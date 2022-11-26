Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти младенца в больнице в Новосибирской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования смерти полуторамесячного мальчика в больнице в Чистоозерном районе Новосибирской области. Дело возбудили по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
— Председателем СК России дано поручение
По данным следствия, 18 ноября 2022 года ребенка госпитализировали с признаками простудного заболевания в Чистоозерную ЦРБ, где он скончался.
Родители обвинили в смерти малыша анестезиолога и заведующую педиатрическим отделением больницы. В приемный покой медицинского учреждения они привезли сына утром, к вечеру состояние ребенка ухудшилось настолько, что его положили в реанимацию, где он умер.
В паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте» родители опубликовали видео, на котором человек в медицинской одежде представляется анестезиологом Чистоозерной ЦРБ. Он говорит, что
Накануне НГС отправил запрос в областной Минздрав и попросил прокомментировать смерть ребенка, однако ответа пока не получил.
Ранее НГС писал о том, что Александр Бастрыкин 2 часа обсуждал новосибирские проблемы и в частности ситуацию на Хилокском рынке. Своим подчиненным он дал месяц на то, чтобы исправить положение.