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«Жаловалась на головные боли и впала в кому»: девятилетняя девочка умерла в больнице Новосибирска — что говорит ее мама

Мать девочки рассказала, что дочь находилась в больнице с середины марта

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Девочка умерла 5 апреля

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5 апреля в одной из больниц Новосибирска умерла 9-летняя девочка. Информацию о трагедии НГС подтвердила мать несовершеннолетней Анна.

— Произошел отек головного мозга, через несколько дней она впала в кому. Из этой комы она не вышла, — сообщила мама погибшей.

Женщина говорит, что девочка находилась в больнице с середины марта. Изначально у ребенка поднялась температура и начались головные боли. Родители девочки вызвали скорую, и ее госпитализировали.

— Она жаловалась на головные боли. Врач со скорой был полтора часа, принял решение ее направить в больницу, — рассказала Анна. — Мы увидели изменения в ее поведении, она хотела покоя. Когда ее привезли в больницу, у нее повисла одна сторона. Потом сделали КТ и сказали, что у девочки отек мозга.

Девочка училась во втором классе в одной из школ Новосибирска. Ребенок также занимался в музыкальной школе по классу скрипки.

— Она — младшая в семье. Любила всё живое, в любом простом видела прекрасное. Была сердечным ребенком, очень добрым и сердечным, — сообщила женщина.

В пресс-службе новосибирского Минздрава информацию по ситуации не предоставили. В следственном управлении СК РФ по НСО, не смогли прокомментировать инцидент.

В начале марта в больнице Новосибирской области умер годовалый ребенок. По словам его матери, причина трагедии — в неверной постановке диагноза врачами. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

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