Избавьтесь от них немедленно: 8 вещей в спальне, которые лишают сна и сводят с ума

Анастасия Корнеева назвала 8 вещей в спальне, которые могут плохо сказываться на качестве и продолжительности нашего сна.



1. Электроника и техника

Идеальная спальня — без телевизоров, компьютеров и смартфонов. Но в реальности, разумеется, такое «убежище» от техники обустроить почти невозможно. Поэтому задача — хотя бы свести к минимуму ее присутствие в спальне. Причина такой рекомендации вовсе не в каких-то излучениях, а во влиянии техники на психику.



Спальня и кровать, в частности, в идеале должны ассоциироваться исключительно с двумя процессами — сон и секс. Если приучить себя использовать кровать исключительно для этих целей, ваш мозг начнет автоматически запускать процесс подготовки ко сну каждый раз, когда вы будете ложиться на кровать. Если же вы там еще регулярно едите, играете в приставку, смотрите телевизор, работаете или учитесь с ноутбуком, придется прикладывать дополнительные усилия, чтобы уснуть.

