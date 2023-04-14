Показатель выше среднероссийского в 1,5 раза: новосибирцы стали чаще толстеть

В Новосибирской области растет заболеваемость ожирением. Показатель превысил среднероссийский в 1,5 раза, об этом сообщил региональный Минздрав.
— По России заболеваемость ожирением в 2021 году составила
В ведомстве отмечают, что рост количества людей с ожирением — общемировая тенденция:
— ВОЗ называет ожирение главной угрозой здоровью. Почему? Ожирение — это хроническое заболевание со множеством опасных осложнений: болезни печени, сахарный диабет II типа, инфаркт, инсульт, остеоартроз, рак. 90% всех случаев ожирения связаны с избытком калорий. Жировая ткань «хранит» липиды — энергетический резерв организма. Если организм тратит меньше килокалорий, чем получает, излишки копятся.
Поэтому врачи рекомендуют есть столько, сколько израсходовал калорий. Подсчет ведется индивидуально, но для простоты используют средние показатели, учитывая возраст, пол и физическую активность. Например, мужчинам 18–40 лет, занятым тяжелым трудом, необходимо 4500–
— Тем не менее не нужно считать каждую съеденную калорию! Важнее качество еды, время приема пищи, сочетание продуктов. Об энергетической ценности продуктов достаточно иметь общее представление: одно пирожное — 500 ккал, огурец — 15 ккал. Рацион должен быть сбалансированным: 30% жиров, 15% белков и 55% углеводов. Имеет значение и распределение калорий в течение дня: на завтрак и ужин — по 20–25%, в обед — 40%, остальное — перекусы, — замечают в Минздраве.
Сохранить здоровье также помогают физическая активность и полноценный сон, уточнили в ведомстве: за 8 часов сна организм тратит
Ранее мы рассказывали о том, как к ожирению приводит частое употребление пива.