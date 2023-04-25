Легко перепутать с аллергией: все симптомы ковида «арктур» в одной картинке

Свидетельств о том, что вызываемое «арктуром» заболевание будет с большей вероятностью протекать тяжелее, пока нет. Однако некоторые источники сообщают, что у новой версии есть отличительный симптом — конъюнктивит. В частности, об этом пишут врачи из Индии, где с «арктуром» связывают текущий подъем заболеваемости.



— По клиническим наблюдениям, эта информация действительно проскакивает, но тут два варианта: либо действительно несколько увеличилась частота конъюнктивитов, либо, с моей точки зрения, это более вероятно, дело в другом. Сейчас в северном полушарии начался аллергический сезон, конъюнктивит является ключевым признаком — резь в глазах, боли, светобоязнь, покраснения, — говорит иммунолог. — Соответственно, возможно совпадение сезонного периода аллергического риноконъюнктивита за счет поллинозов с распространением «арктура» привело к тому, что жаловаться на конъюнктивит стали чаще. Но опять же это требует прояснения, пока это только гипотеза.

