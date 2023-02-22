Кто лучший массажист Новосибирска? Запускаем голосование за мастера с золотыми руками

Дорогие читатели НГС, сегодня начинается третье голосование в рамках нового проекта «Кто лучше?» В этот раз вы можете выбрать самого профессионального массажиста среди кандидатов, которых вы предложили.
Каждую неделю мы собираем имена претендентов в наших социальных сетях и с помощью голосования на сайте выбираем лучшего специалиста. Вы сможете проголосовать за самого профессионального врача, учителя, парикмахера и рассказать о своих любимых специалистах жителям города. Так мы вместе определим лучших мастеров в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего и кому благодарны за труд.
В третьем опросе мы решили узнать имена массажистов, руки которых снимают эмоциональное напряжение, помогают вылечить недуги и восстановиться после травм. Кандидатов для опроса вы выдвигали в нашем телеграм-канале и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте». В этот раз вы прислали не так много мастеров, которых вы считаете профессионалами, — мы отобрали 27 человек.
Условия голосования:
- вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
- опрос завершится в пятницу, 24 февраля, в 23:00;
- итоги мы подведем в понедельник, 27 февраля, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
- победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Также мы собираем топ-10 специалистов после опроса;
- накрутка голосов запрещена.
Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов. От редакции НГС всем кандидатам желаем удачи, если вы уже попали в список для голосования, то новосибирцы благодарны за ваш труд.
Голосование за нового специалиста мы запустим на следующей неделе в нашем телеграм-канале в понедельник. Подписывайтесь, чтобы выдвигать своих кандидатов.
Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой
Мы уже опубликовали результаты двух опросов. Смотрите в материалах — топ-10 мастеров маникюра и топ-10 педиатров города по версии читателей НГС.