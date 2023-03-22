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Врачи разрешили мочить Манту. Фтизиатр объяснила, почему это запрещали

Главный фтизиатр Москвы рассказала, что на самом деле пробу нельзя чесать

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Главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская заявила, что мочить пробу Манту, что прежде многие медики активно запрещали, можно. Более того, ничего страшного не произойдет, даже если купаться.

— Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить — ничего страшного не произойдет, — сказала Богородская в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту.

Она объяснила, что главное — не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи.

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