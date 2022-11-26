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Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти младенца в больнице в Новосибирской области

Трагедия произошла 18 ноября в Чистоозерном районе Новосибирска

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Александр Бастрыкин не впервые ставит на контроль расследование резонансных уголовных дел в Новосибирске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования смерти полуторамесячного мальчика в больнице в Чистоозерном районе Новосибирской области. Дело возбудили по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

— Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову В. Б. доложить об установленных обстоятельствах. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, 18 ноября 2022 года ребенка госпитализировали с признаками простудного заболевания в Чистоозерную ЦРБ, где он скончался.

Родители обвинили в смерти малыша анестезиолога и заведующую педиатрическим отделением больницы. В приемный покой медицинского учреждения они привезли сына утром, к вечеру состояние ребенка ухудшилось настолько, что его положили в реанимацию, где он умер.

В паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте» родители опубликовали видео, на котором человек в медицинской одежде представляется анестезиологом Чистоозерной ЦРБ. Он говорит, что 21 ноября заступил на смену «с похмелья», а также рассказывает о неких манипуляциях, которые он проводил с ребенком, однако как именно они повредили мальчику, не уточняется.

Накануне НГС отправил запрос в областной Минздрав и попросил прокомментировать смерть ребенка, однако ответа пока не получил.

Ранее НГС писал о том, что Александр Бастрыкин 2 часа обсуждал новосибирские проблемы и в частности ситуацию на Хилокском рынке. Своим подчиненным он дал месяц на то, чтобы исправить положение.

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