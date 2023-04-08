«В последнюю секунду толкнула дочь вперед»: история молодой мамы, попавшей в страшную аварию

28-летняя Надежда Кабанова попала под колеса машины весной 2022 года, когда вместе с дочкой переходила дорогу на зеленый. Момент ДТП зафиксировала уличная камера. На записи видно, как мать с дочерью, перед тем как ступить на дорогу, остановились, чтобы убедиться, что там безопасно. Мчавшийся автомобиль они просто не успели увидеть в темноте.
Позже дочка рассказала, что мама в последние мгновения успела с силой толкнуть ее вперед, благодаря чему спасла. От удара Надежду отшвырнуло на несколько метров. Два месяца она провела в коме. Врачи спасли ее — а дальше всё. Семье сказали, что реабилитационного потенциала нет.
Медики считали Надю безнадежной, полагая, что она нуждается лишь в паллиативном уходе. Друзья и родные не хотели в это верить, стали обзванивать реабилитационные центры в других городах. Так они вышли на екатеринбургский центр.
Первое знакомство было по видеосвязи.
— Мама Нади рассказывала нам про аварию, про прогнозы врачей, — рассказывает Ирина Волкова, директор реабилитационного центра. — Как при пациентке персонал обсуждал, что она ничего не понимает, что она всю жизнь будет овощем. Надя в этот момент заплакала. То есть девушка всё слышала и понимала! И я сказала тогда маме Наталье: «Берем». Через несколько недель на реанимобиле Надежду доставили к нам.
Первое впечатление, по словам Ирины Волковой, было тяжким: глаза Нади постоянно закрыты, контакта практически нет, уровень сознания неясен. Стоит трахеостома, подключичный катетер, памперсы. Кроме этого, у пациентки был сложный перелом — огромная открытая, незаживающая рана на ноге.
Но самым сложным оказалось поставить Надежду на ноги и заново научить ходить.
Как молодая мама выглядела до и после аварии? Как врачи сумели поставить ее на ноги? Смотрите историю Надежды Кабановой в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Сейчас Надя уже дома, в родном городе, вместе с мамой и дочкой. По квартире ходит самостоятельно, а на дальние прогулки по городу ее пока вывозят на коляске подруги: перегрузки могут навредить восстановлению. Дома она занимается сама, также наняли специалиста по ЛФК (лечебной физкультуре), она приходит два раза в неделю.
Несколько месяцев назад был суд над водителем. Его приговорили к судебному штрафу в 700 тысяч рублей и лишению водительских прав на 2,5 года плюс суд присудил миллион рублей компенсации пострадавшей.
Водитель на заседаниях уверял, что обязательно будет помогать девушке, что всё понимает, просит прощения. До суда он передал семье 70 тысяч. Но деньги на первые дни реабилитации и на спецсредства для ухода собирали неравнодушные горожане. В скором времени подключились и благотворительные фонды. После суда виновник аварии перечислил семь тысяч. Сейчас приставы арестовали и выставили на торги его машину, оценив ее в 130 тысяч рублей. Когда получится взыскать всю компенсацию — неизвестно.