Легко перепутать с аллергией: все симптомы ковида «арктур» в одной картинке

На днях Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса. Получившая неофициальное название «арктур» версия ковида — это очередная мутация штамма омикрон, который вы можете помнить по волне зимой 2021–2022 годов. Пока об «арктуре» известно не очень много, однако, судя по первым наблюдениям, он стал более заразен, чем предшественники. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, чем еще отличается новый вариант ковида от прежних и как его распознать по симптомам.
— Симптомы зависят от тяжести заболевания, если течение легкое — симптомы все те же, ничего в этом плане не поменялось, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это температура, общее недомогание, мышечные боли, головные боли. Нередко бывает кашель, при более тяжелом течении — одышка. Обоняние пропадает менее чем у 10% заболевших. При еще более тяжелом течении, естественно, подключаются легкие, подключается центральная нервная система, сердце — в зависимости от того, что поражается.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени
Свидетельств о том, что вызываемое «арктуром» заболевание будет с большей вероятностью протекать тяжелее, пока нет. Однако некоторые источники сообщают, что у новой версии есть отличительный симптом — конъюнктивит. В частности, об этом пишут врачи из Индии, где с «арктуром» связывают текущий подъем заболеваемости.
— По клиническим наблюдениям, эта информация действительно проскакивает, но тут два варианта: либо действительно несколько увеличилась частота конъюнктивитов, либо, с моей точки зрения, это более вероятно, дело в другом. Сейчас в северном полушарии начался аллергический сезон, конъюнктивит является ключевым признаком — резь в глазах, боли, светобоязнь, покраснения, — говорит иммунолог. — Соответственно, возможно совпадение сезонного периода аллергического риноконъюнктивита за счет поллинозов с распространением «арктура» привело к тому, что жаловаться на конъюнктивит стали чаще. Но опять же это требует прояснения, пока это только гипотеза.
Поскольку это лишь гипотеза, то не стоит списывать со счетов и вариант, что конъюнктивит все-таки может указывать именно на коронавирусную инфекцию. Правда в этом случае он будет сопровождаться и другими симптомами.
— Предполагать инфекцию можно, если у вас поднимается температура, могут возникать насморк, боль в горле, кашель, и на фоне этого вы замечаете боль, ощущение песка в глазах, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Впрочем, инфекция может быть не только коронавирусной — только по симптомам отличить ковид от других ОРВИ по-прежнему нельзя, поставить диагноз врачи могут на основании тестов. И хотя пока нет подтверждений, что вирус стал более опасным, оснований говорить, что он не представляет никакой угрозы, тоже нет. Об этом ранее заявляла Всемирная организация здравоохранения.