Показатель выше среднероссийского в 1,5 раза: новосибирцы стали чаще толстеть

Поэтому врачи рекомендуют есть столько, сколько израсходовал калорий. Подсчет ведется индивидуально, но для простоты используют средние показатели, учитывая возраст, пол и физическую активность. Например, мужчинам 18–40 лет, занятым тяжелым трудом, необходимо 4500– 5000 ккал в день, а женщинам старше 70 лет достаточно 2000 ккал .



— Тем не менее не нужно считать каждую съеденную калорию! Важнее качество еды, время приема пищи, сочетание продуктов. Об энергетической ценности продуктов достаточно иметь общее представление: одно пирожное — 500 ккал, огурец — 15 ккал. Рацион должен быть сбалансированным: 30% жиров, 15% белков и 55% углеводов. Имеет значение и распределение калорий в течение дня: на завтрак и ужин — по 20–25%, в обед — 40%, остальное — перекусы, — замечают в Минздраве.



Сохранить здоровье также помогают физическая активность и полноценный сон, уточнили в ведомстве: за 8 часов сна организм тратит 300 ккал . А недосып замедляет метаболизм и снижает выработку гормона сытости.