«В последнюю секунду толкнула дочь вперед»: история молодой мамы, попавшей в страшную аварию

Первое знакомство было по видеосвязи.



— Мама Нади рассказывала нам про аварию, про прогнозы врачей, — рассказывает Ирина Волкова, директор реабилитационного центра. — Как при пациентке персонал обсуждал, что она ничего не понимает, что она всю жизнь будет овощем. Надя в этот момент заплакала. То есть девушка всё слышала и понимала! И я сказала тогда маме Наталье: «Берем». Через несколько недель на реанимобиле Надежду доставили к нам.

Первое впечатление, по словам Ирины Волковой, было тяжким: глаза Нади постоянно закрыты, контакта практически нет, уровень сознания неясен. Стоит трахеостома, подключичный катетер, памперсы. Кроме этого, у пациентки был сложный перелом — огромная открытая, незаживающая рана на ноге.