пьяницы и наркоманы. У нас была хорошая охрана, которая реально помогала. Но был случай, что коллеге-медбрату разбили голову, коллеге-врачу тоже дали по голове. Во многих городах есть такие больницы общего профиля, куда приезжает в приемное отделение такой контингент. И там чаще всего работают женщины-врачи в возрасте и молодые девчонки.
Были два фельдшера на вызове, девушка и парень. Вызвали пожилая женщина и сын, якобы сына укусила собака. Пока медики разворачивали чемоданчик, мужчина достал пистолет из комода, и они услышали, что он его зарядил. Они ринулись к выходу, дверь предательски не открывалась. Они успели убежать. Они испугались разбирательств и никуда не обратились. Потом на коллегу прямо напали на вызове, и она проходила курс психотерапии.
Я считаю, что нужно вводить закон о безопасности медработников, приравнять их к полиции. А пока его не примут — нужно, чтобы полиция быстро приезжала на вызовы к медикам. Случаев нападения много, их десятки. Многие коллеги рассказывали, что приходили на вызов, а к ним приставали, склоняли к интимным действиям. В этом случае коллеги уходили, потому что небезопасно, а пациенты еще и жалобу писали, что им не помогли.
Терапевт Владимир Варнавский много лет работал медбратом скорой помощи в городе-миллионнике. Он вспомнил самые жуткие истории, которые с ним случались, прочтите его колонку.
Нападения на бригады скорой помощи, к сожалению, нередки. Так, в январе мы рассказывали, как муж пациентки в Свердловской области набросился на врача, которая отказалась принять его супругу.