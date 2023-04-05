«Жаловалась на головные боли и впала в кому»: девятилетняя девочка умерла в больнице Новосибирска — что говорит ее мама

5 апреля в одной из больниц Новосибирска умерла 9-летняя девочка. Информацию о трагедии НГС подтвердила мать несовершеннолетней Анна.
— Произошел отек головного мозга, через несколько дней она впала в кому. Из этой комы она не вышла, — сообщила мама погибшей.
Женщина говорит, что девочка находилась в больнице с середины марта. Изначально у ребенка поднялась температура и начались головные боли. Родители девочки вызвали скорую, и ее госпитализировали.
— Она жаловалась на головные боли. Врач со скорой был полтора часа, принял решение ее направить в больницу, — рассказала Анна. — Мы увидели изменения в ее поведении, она хотела покоя. Когда ее привезли в больницу, у нее повисла одна сторона. Потом сделали КТ и сказали, что у девочки отек мозга.
Девочка училась во втором классе в одной из школ Новосибирска. Ребенок также занимался в музыкальной школе по классу скрипки.
— Она — младшая в семье. Любила всё живое, в любом простом видела прекрасное. Была сердечным ребенком, очень добрым и сердечным, — сообщила женщина.
В пресс-службе новосибирского Минздрава информацию по ситуации не предоставили. В следственном управлении СК РФ по НСО, не смогли прокомментировать инцидент.
В начале марта в больнице Новосибирской области умер годовалый ребенок. По словам его матери, причина трагедии — в неверной постановке диагноза врачами. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.