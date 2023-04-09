Как правильно измерять давление: проверьте, делаете ли вы две главные ошибки

Ошибка № 1

Самая распространенная — измерять давление на бегу, где-то между делами и событиями. А напряжение — как физическое, так и психоэмоциональное — влияет на показатели.



— Я всегда своим пациентам говорю так: утром проснулись, осознали, где вы, может, сходили в туалет, умылись, вернулись, посидели, только потом надели манжету тонометра, — объясняет кардиолог Наталья Гуляева. — Если вы только пришли с работы, эмоционально поговорили по телефону, выкурили сигарету, подождите хотя бы полчаса, посидите в комфортной обстановке.

