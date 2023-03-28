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«Назначал свою супругу заведующей»: после прокурорской проверки в новосибирской больнице уволился главврач

Из-за инцидента представление получил министр здравоохранения НСО

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Главврач уволился 20 марта

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После прокурорской проверки в Новосибирской области уволился главный врач Чистоозерной центральной районной больницы.

— Установлено, что главный врач Чистоозерной ЦРБ неоднократно на руководящую должность — заведующего отделением — назначал свою супругу без уведомления Министерства здравоохранения Новосибирской области. Данными действиями главный врач учреждения нарушил требования антикоррупционного законодательства, — сообщили в надзорном органе.

По результатам проверки главврача привлекли к дисциплинарной ответственности, а 20 марта он уволился. В связи с выявленными нарушениями представление прокуратуры получил и министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

НГС обратился с запросом в Минздрав НСО.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования смерти полуторамесячного мальчика в больнице в Чистоозерном районе Новосибирской области.

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