«Называют русалкой». Врач с зелеными волосами — о том, как выжить молодому доктору и помочь пожилым пациентам

— Разве нет периода обучения, адаптации?



— Нет, в нашей поликлинике нет. Я пришла за месяц до первого рабочего дня и сказала, что программу не знаю. Мне посоветовали посидеть за компьютером, потыкать ее. Я потыкала, но всё равно ушел месяц практики, чтобы программу выучить. Месяц практики — это значит многочасовые очереди для пациентов на моем участке.



«Мужчины приходят, только если им очень плохо»

— Твои пациенты, как правило, люди 60+. Они доверяют тебе?



— К терапевту у нас заходят в защитной позе: с гипертонией, с учащенным пульсом. Люди провели в очереди как минимум час и конечно с кем-то поругались. Я стараюсь разряжать обстановку — улыбаюсь, предлагаю присесть. Они смотрят на меня и, бывает, еще больше раздражаются. Молодая! С волосами зелеными! Я разговариваю культурно, задаю вопросы, если вижу очень сильный отрицательный настрой пациента, отношусь к нему еще внимательнее. В конце приема выдаю лист рекомендаций и обязательно прохожусь по каждому пункту. Если просто выписать таблетки, пациент не будет их пить. Это проверено. Нужно обязательно объяснить, что и для чего, какие будут последствия, если пренебречь этим или тем пунктом. После такого подхода, как правило, люди смягчаются. Я правда делаю свою работу хорошо, они это видят.

