Кто лучший массажист Новосибирска? Запускаем голосование за мастера с золотыми руками

Каждую неделю мы собираем имена претендентов в наших социальных сетях и с помощью голосования на сайте выбираем лучшего специалиста. Вы сможете проголосовать за самого профессионального врача, учителя, парикмахера и рассказать о своих любимых специалистах жителям города. Так мы вместе определим лучших мастеров в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего и кому благодарны за труд.